Почему Роспотреб не стал проверять киоски, где нашли шаурму с кишечной палочкой в Ижевске

Роспотребнадзор по Удмуртии сказал, что не будет проводить проверку трех киосков, в которых нашли опасную шаурму в Ижевске. Решение мотивировали тем, что отбор проб проходил с нарушением, а значит и экспертное заключение можно поставить под сомнение. Во всех тонкостях разбиралась «Комсомолка».

НАШЛИ НАРУШЕНИЯ

Напомним, что общественная организация «Союз потребителей Удмуртии» купила три шаурмы в киосках: «Папа-Лаваш» на ул. Советской, шаурма «У Ашота» на остановке УдГУ и ларек «Шаурма» в районе торгового центра «Медведь». В лаборатории нашли превышение по микроорганизмам, плесневелым грибам, кишечную палочку и стафилококк. Три протокола с результатами проверки направили в Роспотребнадзор по республике.

- Изучив протоколы, мы пришли к выводу, что отбор, доставка и исследования были выполнены с нарушением нормативно-правовых актов. Поэтому они не могли стать поводом для административного расследования, - рассказала руководитель Управления Наталья Матюшина.

В частности, на трех протоколах стоит одно и тоже время забора, но разные адреса. Получается, что один человек был на трех точках одновременно. Кроме того, цель отбора указана, как производственный контроль. По словам руководителя Управления, такая цель может быть только у тех, кто выпускает или реализовывает продукцию.

- Мы не знаем номер партии, наименование продукта, стояли ли пломбы, был ли опечатан пакет, как хранился и перевозился. А ведь все это и могло стать причиной несоответствия продукции, - сказала Наталья Матюшина.

КАК НУЖНО БЫЛО?

- Общественная организация, может, не совсем правильно себя повела. Ведь пробы отбираются только обученными людьми, у которых есть соответствующие документы. Может быть, стоило на проверку пригласить нашего специалиста. И сама лаборатория, которые приняла эти продукты, тоже поступила не верно, зная, что к ним направили пробы с нарушениями, - сообщила Наталья Матюшина.

Сейчас Управление запросило у общественной организации дополнительную информацию в виде фотографий, актов отбора и прочее.

- Если бы написали, что именно нарушено и были фото, то это бы являлось основанием для выезда. Мы не можем работать, нарушая закон, - уточнила руководитель Управления.

Например, как это было со школой №56, когда в еде учеников нашли таракана (продолжение истории). Интересно и то, что по словам Натальи Матюшиной, киоски попадают под самый низкий риск выявления нарушений и не подлежат плановой проверке, только если будут жалобы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Какой должна быть настоящая шаурма?

Рассказал Сергей Сущенко - бренд-шеф московской ресторанной сети «Чайхона № 1».

Если говорить в общем, то шаурма в любом случае должна быть приготовлена на огне. Заранее замаринованное мясо должно крутиться на вертеле и готовиться на открытом огне. Выбор маринада зависит от национальности и той страны, где ее делают.

Традиционно, в блюдо идет три вида мяса на выбор – говядина, курица и баранина. Но Грузии, например, используют и свинину. По овощам – свежий или соленый огурец, свежие помидоры, а все остальное – морковь, капуста и так далее – делается для удешевления конечного продукта. Обязательно берется тонкий лаваш и много начинки.

Соуса – тартар (майонез, сметана, соленый огурец, зелень, чеснок). Часто используют либо острый томатный соус, либо йогурт с зеленью. И готовиться шаурма должна на гриле.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

18-20 тысяч проб продуктов (мясо, молоко, овощи, фрукты и прочее) – исследуется ежегодно в 7 аккредитованных лабораториях Роспотребнадзора по Удмуртии.

В 2018 году проверили 100 предприятий общественного питания на которые были жалобы. Из них 20 объектов были временно закрыты.

В 2019 году уже проверили 27 объектов. Из них восемь временно приостановили свою деятельность. Проверят еще около 150 точек.

КСТАТИ!

А что по результатам проверки говорят сами владельцы киосков? Узнаете в нашем материале (продолжение).