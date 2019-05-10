2019-05-10T09:39:44+03:00
Общество

Как прошел салют в День Победы в Ижевске: видео

На салют пришло множество ижевчан
Анастасия Захарова
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Фото: Ильсур АбдуллинФото: Ильсур Абдуллин

День Победы в Ижевске завершился традиционным салютом. Залпы фейерверка раздались с Ижевского пруда в 22:00. Собрали для вас фотографии и видео с салютом.

Фото: Мария Хафизова

Фото: Мария Хафизова

На набережной и на эспланаде было очень много зрителей Фото: Алена Селезнева

На набережной и на эспланаде было очень много зрителейФото: Алена Селезнева

Салют длился около 5 минут Фото: Анастасия ШАГАЕВА

Салют длился около 5 минутФото: Анастасия ШАГАЕВА

Фото: Паша Петров

Фото: Паша Петров

Фото: Егор Авдеев

Фото: Егор Авдеев

Фото: Владимир Мартканов

Фото: Владимир Мартканов

Фото: Сергей Березин

Фото: Сергей Березин

Фото: Сергей Березин

Фото: Сергей Березин

Фото: Сергей Березин

Фото: Сергей Березин

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Салют в Ижевске 9 мая.Сергей ГРАЧЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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