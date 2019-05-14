Что нужно знать про один из крупнейших вузов республики?

Удмуртский государственный университет - крупнейший научно-образовательный центр региона, многопрофильный классический университет.

Вуз занимает лидирующие позиции среди высших учебных заведений Удмуртии в подготовке кадров по математическим, естественным и гуманитарным наукам, искусству, культуре, а также наукам об обществе.

В университете проводятся фундаментальные и прикладные исследования, в которые активно вовлекаются студенты. Под руководством преподавателей самые талантливые из них выступают с научными разработками, востребованными в производстве, участвуют в республиканских, российских и международных конкурсах инновационных проектов.

УдГУ не только бережно хранит и приумножает лучшие традиции, заложенные предшествующими поколениями преподавателей, сотрудников и студентов, но и продуктивно впитывает новейшие достижения современной науки и экономики, достойно позиционируя себя в российском и международном информационном пространстве.

Так, летом 2018 года Удмуртский государственный университет, единственный из вузов Удмуртии, вошел в престижный международный рейтинг научных организаций SCImago Institutions Rankings*. Согласно рейтингу, наш университет занимает 12 место среди вузов страны!

Серьезное внимание в УдГУ уделяется и подготовке к участию в конкурсах профессионального мастерства под эгидой WorldSkills*. Примером результативной работы по подготовке кадров в соответствии с мировыми стандартами является победа в 2017 году студента Леонида Шмакова в чемпионате мира Worldskills в Абу-Даби по сетевому и системному администрированию.

В 2018 году студентка Развалинова Варвара (компетенция – «Сетевое и системное администрирование») и студентка ИСК Гаврикова Анна («Организация экскурсионных услуг») завоевали бронзовые медали во II Национальном межвузовском чемпионате по стандартам WorldSkills, проходившем в Москве.

Кроме того, в вузе активно развиваются различные формы студенческого предпринимательства и социального проектирования, в которых непосредственное участие принимают работодатели.

Процесс обучения ориентирован на запросы конкретных предприятий и организаций. С учетом потребностей региона и запросов современной экономики ведется подготовка кадров практически для всех отраслей народного хозяйства республики.

Как результат, Удмуртский государственный университет занимает 33 позицию «Рейтинга востребованности вузов в РФ» в группе «Классические университеты». Согласно проведенным исследованиям, 93% выпускников УдГУ получают направление на работу.

Фото: предоставлено УдГУ

Такой показатель обеспечивается в том числе благодаря деятельности такого структурного подразделения вуза, как Удмуртский республиканский центр содействия занятости студентов. Центр помогает студентам и выпускникам грамотно оформлять резюме и трудоустраиваться на достойную, хорошо оплачиваемую работу.

Специалистами подразделения регулярно проводятся мероприятия по содействию занятости студентов и выпускников, среди которых ярмарка вакансий, День карьеры, собеседование по трудоустройству с выпускниками, различные тренинги с ведущими специалистами России в области трудоустройства.

Большое внимание руководством университета уделяется также вопросам комфортного и безопасного сопровождения учебного процесса.

Для этого в вузе созданы все необходимые условия. Работает спортивный комплекс УдГУ, включающий в себя тренажерный зал, 2 фитнес зала и 2 бассейна. Во Дворце спорта студенты имеют отличную возможность совершенствоваться физически, заботиться о красоте и здоровье, отдыхать и общаться с друзьями.

Кроме того, в университете успешно функционирует здравпункт УдГУ, где можно получить бесплатную медицинскую консультацию и скорую медицинскую помощь.

Не обходится стороной и вопрос душевного здоровья, психологического равновесия обучающихся. Для решения данной задачи с 2007 года в вузе успешно работает психологическая служба УдГУ. На сегодняшний день это единственное структурное подразделение подобной направленности в вузах республики. Одним из направлений деятельности службы является психологическое сопровождение студентов-первокурсников.

Психологи проводят тренинги и мастер-классы по различным тематикам, таким как «Целеполагание», «Как управлять своим временем», «Самооценка», «Управление эмоциями» и многим другим.

Также студенты могут получить индивидуальную психологическую консультацию по вопросам самоопределения и саморазвития, разрешения трудной жизненной ситуации и взаимоотношений.

В стенах Удмуртского государственного университета всех обучающихся ждет интересная и насыщенная студенческая жизнь. УдГУ приглашает всех желающих получить качественное высшее образование в классическом университете и стать профессионалами в избранной деятельности!

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* ЭсСиИмаго Институшионс Ранкингс, ВорлдСкилс

Лицензия № 2237 от 28.08.2016 г. выдана бессрочно

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