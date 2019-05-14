Девятиклассник из Ижевска стал куратором проекта «Яндекс.Учебник»

15-летний Даниил Бондарь учится в девятом классе ИТ-лицея №24. Несмотря на столь юный возраст, он работает ИТ-специалистом в своей же школе и получает официальную зарплату, обслуживает школьные компьютеры и «облако», а также пишет компьютерные программы. На его «счету» система учета участников НПК и их рейтинга; Система заявок на техническое обслуживание; система учета письменных работ и школьный сайт дистанционного обучения.

Год назад, когда из школы Даниила ушел системный администратор, юноша предложил свою помощь. Через месяц испытательного срока, его зачислили в штат официальноФото: Личный архив

Сотрудничает Даниил и с ведущими российскими компаниями. Например, еще в августе 2018 года юного IT-специалиста заметили разработчики «Яндекс.Учебник», когда он выступал на форуме "Удмуртия - территория развития образования", и пригласили к себе в офис в Москву в мультикорпорацию Яндекс. В ноябре того же года парень побывал на экскурсии и познакомился с создателями образовательного проекта.

СПРАВКА «КП»

«Яндекс.Учебник» содержит задания по математике и русскому языку для 2–4-х классов, разработанные с учётом образовательных стандартов для начальной школы (ФГОС НОО). Учитель может выдавать выбранные упражнения как всему классу, так и отдельным ученикам, задавать домашнюю работу. При этом задания проверяются автоматически. Сервис также анализирует выполнение заданий и собирает статистику о количестве попыток и времени, которое потребовалось для решения. Это помогает выявлять сложные темы и вовремя замечать, в каких аспектах ученикам требуется помощь.

Сегодня с проектом «Яндекс.Учебник» работают учителя из 91 школы Удмуртии в 24 населенных пунктах, среди которых лидируют Ижевск - 230 учителей.

Сейчас Даниил консультирует учителей, осваивающих «Яндекс.Учебник».

- Поначалу, помогал учителям в моей школе адаптироваться к программе: создавать аккаунты, вести учетную запись и вести все больше классов, - говорит Даниил. - Сейчас вопросов почти нет. Помогаю только на открытых уроках, когда нужно следить за тем, чтобы все работало.

Работал Даниил и над знаменитой «Алисой» - голосовым помощником от Яндекса.

- Навыки Алисы - это маленькие «программы» поверх самой Алисы, которые пишут пользователи. «Отзовик Иванович» - это навык, который будет называть отзывы о существующих организациях, например, какой-нибудь клуб. Мы называем название клуба и город, и Алиса рассказывает об этом клубе все. Отзывы добавляю лично я, то есть проверяем их на объективность и делаем приятными к чтению и прослушиванию.

Юный вундеркинд успевает заниматься не только учебой и работой, но и развитием личного проекта — «Штаб активного развития программистов», или ШАРП.

- Я организую и провожу турниры по программированию среди учеников 8-10 классов. Сайт создан мной, а название родилось спонтанно. У меня есть команда: соавтор, куратор, судья соревнований, методист, технический специалист. Мы вместе занимаемся поиском места для проведения турнира, пишем задачи.

Компьютерными программами Даниил заинтересовался в 7 лет - тогда у него появился первый компьютерФото: Личный архив

На вопрос, кем 9-классник ИТ-Лицея хочет стать в будущем, так и остался без ответа.

- Жизнь покажет, - говорит Даниил Бондарь. Не люблю загадывать. Работать в Яндексе конечно бы хотел, но для этого надо еще много расти и развиваться.

Помимо изучения ИТ-технологий, юноша занимался музыкой и учился в музыкальной школе по классу фортепианоФото: Личный архив

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