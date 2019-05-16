Призы за видеоролик: расскажи, что такое банк и выиграй приз

«Комсомолка» и Промсвязьбанк запускают новый конкурс «Что такое банк» для детей из Ижевска с 3 до 12 лет. Победитель получит сертификат на посещение KIDO-парка номиналом 3000 рублей! Еще 7 участников будут награждены игрушками.

Как принять в нем участие:

1.Запишите видео, на котором ребенок рассказывает о том, что такое банк.

2. Отправьте видео на почту kp@mgcentr.ru до 14 июня. Оно будет опубликовано на сайте izh.kp.ru (18+) и в нашей группе.

3. 17 июня мы объявим победителя, который получит сертификат на посещение KIDO-парка номиналом 3000 рублей. Еще 7 участников будут награждены игрушками.

Расскажи, что такое банк!

ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА

1. Сроки проведения конкурса: с 15 мая по 17 июня 2019 года.

2. Организатор конкурса - ООО фирма «Ариго».

3. Принять участие в конкурсе могут дети с 3 до 12 лет. Заявку на участие в конкурсе подает его родитель либо иной законный представитель.

4. Чтобы принять участие в конкурсе, ребенок должен записать видео, на котором рассказывает, что, по его мнению, такое банк. Длительность видео - не более 1 минуты.

5. Записанное видео необходимо отправить по электронной почте kp@mgcentr.ru.

6. В письме обязательно нужно указать свое ФИО и контактные данные. Принимая участие в конкурсе, вы подтверждаете, что вы ознакомлены с правилами конкурса, даете свое согласие на обработку персональных данных, соглашаетесь с публикацией фото и видеоматериалов. Вы берете на себя дальнейшую ответственность за публикацию фото и видеоматериалов на сайте IZH.KP.RU и за участие в розыгрыше призов.

Отправляя видеоматериалы, вы даете согласие на обработку персональных данных и на публикацию фото и видеоматериалов на своего несовершеннолетнего ребенка, который изображен в видеоматериале. Ответственность за содержание видеоматериалов несет участник, отправивший видео.

7. Редакция гарантирует сохранность полученных персональных данных.

8. Отправляя видео, участник дает согласие на публикацию и дальнейшее использование предоставленных материалов.

9. Редакция «Комсомольской правды»-Ижевск» принимает работы на конкурс до 14 июня включительно.

8. Видео, участвующее в настоящем конкурсе, не должно содержать оскорблений и ненормативную лексику, материалов 18+ (информацию, запрещенную к распространению среди детей), призывов к насилию, антисемитских призывов, не должны разжигать национальную неприязнь, а также иным образом нарушать действующее законодательство.Видео, не соответствующие данным правилам, не участвуют в конкурсе и не публикуются на сайте izh.kp.ru

9. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в конкурсе без объяснения причин.

10. Участники конкурса (их законные представители) гарантируют наличие у них личных неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на видео, участвующее в конкурсе. Участники конкурса несут ответственность за нарушение правил третьих лиц. Организатор имеет право запросить доказательства, подтверждающие принадлежность участнику прав на видео.

11. Принятые к участию в конкурсе работы публикуются на сайте izh.kp.ru и в группе.

12. 17 июня будут объявлены 8 лучших видеозаписей.

13. Главный победитель получает сертификат на посещениеKIDO-парка номиналом 3000 рублей.

14. Еще 7 победителей получат игрушки от нашего партнера.

15. Приз можно будет получить по адресу г. Ижевск, ул.Авангардная, 4Б.

16. При получении приза необходимо присутствовать участнику и его законному представителю.При себе обязательно иметь документы, удостоверяющие личность.

17. Присылая видео в редакцию, конкурсант дает согласие на обработку персональных данных и на публикацию ФИО, истории и фото во всех СМИ «Комсомольская правда» - Ижевск», а также использование фото «Комсомольской правдой»-Ижевск» и партнерами конкурса.

18. Организатор оставляет за собой право изменить условия конкурса без предупреждения.

19. Организатор акции - ООО фирма «Ариго». Сроки акции - с 15 мая по 17 июня 2019 г. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону (3412) 90-20-20. Организатор не несет ответственности за качество предоставленных призов.

20. Денежный эквивалент призов не выплачивается.

Партнер конкурса ПАО «Промсвязьбанк».

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