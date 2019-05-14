2019-05-14T15:32:05+03:00
Общество

На набережной Ижевска запретят курить табак

Ее территорию внесут в список зон рекреационного назначения
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске введут запрет на курение табака на территории набережной. Как сообщает пресс-служба города, ее внесут в список зон рекреационного назначения. Наряду с общественными местами они включены в список мест, где запрещается табакокурение.

- На основании республиканского закона муниципалитетом готовится постановление о включении набережной Ижевского пруда, как рекреационной зоны, в список территорий, где запрещается курение. Границы мы предполагаем следующие: набережная и все ее прилегающие территории - от пристани до городского пляжа, - рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

Предусмотрят также штрафы – одна тысяча рублей для первого раза, при повторном нарушении – две тысячи рублей.

Напомним, что глава Удмуртии Александр Бречалов призвал ограничить курение кальянов на территории набережной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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