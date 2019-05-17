Карапузам Ижевска приготовиться: назначена дата третьего забега в ползунках

Ваш малыш ползает или бегает так, что не угнаться? Пора штурмовать пьедестал! 29 июня во Дворце детского и юношеского творчества в Ижевске пройдет третий городской чемпионат в ползунках «Карапузы, на старт!». Принять в нем участие смогут малыши от 7 месяцев до двух лет.

Что нужно сделать родителям?

1) Перейти по этой ссылке и заполнить анкету

2) На указанный вами электронный адрес придет письмо об успешной регистрации. В письме будут указаны дата, место, время проведения забега, присвоена возрастная категория.

Регистрация участников уже открыта! Советуем поторопиться с подачей заявки: в прошлом году мы смогли принять в забег только «первых» 400 малышей.

Если у вас возникли вопросы и сложности с регистрацией, вы можете позвонить по номеру 945-005 с 9.00 до 18.00.

А пока вспомним, как прошел праздник в прошлом году.

СПРАВКА «КП»

«Карапузы, на старт» - проект для самых маленьких ижевчан. Он проводится в городе уже в третий раз и собирает у финиша дистанции самых шустрых карапузов, которые получают медали, грамоты и призы от наших партнеров – игрушки, соки, детскую косметику, сертификаты в бассейны и многое другое. Главная задача самых маленьких участников – проползти заданную дистанцию быстрее всех, а малышам постарше - пробежать. И, конечно, в этом им помогут любимые тренеры – мама, папа, бабушки и дедушки.

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ПОЛОЖЕНИЕ 3 ГОРОДСКОГО ЗАБЕГА В ПОЛЗУНКАХ «КАРАПУЗЫ, НА СТАРТ»

I. Цели и задачи проведения мероприятия

Третий городской чемпионат «Карапузы, на старт!» по общей физической подготовке среди детей раннего дошкольного возраста проводится с целью приобщения детей и их родителей к здоровому образу жизни и активным занятиям физическими упражнениями.

II. Организаторы мероприятия

Общее руководство по подготовке и проведению чемпионата осуществляет «Комсомольская правда» - Удмуртия» (ООО фирма «Ариго»). Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований (определяется); Главный секретарь соревнований (определяется).

III. Место и сроки проведения мероприятия

Чемпионат проводится в два этапа:

I этап – прием заявок с 15 мая 2019 года до момента формирования полного списка участников, но не позднее 14 июня 2019 года.

II этап – чемпионат, 29 июня 2019 г. Место – Дворец детского (юношеского) творчества по адресу: г. Ижевск, ул. Кирова, 17).

IV. Требования к участникам и условия их допуска

4.1 К фестивалю допускаются мальчики и девочки от 7 месяцев до 2 лет.

- первая возрастная категория: мальчики и девочки 7 - 9 месяцев (дети, рожденные в период с 29.09.2018 по 28.11.18 гг);

- вторая возрастная категория: мальчики и девочки 10 - 12 месяцев (дети, рожденные в период с 29.05.2018 по 28.09.2018 гг);

- третья возрастная категория: мальчики и девочки 1 год 1 месяц - 1 год 5 месяцев (дети, рожденные в период с 29.01.2018 по 28.05.2018 гг);

- четвертая возрастная категория: мальчики и девочки 1 год 6 месяцев - 1 год 9 месяцев (дети, рожденные в период с 29.09.2017 по 28.01.2018 гг);

- пятая возрастная категория: мальчики и девочки 1 год 10 месяцев - 2 года (дети, рожденные в период с 29.05.2017 по 28.08.2017 гг).

4.2 По прибытии на место проведения Мероприятия родители или законные представители участников отмечаются на стойке регистрации, получают номер и допускаются к старту.

4.3 К старту не допускаются участники, не прошедшие предварительную регистрацию, а также участники, пропустившие время забега своей категории.

4.4 Максимальное число участников основного состава - 350 человек, минимальное число участников – 30 человек.

Максимальное число участников в каждой категории (группе) – 70 человек:

4.4.1 Формирование основного состава происходит в зависимости от даты подачи заявки: участники, подавшие заявки после того как сформирован основной состав, попадают в резервный состав и также могут принять участие в соревнованиях, в случае неявки участников из основного состава.

4.5 Регистрационный (заявочный) взнос отсутствует. Участие в Мероприятии является бесплатным.

V. Порядок и программа проведения мероприятия

5.1. Старт по 6 участников. Время прохождения дистанции по каждой беговой дорожке фиксируется на секундомер отдельным судьей.

5.2. Участнику предоставляется один зачетный забег по соревновательному участку.

5.3. Переход с ползания на бег (в первой и второй группе) влечет за собой дисквалификацию участника.

5.4. Определение победителей проводится в пяти возрастных категориях по лучшему времени. Участник, преодолевший забег быстрее всех, становится победителем в своей возрастной категории, участники показавшие второй и третий результат – занимают второе и третье место соответственно. Награждение - после финиша последнего участника в возрастных категориях и подведения итогов судейского корпуса. Награждаются призеры за 1, 2, 3 места в каждой категории. Призеры получают медали, дипломы и призы от партнеров Мероприятия.

