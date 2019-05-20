2019-05-20T09:48:08+03:00
Общество

Памяти Первого президента Удмуртии

7 цитат Александра Волкова
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

20 мая 2017 года ушел из жизни Александр Волков, возглавлявший Удмуртию 19 лет. В память первого президента республики мы собрали 7 самых ярких его высказываний - о жизни, родных и государстве.

О семье

«В моей жизни неизменными остаются три составляющие счастья: моя семья, любимая работа и полное отсутствие зависти».

«Я убежден, что судьба человека, его отношение к жизни, к людям, к труду - все начинается с родителей и семьи. Своим родителям я бесконечно благодарен за то, что все свои прожитые годы, самих себя они отдали детям».

О государстве

«Государство, разрушавшее храмы, обязано искупить свою вину перед прошлым и будущим России, вернуть народу то, что ему по праву принадлежит».

«Отношения с федеральным центром - в руках главы региона. Он определяет их ритм и содержание. Ты лидер? Значит, должен уметь это делать»

«Задача государства - создать условия для того, чтобы каждый человек имел возможность с детских лет развивать свои спортивные таланты. Именно на этой почве должна расти спортивная мощь державы».

О жизни

«Нельзя жить в долгу перед будущим. Нельзя жить за счет предыдущих поколений. Будущее начинается сегодня. Оно крепнет нашими сегодняшними добрыми делами. И их должно быть как можно больше…»

«Не устану повторять: строит тот, кто думает и заботится о своем будущем, будущем своих детей и внуков, будущем республики и всей страны; кто живет верой и надеждой, стремится оставить новым поколениям возможность двигаться дальше, делать больше и лучше»

Пока Удмуртию возглавлял Александр Волков

Пока Удмуртию возглавлял Александр Волков

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Музыка для нового показательного номера Алины Загитовой привела в бешенство фанатов Евгении Медведевой
В Ижевске продляется специальная акция «Теплый прием» от Аквааргентум
По улице Лихвинцева в Ижевске запретят движение
Гидравлические испытания теплосетей начались в микрорайонах Буммаша в Ижевске
Одна из «Бабушек из Бураново» прокомментировала выступление Сергея Лазарева
«Что такое банк?»: дети из Ижевска могут выиграть призы за видеоролик
Смертельное ДТП произошло в Ижевске
Из Ижевска в Нижнекамск запустят рельсовые автобусы
Ижевчанин занял второе место на Чемпионате России по кикбоксингу среди профессионалов
Около 30 спортсменов приняли участие в этапе Кубка России по скейтбордингу в Ижевске
Обновленный детский зоопарк открылся в Ижевске
15-летняя девушка пропала в Ижевске
Очевидцы: в Ижевске загорелся дом
Камеры для фиксации нарушений появились в Ижевске
Троллейбусы в Ижевске перенаправят 19 мая
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова поблагодарила фанатов за поздравления
Знаки отличия “Родительская слава” вручили в Ижевске
Движение на двух улицах ограничат в Ижевске
Ночью и утром 19 мая в Удмуртии ожидаются заморозки
Водитель грузовика попал в ДТП на трассе Удмуртии
Роскомнадзор сообщил о результатах проверки больницы Ижевска, где выбросили медкарты