Жизнь после шоу: Что стало с ижевчанами, которые участвовали в популярных ТВ-проектах

12 июня на праздновании Дня города и Дня России в Ижевске выступили Светлана Сыропятова, Алина Чувашова и Марк Юсим. Все они раньше жили в нашем городе, закончили детскую школу искусств №2 и прославились, участвуя в популярных телевизионных проектах «Голос» и международном конкурсе «Новая волна». В прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (12+ 107,6 ФМ) они рассказали, как сложилась их жизнь после шоу.

СВЕТЛАНА СЫРОПЯТОВА – СОЛИСТКА ТЕАТРА «ГРАДСКИЙ ХОЛЛ»

В 2017 году ижевчанка Светлана Сыропятова стала участницей 6 сезона телепроекта «Голос» на «Первом канале». Она попала в команду Александра Градского. До финала конкурса девушка не дошла, но это не помешало ей устроить свою судьбу в Москве (Подробности). Сейчас Светлана – солистка театра «Градский холл», педагог в школе музыки MEZZO, выступает с кавер-бендом.

- Мне очень часто задают вопрос: «Света, сколько ты заплатила за участие?». Ребята, до «Голоса» я работала учителем музыки в общеобразовательной школе. Я платила за квартиру. Все! Какие деньги? – смеется девушка. – Когда я пришла на проект, я не думала, кто повернется. Я выходила и пела. И так весь проект. Для меня это не было конкурсом.

По ее словам Александр Градский прекрасный наставник:

- Он очень хороший музыкант, он очень хороший человек. Он очень заботится о своих учениках, о своих подопечных. И даже сейчас, работая в его театре, он, как папа. Он может позвонить тебе, спросить, как ты себя чувствуешь, все ли готово.

Света рассказывает, что до сих пор дружит с участниками команды Градского Фото: vk.com/svetlana_soul

- Мы сдружись, кажется, с первого дня. Может быть, и была какая-то конкуренция, но мы друг друга всегда поддерживали. До сих пор все общаемся. Есть общий чат, мы встречаемся, гуляем, развлекаемся. Тем более, что полкоманды у нас сейчас в театре поет.

- Проект «Голос» – это первая ступенька. После него появилось очень много знакомств, связей, - рассказала Светлана Сыропятова - Сейчас много концертов, много работы. Бывает, что по 2 месяца без выходных. Я и преподаю, и в театре Александра Борисовича (Градского, - прим. Ред.) пою, и корпоративы, и свадьбы, и юбилеи, и просто какие-то московские мероприятия. Да, хорошо зарабатываю.

Говорит, что ее до сих пор узнают на улице.

- Спустя год, этой зимой я ехала в метро. Мужчина посмотрел на меня и воскликнул: «А-а, «Голубой щенок»! Ну, классно узнают, - смеется Светлана. – Это приятно. Кстати, меня чаще узнают с КВНа. Я же участвовала в команде «Радио Свобода», целый сезон с ними отыграла. Видимо, люди КВН смотрят больше, нежели «Голос». «А мы вас узнали. Вы из КВНа!», говорят они мне.

АЛИНА ЧУВАШОВА ПРЕПОДАЕТ ВОКАЛ

Алина Чувашова участвовала в популярном телепроекте «Голос» на «Первом канале» в 2013 году. На слепых прослушиваниях к ней повернулась певица Пелагея (Подробности).

- На самом деле, я хотела, чтоб кто-нибудь повернулся, вот и все, - вспоминает Алина и говорит, чтобы попасть на «Голос», нужно быть интересным, попасть в «нужное» настроение музыкальных редакторов.

- Если они увидят то, что хотят видеть на своем проекте, они могут взять любого. Может быть, некоторые люди и заплатили за участие. Но я точно не платила никаких денег.

На шоу Алина пришла с короткой стрижкой и блондинкой. А через некоторое время резко сменила имидж – перекрасилась в темный цвет. Говорит, тогда ее перестали узнавать.

- Когда снова поменяла все обратно, начала замечать косые взгляды людей. Некоторые подходят и говорят: «Что-то лицо знакомое, где-то мы вас видели…». Конечно, где уже и не понимают, - рассказывает Алина.

Девушка покинула проект после этапа «Нокауты», сейчас живет и работает в Москве Фото: vk.com/alinachuvashova

Алина – педагог по вокалу, ведет активную концертную деятельность. Про «Голос» она говорит «Хорошо, что это было!», что он помог ей двигаться дальше.

- Я считаю, что все зависит не от проекта, а от человека. Если он общительный и любит заводить новые знакомства, то неважно попал он на «Голос» или нет. Если же человек неактивный, то даже этот проект вряд ли поможет в его дальнейшей карьере, - рассказала Алина Чувашова. – Конечно, мне «Голос» помог. Но я немножко скрытный человек, поэтому у меня дальше так активно не пошло. Выстрелило, пару лет и все снова пошло на угасание.

Жизнь после шоу. Марк Юсим, Светлана Сыропятова и Алина Чувашова рассказали, сколько нужно денег на раскрутку, как попасть в "Голос" и почему они не так популярны, как Бузова 00:00 00:00

МАРК ЮСИМ ПИШЕТ ПЕСНИ И ВЫСТУПАЕТ В ДЖАЗ КЛУБЕ

Уроженец Глазова Марк Юсим представлял Россию на международном конкурсе «Новая Волна – 2009» в Юрмале, где занял призовое 3-е место. В этом же году завоевал 2-е место и приз зрительских симпатий в московском конкурсе джазовых вокалистов, получил Гран-при в Международном вокальном конкурс «Созвездие». Марк – победитель фестиваля «Усадьба Джаз». И пытался попасть на шоу «Голос», но…

- Я, можно сказать, там мимо прошел. Ушел и пошел дальше, - смеется молодой музыкант. - В моей профессии большую роль сыграли другие конкурсы: «Новая волна» и «Усадьба Джаз», а еще Академия Гнесиных и активная концертная деятельность. Именно последняя делает явные приросты аудитории для артиста, чем какие-то проекты. Это на мой взгляд. Конечно, проект «толкает», но это все так сиюминутно.

За 2 месяца Марк Юсим написал 55 песен Фото: vk.com/markyusim

Сейчас Марк постоянно участвует в фестивале «Усадьба джаз», в проекте «Трибьют Майкла Джексона», на открытых jam-sessions в московских клубах, играет в клубе легендарного джазового саксофониста Алексея Козлова. Он певец, композитор, саунд-продюсер. Пишет музыку. Сейчас закончил проект: за 2 месяца написал 55 песен. По его словам для эстрадного певца важны именно песни.

- Как правило, песня делает артиста. Пока Лариса Долина не спела песню «Погода в доме», она была обычной джазовой певицей. Телешоу, безусловно, добавляют медийности. И у каких-то артистов получается грамотно воспользоваться этим, у большинства, к сожалению, нет. Надо постоянно быть чем-то интересным, людям хочется смотреть на тех, чьи песни которые им нравятся.

Марк говорит, что разочаровался в конкурсах.

- Я в этом году посмотрел «Евровидение» и понял, что оно того не стоит. Вот это «от лукавого». Когда люди так сильно политизируют музыку, все эти выверенные песни и декорации… В этом нет живого. Мне кажется, что истинные музыканты и без конкурсов находят свой путь. «Голос» - он прикольный тем, что Первый канал. А больше нормальных конкурсов у нас и нет.