5.5. В случае одинакового результата у одного или нескольких участников забега, среди этих участников осуществляется повторный забег, пока не определится три победителя.

5.6. Организатором и партнерами Мероприятия могут учреждаться специальные номинации. Победители в специальных номинациях награждаются дипломами и призами от партнеров Мероприятия.

5.7. Решение судейского корпуса не оспаривается.

VI. Порядок проведения мероприятия

09:50 – 10:00 – торжественное открытие.

10:00 – 11:00 - соревнование среди участников первой возрастной категории: Ребенок должен проползти на четвереньках дистанцию длиной в 6 метров (хождение и бег не допускаются). Одному из родственников разрешается двигаться впереди ребенка на четвереньках с игрушкой или интересующим ребенка предметом и поддерживать ребёнка словесно. Физическая помощь не допускается! Награждение победителей категории.

11:00 – 12:00 - соревнование среди участников второй возрастной категории: Ребенок должен проползти на четвереньках дистанцию длиной в 6 метров (хождение и бег не допускаются). Одному из родственников разрешается двигаться впереди ребенка на четвереньках с игрушкой или интересующим ребенка предметом и поддерживать ребёнка словесно. Физическая помощь не допускается! Награждение победителей категории.

12:00 – 12:30 соревнование среди участников третьей возрастной категории: Ребенок должен пробежать дистанцию длиной в 6 метров. Один из родственников может сопровождать ребенка, поддерживая его словесно. Физическая помощь не допускается! Награждение победителей категории.

12:30 – 13:00 соревнование среди участников четвертой возрастной категории: Ребенок должен пробежать дистанцию длиной в 6 метров. Один из родственников может сопровождать ребенка, поддерживая его словесно. Физическая помощь не допускается! Награждение победителей категории.

13:00 – 13:30 соревнование среди участников пятой возрастной категории: Ребенок должен пробежать дистанцию длиной в 6 метров. Один из родственников может сопровождать ребенка, поддерживая его словесно. Физическая помощь не допускается! Награждение победителей категории.

Победители в каждой возрастной категории определяются по лучшему техническому результату (по времени) преодоления дистанции.

VII. Награждение

Все участники чемпионата награждаются грамотами. Победители (занявшие первое, второе и третье место) в каждой возрастной категории награждаются призами от партнеров, медалями и грамотами.

Призы от партнеров мероприятия и грамоты также получают победители следующих номинаций:

1. Самый оригинальный костюм участника в I возрастной категории;

2. Самый оригинальный костюм участника в II возрастной категории;

3. Самый оригинальный костюм участника в III возрастной категории;

4. Самый оригинальный костюм участника в IV возрастной категории;

5. Самый оригинальный костюм участника в V возрастной категории;

6. Самая дружная группа поддержки – по итогам конкурса кричалок среди

болельщиков;

7. Самая активная мама – по итогам конкурса среди мам;

8. Отец-молодец – по итогам конкурса среди пап;

9. Специальные номинации от партнеров. Победители номинаций определяются решением судейского корпуса вне зависимости от возрастной категории участника, за исключением первых пяти номинаций.

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Соревнования проводятся на площадке (место определяется), отвечающем требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей.

IX. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных

спортивных соревнований и борьба с ними

Противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований не допускается.

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревновании и борьба с ними осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 No198-ФЗ, статья 26.2., другими федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями.

X. Ответственность сторон

10.1 Все участники чемпионата должны иметь страховой полис обязательного медицинского страхования.

10.2 Чемпионат не проводится без медицинского обеспечения.

10.3 Организатор, а также компании, прямо или косвенно связанные с Мероприятием (все вместе), не несут ответственности за возможные ущерб здоровью, жизни и материальный ущерб, полученные участником, а также третьими лицами в ходе Мероприятия.

10.4 Родители или законные представители участника гарантируют, что он находится в надлежащей физической форме и состояние его здоровья позволяет ему участвовать в Мероприятии.

10.5 Информация о порядке проведения Мероприятия публикуется на Сайте Организатора – (izh.kp.ru). Организатор оставляет за собой право изменять условия проведения Мероприятия по собственному усмотрению и вносить изменения в настоящее Положение с публикацией этих изменений на сайте Организатора. Такие изменения вступают в силу незамедлительно с момента их публикации на Сайте Организатора. Принимая участие в Мероприятии, родители или законные представители участника выражают согласие со всеми условиями настоящего Положения.

10.6. Родители или законные представители участника признают право Организаторов без какой - либо компенсации или ответственности использовать персональную информацию об участнике по его усмотрению, использовать фото-, аудио- и/или видеоматериалы с участием участника в промо-акциях, рекламных и прочих публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в интернете и других источниках без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также право редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам.

XI. Заявки на участие

Предварительная регистрация участников соревнований, с указанием Ф.И.О. родителей или законных представителей участника, их телефона, имени, фамилии и даты рождения ребенка проходит с 26 апреля 2019 года до момента формирования полного списка участников: максимум - 350 человек, но не позднее 10 июня 2018 года. Последний день приема заявок – 9 июня. Регистрация на забег через форму регистрации. Ссылки на форму размещаются на сайте https://www.izh.kp.ru в группе ВКонтакте: https://vk.com/izhkp

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

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