Оштрафуют ли чемпионку мира Алину Загитову за езду без прав?
Оштрафуют ли чемпионку мира по фигурному катанию Алину Загитову за езду без прав? Этот ответ смогут дать специалисты после того, как проведут административную проверку. 13 июня в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) начальник УГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев рассказал о продвижениях в расследовании.
- На сегодняшний день проводится административное расследование по данному видео. Пока мы не смогли пригласить ее, потому что она находится в разъездах. Для того, чтобы вынести какое-то решение, нужно точно установить время и место на какой машине она ехала, все обстоятельства. В противном случае административное постановление будет отменено и тогда уже санкция будет в отношении сотрудника, который, не разобравшись, возбудил расследование незаконно. Разберемся, все будет в соответствии с законом, - пояснил Руслан Набиев.
Оштрафуют ли Алину Загитову за езду без прав?
Пока сроки завершения проверки не ясны.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?
Чемпионка мира по фигурному катанию после сложнейший соревнований прилетела 1 мая в родной город – Ижевск. В аэропорту ее встречали фанаты: вручили подарки и получили от именитой спортсменки автографы. 3 мая 2019 года фигуристка выложила в сторис в Instagram видео, как она едет за рулем машины. На съемках отчетливо видно, что Алина не пристегнута ремнем безопасности. Да и сам факт того, что девушке нет 18 лет, а она уже за рулем.
ПРОВЕРКА ГИБДД
17 мая «Комсомольской правде-Ижевск» стало известно, что по данному факту началась проверка.
Фото: скриншот видео
- Сотрудники Госавтоинспекции по данному факту проводят проверку в рамках статьи 12.7. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства, - сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
ОФИЦИАЛЬНО
Согласно ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ к лицу, управляющему автомобилем и не имеющим на это права (исключение составляет учебная езда) будет применено административное взыскание от 5 до 15 тысяч рублей. Также несовершеннолетний водитель будет лишён права управлять ТС, а сам автомобиль задерживается и отправляется на штрафстоянку.
При этом, штрафы за езду без прав в составляют от 500 до 30000 рублей: 500 р. – за забытые дома права, 5000 – 15000 р. – за отсутствие прав или открытых категорий.
А также штраф за не пристёгнутый ремень безопасности для водителя в настоящее время составляет 1 000 рублей.
чемпионка мира Алина Загитова за рулем машины в Ижевске.
ИСТОЧНИК KP.RU
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