Как прошел салют в День Победы в Ижевске: видео
День Победы в Ижевске завершился традиционным салютом. Залпы фейерверка раздались с Ижевского пруда в 22:00. Собрали для вас фотографии и видео с салютом.
Фото: Мария Хафизова
На набережной и на эспланаде было очень много зрителейФото: Алена Селезнева
Салют длился около 5 минутФото: Анастасия ШАГАЕВА
Фото: Паша Петров
Фото: Егор Авдеев
Фото: Владимир Мартканов
Фото: Сергей Березин
Фото: Сергей Березин
Фото: Сергей Березин
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ИСТОЧНИК KP.RU