Пломбиры с растительным жиром продают в ижевских магазинах

Мороженое любят не только дети, но и взрослые. Учитывая это, производители соревнуются в изобретении все новых и новых вкусов. «Комсомолка» решила разобраться в вопросах вкуса и качества любимого всеми холодного лакомства.

Что проверяли?

Разобраться с составом мороженого помог «Союз потребителей Удмуртии»: в апреле этого года в рамках программы «Честные продукты» они выбрали 15 видов мороженого различных торговых марок (8 видов пломбира и 7 – молочного мороженого). Все экземпляры отправили в лабораторию Казани на проверку.

Проверяли лакомство на соответствие реальной жирности заявленной и на стерины. А результаты проверки озвучили на пресс-конференции 21 мая в медиагруппе «Центр».

Кто стал нарушителем?

По данным «Союза потребителей Удмуртии», у молочного мороженого нарушений не нашли, а вот среди пломбиров были образцы с нарушениями.

- Тут нужно понимать, что в составе пломбира растительных жиров быть не должно вообще. А вот в составе молочного мороженого они допустимы. Поэтому, молочное мороженое мы проверяли на заявленную на этикетке жирность, а пломбир – на наличие растительных жиров, - прокомментировала София Гунина, исполнительный директор УРОО «Союз потребителей Удмуртии».

Фото: Архив

Не указанные в составе пломбира растительные жиры нашли в 4-х продуктах:

- Пломбире «Лента» от «Талосто», г. Волхов. Там нашли Бета-ситостерин и полное несоответствие жирно-кислотного состава.

- Пломбире «Кузя» от Фабрики Фрост, РФ, г. Челябинск.

- Пломбире «Коровка из Кореновки» от «Фабрики настоящего мороженого» из г. Кореновск.

- Пломбире ГОСТ от Набережночелнинского хладокомбината «ЧеЛНЫ-ХОЛОД», г. Набережные Челны. Стоит отметить, что, в отличие от пломбира «Лента», в пломбире «ГОСТ» жирно-кислотный состав в полном соответствии нормам.

Остальные пломбиры нарушений не имели.

А что со вкусом?

Всем присутствующим на пресс-конференции предложили попробовать пять образцов купленного пломбира. По результатам «народного» тестирования самым невкусным, по мнению присутствующих на мероприятии, оказался пломбир с наличием растительного жира «Лента» - он не заработал ни одного голоса. А вот большинство голосов было отдано пломбиру «Кузя», в котором также нашли растительные жиры.

Пломбиры, в которых экспертиза не выявила нарушений состава, в число фаворитов голосования не вошли.

- Несмотря на то, что пломбир с растительными жирами порой не отличаться от натурального по вкусовым ощущениям, все же, их употребление может нанести ощутимый вред здоровью человека. Частое и большое количество употребление мороженого с растительным жиром может стать привести к сердечным патологиям, ожирению, онкологическим проблемам. Дети еще более чувствительны к таким чужеродным веществам, чем взрослые. Педиатры не советуют давать детям пломбиры с растительными жирами. В детском питании он просто недопустимо, - прокомментировала София Гунина.

Что будет с нарушителями?

Союзом потребителей Удмуртии после проверки написаны письма во все контрольно-надзорные органы.

- Наша задача не наказывать. Наша задача – как общественной организации не только выявлять, но и доносить информацию до надзорных органов и до общественности, - комментирует София Гунина.

Также, написаны письма всем производителям. Штрафы за несоблюдение норм набегают немаленькие: за фальсифицированную продукцию юрлицо может заплатить 100-200 тысяч рублей! Определенного срока, когда производители должны исправиться, нет, но «Союз потребителей» не исключает повторной проверки этого летнего лакомства.

4 совета, как выбрать хорошее мороженое:

- Выбирайте мороженое в индивидуальной упаковке. Проследите за тем, чтобы упаковка не была деформирована.

- Постарайтесь ощупать брикет с мороженым. Если мороженое деформировано, значит, при хранении не выдержан температурный режим и продукт растаял, а потом снова был заморожен. Это гарантировано испортит вкус.

- Изучите этикетку. Если состав не читается (нанесен на место термосклейки или напечатан мелко), это нарушение правил маркировки, не покупайте такое мороженое.

- Внимательно прочитайте состав. В настоящем мороженом отсутствуют растительные жиры и химические добавки. Но, если ароматизаторы и красители есть, лучше, если они будут «идентичные натуральным».

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