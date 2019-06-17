2019-06-17T16:28:09+03:00
Общество

Дети из Удмуртии выиграли призы за рассказ о банке

Участниками стали ребята от 3 до 12 лет
Анастасия Волкова
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Дети из Удмуртии выиграли призы за рассказ о банке!Дети из Удмуртии выиграли призы за рассказ о банке!
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17 июня завершился совместный конкурс «Комсомолки» и ПАО «Промсвязьбанк». В нем приняли участие ребята от 3 до 12 лет - по правилам конкурса, они должны были рассказать на видео, что такое банк. Настало время объявить победителей!

Первое место занял 10-летний Циренщиков Макар. Он получает сертификат в KIDO-парк на 3000 рублей.

- Банк - это место, где сбываются мечты, пока не начнешь выплачивать проценты, - пошутил Макар. А после продолжил, уже серьезно. - Банк - это место, куда кладут все ценности денежные и там могут храниться золотые украшения, золото, серебро. Там все ценное хранится. Оттуда можно брать кредиты, а потом их выплачивать. Если у вас нет денег, а они вам нужны, вы берете кредит, продвигаете бизнес, от этого бизнеса вы получаете деньги и сдаете в банк.

Кроме него подарки - красивые игрушки - получат еще 7 участников конкурса. Счастливчиками стали: Репников Глеб, 6 лет; Швецов Михаил, 8 лет; Гереева Алина, 4 года; Волкова Валерия, 10 лет; Чепцова Валерия, 4 года; Борисова Юлия, 8 лет; Мусалимов Никита, 7 лет.

Победитель конкурса "Что такое банк?" Циренщиков Макар.

Ждем победителей и их родителей за призами по адресу: г. Ижевск, ул. Авангардная, 4Б.

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Организатор акции - ООО фирма «Ариго». Сроки акции - с 15 мая по 17 июня 2019 г. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону (3412) 90-20-20. Организатор не несет ответственности за качество предоставленных призов.

Партнер конкурса ПАО «Промсвязьбанк». Подробные условия конкурса здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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