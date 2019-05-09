Каким Ижевск был в военные годы?

Несмотря на то, что в Ижевске не было военных действий, наш город и республика внесли серьезный вклад в достижение общей цели – победы над врагом. И пока мужчины бились за Родину, женщины, дети и старики работали в госпиталях, на заводах, в больницах.

В день великой Победы, мы решили вспомнить, каким был наш город в военные годы и собрали несколько архивных фото.

Знаменитый снимок, сделанный на площади Пастухова в Ижевске ровно 74 лет назад, 9 мая 1945 года. Горожане празднуют Победу, к которой вместе со всей страной шли четыре долгих, страшных года

В годы войны в каменном здании школы №28 был госпиталь, дети учились в деревянном здании в районе березинских бараков, находившихся между улицей Удмуртской и речкой Карлуткой и улицей Кирова и Раздельным переулком. На фото – урок военного дела у учеников

Каменное здание цирка на 1811 мест, которое возвели в годы войны. Первыми зрителями стали раненные бойцы

Кинотеатр «Колосс» до войны. На фото еще сохранился купол собора

Воспитанники детского сада № 26 г. Ижевска в гостях у раненых красноармейцев в госпитале № 3776, который разместили в школе №28. 1943 г

Легендарная «тридцатка», в которой в годы войны разместили госпиталь. Ухаживать за ранеными и стирать бинты помогали ученики

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