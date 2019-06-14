2019-06-14T11:53:35+03:00
Общество

Оштрафуют ли чемпионку мира Алину Загитову за езду без прав?

На данный момент проводится административная проверка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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Оштрафуют ли чемпионку мира по фигурному катанию Алину Загитову за езду без прав? Этот ответ смогут дать специалисты после того, как проведут административную проверку. 13 июня в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) начальник УГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев рассказал о продвижениях в расследовании.

- На сегодняшний день проводится административное расследование по данному видео. Пока мы не смогли пригласить ее, потому что она находится в разъездах. Для того, чтобы вынести какое-то решение, нужно точно установить время и место на какой машине она ехала, все обстоятельства. В противном случае административное постановление будет отменено и тогда уже санкция будет в отношении сотрудника, который, не разобравшись, возбудил расследование незаконно. Разберемся, все будет в соответствии с законом, - пояснил Руслан Набиев.

Оштрафуют ли Алину Загитову за езду без прав?

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Пока сроки завершения проверки не ясны.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

Чемпионка мира по фигурному катанию после сложнейший соревнований прилетела 1 мая в родной город – Ижевск. В аэропорту ее встречали фанаты: вручили подарки и получили от именитой спортсменки автографы. 3 мая 2019 года фигуристка выложила в сторис в Instagram видео, как она едет за рулем машины. На съемках отчетливо видно, что Алина не пристегнута ремнем безопасности. Да и сам факт того, что девушке нет 18 лет, а она уже за рулем.

ПРОВЕРКА ГИБДД

17 мая «Комсомольской правде-Ижевск» стало известно, что по данному факту началась проверка.

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

- Сотрудники Госавтоинспекции по данному факту проводят проверку в рамках статьи 12.7. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства, - сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

ОФИЦИАЛЬНО

Согласно ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ к лицу, управляющему автомобилем и не имеющим на это права (исключение составляет учебная езда) будет применено административное взыскание от 5 до 15 тысяч рублей. Также несовершеннолетний водитель будет лишён права управлять ТС, а сам автомобиль задерживается и отправляется на штрафстоянку.

При этом, штрафы за езду без прав в составляют от 500 до 30000 рублей: 500 р. – за забытые дома права, 5000 – 15000 р. – за отсутствие прав или открытых категорий.

А также штраф за не пристёгнутый ремень безопасности для водителя в настоящее время составляет 1 000 рублей.

чемпионка мира Алина Загитова за рулем машины в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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