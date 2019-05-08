Главный конструктор ИЭМЗ «Купол»: «Тор-М2ДТ» - больше чем Арктика

О зенитном ракетном комплексе «Тор-М2ДТ», более известном как «арктический «Тор», который станет главным героем Парада Победы в Ижевске, рассказывает главный конструктор АО «ИЭМЗ «Купол» Александр Александров.

- Александр Павлович, в чём особенность «Тор-М2ДТ»?

- Техническое задание на разработку ЗРК «Тор-М2ДТ» в арктическом исполнении было выдано Министерством обороны Российской Федерации нашему предприятию в ноябре 2015 года. В мае 2017 года мы уже участвовали со своей новой продукцией в Параде Победы на Красной площади, направляя туда опытные образцы. В 2018 году «Тор-М2ДТ» вновь стал участником главного парада страны. В июле были завершены государственные испытания этого ЗРК. Также закончилась подготовка его к серийному производству, а в октябре наш завод поставил в ряды российской армии первый дивизион боевых машин. Цикл от ТЗ до выпуска серийной продукции, уложившийся в три года, – это рекордно короткий срок разработки и освоения такой сложной техники в интересах Вооружённых сил. Для примера скажу, что разработку ЗРК «Тор-М2», который сегодня является основной продукцией ИЭМЗ «Купол», завод начал в сложные девяностые годы, а завершили ОКР мы только в 2016 году. В настоящее время стандартный для нашей отрасли срок разработки подобной продукции – около семи лет.

Фото: предоставлено ИЭМЗ «Купол»

-То есть первые «Тор-М2ДТ» уже работают в составе войсковых соединений?

- В первую очередь новые ЗРК были направлены в учебные центры войск ПВО. Министерство обороны уже заявило о планах поставок наших «Тор-М2ДТ» в районы Крайнего Севера.

- В чём уникальность арктического «Тора»?

- Основное преимущество ЗРК «Тор-М2ДТ» – то, что он выполнен на шасси повышенной проходимости. Его несущая база – двухзвенный вездеход Ишимбайской Машиностроительной компании «Витязь». Это шасси, которое изначально разрабатывалось для гражданских целей, для нужд экологов и геологоразведчиков, отлично показало себя на испытаниях даже в Антарктиде. Также в 2017 году «витязи» продемонстрировали свои возможности в Арктике, в ходе 2400-километрового пробега по маршруту Тикси – остров Котельный – мыс Святой Нос – пролив Лаптева – пролив Санникова – Тикси. Нашему «Тору» использование этого шасси позволяет работать в условиях полного бездорожья, преодолевая водные преграды и снежные пустыни, которые не способна преодолевать обычная гусеничная машина. «Тор» в арктическом исполнении может передвигаться по заснеженной или ледниковой местности, работать в метель. Испытаниями доказана его способность работать при экстремально низких температурах, до минус 50°С. Двухзвенное исполнение, при котором на одном звене вездехода расположено антенно-пусковое устройство, а на другом – модуль жизнеобеспечения, позволяет экипажу нормально чувствовать себя в условиях арктической зимы и некоторое время работать автономно, вдали от базы.

Фото: предоставлено ИЭМЗ «Купол»

- А в электронике что-то изменилось?

- Электроника практически полностью заимствована с серийного варианта «Тор-М2»: боекомплект составляют 16 зенитных управляемых ракет. Но боевые средства адаптированы для работы в Заполярье.

- Известно, что на параде в Ижевске «Тор-М2ДТ» будет окрашен не в привычный арктический камуфляж, а в песочные цвета. С чем это связано?

- Дело в том, что «Тор-М2ДТ», это вариант «Тора» не только для Арктики. Доказана возможность этого ЗРК – работать в разных экстремальных условиях, например, в жарких широтах, в песчаных пустынях, степях, в лесистой и горной местности. Испытаниями подтверждена способность комплекса – его шасси и бортовой аппаратуры – работать и при плюс 50°С. Штамп «арктический «Тор» нам, вероятно, ещё предстоит преодолеть.

