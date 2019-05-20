Удмуртия инициирует запрет курения кальянов в общественных местах по всей России?

Власти Удмуртии продолжают бороться с курильщиками — на набережной запретили курить. Глава республики Александр Бречалов требует еще и запретить кальяны в излюбленной зоне отдыха ижевчан. Какой вред несет кальян и как к инициативе относятся курильщики – разбиралась «Комсомолка».

ДОСТАВКА НА НАБЕРЕЖНУЮ – БЕСПЛАТНО

Курильщики на набережной собираются ближе к девяти часам вечера. Молодые люди приезжают на машине, открывают багажник, достают кальян и курят. Кто-то сидит прямо на машине. Звучит музыка, но негромко.

В это время на набережной еще гуляют люди. Некоторые сидят на склонах. Впрочем, курильщики кальянов расположились вдалеке от прогулочной зоны. До людей на газоне дым обычно не долетает.

Специально оборудованных мест на набережной, где можно подымить, нет. Обычно люди приезжают сюда с заранее арендованными кальянами.

Мы позвонили в одну из служб, которые занимаются доставкой кальянов. Нам сказали, что в пределах города могут привезти в любую точку, в том числе на набережную. За пределы города доставка уже платная. В службе посоветовали держать при себе паспорт или права.

ЧТО ГОВОРЯТ ЛЮДИ?

Пользователи соцсетей в основном поддерживают запрет. Одной из первых эмоционально по этому поводу высказалась креативный директор ХК «Ижсталь» Татьяна Равилова.

— То, какое количество негатива и гневных комментариев я получаю со стороны «угнетенных» любителей подымить в общественном месте – та еще лакмусовая бумажка. Поведение людей лишь усиливает мое личное отношение к ситуации. Самое забавное, что мне пишут: «А ты найди нам другое место». Ты сам найди. Что я вам еще должна сделать? Все это – моя гражданская позиция: обратить внимание на то, что интересы детей, спортсменов, других отдыхающих и мои лично ущемлены. Ребята, никто за вас ничего не будет делать! Проблем много, помогите решить вашу, ведь это исключительно в ваших интересах, — отметила она в своем посте.

Поддержал ее и генеральный директор АО «Летний сад имени Горького» Сергей Буторин.

— В прошлые выходные я впервые не отпустил свою дочку на набережную гулять с подругами. Там в последнее время стало неприятно и даже опасно находиться. Кругом дым от кальянов, громкая музыка, нетрезвые компании. И это в общественном месте! Если раньше эти ребята с кальянами появлялись на набережной ближе к ночи, то сейчас уже с раннего вечера дым столбом! Располагаются прямо на велодорожках! Я не против кальянов, но курить их надо в специально отведенных для этого местах. Набережная — общественное пространство, здесь должно быть комфортно всем. Парки, скверы и другие общественные пространства должны быть свободны от курения!

Кстати, запрет поддерживает даже Общество защиты прав курильщиков.

— Мы хотим курить, не нарушая права других людей. Набережная – общественное пространство, там гуляют дети. Я не вижу никаких проблем, чтобы запретить там кальяны. Пусть курят дома, на огороде…Но надо понимать, что курильщики курят в запрещенных местах, если нет альтернативы, — отметил ответственный секретарь общества Михаил Балясников. — Вейпы и электронные сигареты появились буквально через год после запрета на курение в общественных местах. Нужно создавать отдельные зоны для курильщиков. А еще нужно разобраться с психологией молодых людей.

— Я не против кальянов в целом. Делайте, что хотите. Я не против сбора молодежи на набережной. Я против курения кальянов в общественных местах, когда это мешает окружающим. Никто не мешает собираться на набережной без кальянов, — пишет Елизавета Третьякова.

Но есть и те, кто против запрета кальянов.

— Запрет – не выход. Депутатам тогда нужно запретить ездить на автомобиле, потому что это вредно для здоровья. А если что-то запрещать, то должна быть альтернатива: оборудованные места для курения. При этом все должно быть действительно под контролем. А то повесят знак, а вокруг окурки, — рассказал Иван Александрук.

ОФИЦИАЛЬНО

Органы власти заняли жесткую позицию по отношению к курильщикам. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил МВД взять ситуацию под контроль.

— Просто за рамки уже всего выходит. Ведь не только сами кальян курят, но еще и продают его. Есть все основания для наказания в соответствии с административным кодексом. Это надо прекращать, — подчеркнул руководитель региона.

С февраля 2019 года кальян не могут курить несовершеннолетние. Однако пока запрет действует только на территории Удмуртии. Госсовет республики собирается выйти на федеральный уровень с инициативой приравнять кальяны к сигаретам. Это позволит запретить курение кальянов в общественных местах.

— На уровне региона мы запрещающий закон принять не можем, то есть надо выходить либо с законодательной инициативой, либо с обращением. Поэтому мы решили, что мы до сентября подождем, параллельно разрабатываем свое обращение, и, если закон не принимается, будем выходить с обращением, — заявила заместитель председателя регионального парламента Надежда Михайлова.

Пока в обществе идет дискуссия о запрете кальянов, появилась еще одна инициатива относительно набережной. Ее планируют сделать полностью пешеходной. Ограничение на въезд будет действовать начиная с дома №3 по улице Милиционной. Инициативу выдвинули в ГИБДД.

ЧТО ГОВОРЯТ ВРАЧИ?

— Кальяны – это зависимость. Они развращают молодежь, вредно влияют на легкие и затуманивают сознание, — отметила Ирина Иванова, заведующая взрослым терапевтическим отделением ГКБ №8.

А КАК У НИХ?

Платный въезд – выход?

Не только в Ижевске сталкиваются с проблемой курения кальянов в общественных местах. Во Владивостоке, например, молодежь превратила парковку набережной Цесаревича в неформальный центр кальянокурения - с вечерними посиделками в багажниках, арендой кальянов и торговлей углями прямо там. Такая же ситуация была в Тюмени. Там курили не только на набережной, но и на улицах в центре города.

В обоих городах нашли выход – сделали парковку на набережной платной. В Тюмени за место на многоуровневой парковке стоит 40 рублей в час, первые 15 минут – бесплатно. А во Владивостоке собственник территории пока только обозначил, что введет платный проезд и «ценник» - 60 рублей в час, но не больше 200 рублей в сутки.