На набережной Ижевска запретят курить табак
В Ижевске введут запрет на курение табака на территории набережной. Как сообщает пресс-служба города, ее внесут в список зон рекреационного назначения. Наряду с общественными местами они включены в список мест, где запрещается табакокурение.
- На основании республиканского закона муниципалитетом готовится постановление о включении набережной Ижевского пруда, как рекреационной зоны, в список территорий, где запрещается курение. Границы мы предполагаем следующие: набережная и все ее прилегающие территории - от пристани до городского пляжа, - рассказал глава города Олег Бекмеметьев.
Предусмотрят также штрафы – одна тысяча рублей для первого раза, при повторном нарушении – две тысячи рублей.
Напомним, что глава Удмуртии Александр Бречалов призвал ограничить курение кальянов на территории набережной.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Школьник из Ижевска разработал «умные» стельки и выиграл полмиллиона рублей на реализацию задумки.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»