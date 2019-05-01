Добро пожаловать домой: чемпионка мира Алина Загитова прилетела в Ижевск

1 мая чемпионка мира Алина Загитова прилетела на родину – в Ижевск. В аэропорту ее встретили фанаты: вручили подарки и получили от именитой спортсменки автографы.

Так, региональный образовательный центр одаренных детей преподнес фигуристке календарь «Тау* за талант!». Фотографию Загитовой поместили на одной странице со снимками лыжников Галины Кулаковой и Александра Зубкова.

Таким составом жители Ижевска встретили Алину Загитову

- Я начала смотреть фигурное катание лет с 5-6, тогда еще не зная, что в нашем городе, Ижевске, появится Алина Загитова -наша звездочка. Когда я впервые увидела ее на выступлении с Евгенией Медведевой, я и не догадывалась, что она из Удмуртии, но потом мне рассказали об этом родители. Я впервые вижу ее вживую и счастлива, что получила автограф, - поделилась одна из поклонниц, встречающих фигуристку.

Известно, что Алина приехала в родной город на День Рождения отца: Ильназ Загитов принимал поздравления 30 апреля.

Напомним, что фигуристка после Чемпионата мира в Японии отправилась в Канаду, где посетила зал хоккейной славы и провела тренировку для слепой девочки из Удмуртии.

*Тау в переводе с удмуртского языка «Спасибо»