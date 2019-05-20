Памяти Первого президента Удмуртии

20 мая 2017 года ушел из жизни Александр Волков, возглавлявший Удмуртию 19 лет. В память первого президента республики мы собрали 7 самых ярких его высказываний - о жизни, родных и государстве.

О семье

«В моей жизни неизменными остаются три составляющие счастья: моя семья, любимая работа и полное отсутствие зависти».

«Я убежден, что судьба человека, его отношение к жизни, к людям, к труду - все начинается с родителей и семьи. Своим родителям я бесконечно благодарен за то, что все свои прожитые годы, самих себя они отдали детям».

О государстве

«Государство, разрушавшее храмы, обязано искупить свою вину перед прошлым и будущим России, вернуть народу то, что ему по праву принадлежит».

«Отношения с федеральным центром - в руках главы региона. Он определяет их ритм и содержание. Ты лидер? Значит, должен уметь это делать»

«Задача государства - создать условия для того, чтобы каждый человек имел возможность с детских лет развивать свои спортивные таланты. Именно на этой почве должна расти спортивная мощь державы».

О жизни

«Нельзя жить в долгу перед будущим. Нельзя жить за счет предыдущих поколений. Будущее начинается сегодня. Оно крепнет нашими сегодняшними добрыми делами. И их должно быть как можно больше…»

«Не устану повторять: строит тот, кто думает и заботится о своем будущем, будущем своих детей и внуков, будущем республики и всей страны; кто живет верой и надеждой, стремится оставить новым поколениям возможность двигаться дальше, делать больше и лучше»