Фото: предоставлено ИЭМЗ «Купол»

- В преддверии парада – ещё несколько практических вопросов. Каков вес ЗРК?

- В снаряжённом состоянии 46 тонн.

- Не стоит ли Ижевску опасаться за асфальтовое покрытие от передвижения такой тяжёлой техники?

- За наши дороги волноваться не приходится. За счёт большой площади удельное давление, которое гусеницы вездехода оказывают на поверхность, минимальное – 0,3 кг/см². Это меньше, чем у человека. Но даже несмотря на это мы снабдили гусеницы наших «Торов» специальными пенополиуретановыми накладками – только на «Тор-М2ДТ» их потребовалось 308 штук.

Фото: предоставлено ИЭМЗ «Купол»

- Какие другие модели зенитных ракетных комплексов пойдут в колонне ИЭМЗ «Купол» на параде 9 мая?

- Колонну откроет ЗРК «Оса», наша самая заслуженная модель – первый ижевский зенитный ракетный комплекс, освоенный в серии в 1971 году. Должен сказать, что это боевая машина не только с большой историей, но и с хорошим будущим. «Оса» несколько раз модернизировалась, что позволяет ей оставаться актуальной. Сейчас этот ЗРК используется в военных частях России, а также стоит на вооружении более чем 25 армий мира. «Купол» занимается обслуживанием обширного парка этого комплекса, а также предлагает заказчикам как в России, так и за рубежом модернизировать ЗРК, обеспечив переход на современную элементную базу, на современное оснащение мест оператора и командира, повысив помехозащищённость и огневую производительность. Мы считаем, что это позволит обеспечить ЗРК «Оса» вторую войсковую жизнь, продлить её жизненный цикл минимум на 10 лет.

Фото: предоставлено ИЭМЗ «Купол»

И, конечно, в нашем строю будут серийные «Тор-М2»: на гусеничном шасси «Тор-М2Э», на колёсном шасси «Тор-М2К» и в модульном исполнении «Тор-М2МК». Последний вариант «Тора» универсален в силу того, что может быть размещён на любом шасси грузоподъёмностью от 15 тонн, на крышах зданий, на железнодорожных платформах и даже на палубах военных судов. По сути, представляя семейство ЗРК «Тор-М2», ИЭМЗ «Купол» демонстрирует свою готовность и возможность решать самые разные задачи противовоздушной обороны, которые ставит перед нами основной заказчик – государство.

- Будет ли ИЭМЗ «Купол» в 2019 году принимать участие в параде в Москве?

- Непосредственно «Купол» - нет. Но наша продукция, ЗРК «Тор-М2», да. Её представят принимающие участие в параде соединения Вооружённых сил России. А ЗРК «Тор-М2ДТ», который пройдёт 9 мая по центральным улицам Ижевска, в ближайшей перспективе также отправится в Москву, чтобы принять участие в международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019», в составе объединённой экспозиции нашего головного предприятия, Концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Фото: предоставлено ИЭМЗ «Купол»

- Александр Павлович, как гражданин и как конструктор, когда Вы наблюдаете Парад Победы и видите технику ИЭМЗ «Купол», за что испытываете особую гордость?

- Гордость за то, что самую современные и часто не имеющие аналогов в мире российские средства ПВО мы производим в Ижевске. Когда-то разработчиком был Московский научно-исследовательский электромеханический институт, сегодня работаем – в партнёрстве с Концерном ВКО «Алмаз-Антей». И сами стали разработчиком. Разрабатываем новые модели, постоянно модернизируем наш продукт, повышаем его инновационную составляющую. В работе только в нашем ОКБ более двадцати тем НИОКР. И особая гордость – за то, что все идеи, все заявленные параметры нашей техники мы всегда подтверждаем практикой. И раз уж зашла об этом речь в эти майские дни, когда мы отмечаем годовщину Победы, хочу пожелать, чтобы проверкой нашей техники чаще были полевые испытания, а не военные действия. Хочу всем нам пожелать мира.