Памяти Первого президента Удмуртии
20 мая 2017 года ушел из жизни Александр Волков, возглавлявший Удмуртию 19 лет. В память первого президента республики мы собрали 7 самых ярких его высказываний - о жизни, родных и государстве.
О семье
«В моей жизни неизменными остаются три составляющие счастья: моя семья, любимая работа и полное отсутствие зависти».
«Я убежден, что судьба человека, его отношение к жизни, к людям, к труду - все начинается с родителей и семьи. Своим родителям я бесконечно благодарен за то, что все свои прожитые годы, самих себя они отдали детям».
О государстве
«Государство, разрушавшее храмы, обязано искупить свою вину перед прошлым и будущим России, вернуть народу то, что ему по праву принадлежит».
«Отношения с федеральным центром - в руках главы региона. Он определяет их ритм и содержание. Ты лидер? Значит, должен уметь это делать»
«Задача государства - создать условия для того, чтобы каждый человек имел возможность с детских лет развивать свои спортивные таланты. Именно на этой почве должна расти спортивная мощь державы».
О жизни
«Нельзя жить в долгу перед будущим. Нельзя жить за счет предыдущих поколений. Будущее начинается сегодня. Оно крепнет нашими сегодняшними добрыми делами. И их должно быть как можно больше…»
«Не устану повторять: строит тот, кто думает и заботится о своем будущем, будущем своих детей и внуков, будущем республики и всей страны; кто живет верой и надеждой, стремится оставить новым поколениям возможность двигаться дальше, делать больше и лучше»
Пока Удмуртию возглавлял Александр Волков
ИСТОЧНИК KP.RU
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