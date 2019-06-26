1630 партий и более 350 спортсменов: 10 фактов о «Кубке Корпорации «Центр», который прошел в Удмуртии

В Ижевске подвели итоги этапа Кубка России по шахматам – «Кубка Корпорации «Центр», который проходил с 11 по 18 июня и стал настоящим спортивным праздником для юных участников. Журналист «Комсомолки» пообщался с организаторами и победителями и собрал 10 самых ярких фактов о Кубке.

КАК ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ?

Соревнования среди мальчиков и девочек, а также юношей и девушек проходили в четырех возрастных категориях: до 9, 11, 13 и 15 лет. Ребята не только смогли посостязаться в любимом виде спорта и повысить свой уровень, но и хорошо отдохнули – для них была подготовлена обширная культурная программа. По итогам турнира стали известны имена восьми победителей и 16 призеров. Ребятам вручили почетные кубки, медали, дипломы, денежные призы и подарки от Корпорации «Центр».

«Кубок Корпорации «Центр» - настоящая стартовая площадка для будущих чемпионовФото: Ильяс Бекмансуров

«СПАСИБО, ЧТО ВЫБИРАЕТЕ ШАХМАТЫ»

На церемонии награждения победителей турнира в адрес юных участников прозвучало много теплых напутственных слов.

- В этом году Кубку Корпорации Центр по шахматам 10 лет! То есть практически 10 раз подряд Ижевск становился местом притяжения самых талантливых маленьких игроков России, - подытожила Анастасия Власова, директор Медиагруппы «Центр», вице-президент Шахматной федерации Удмуртии. - Идея появления этих соревнований принадлежала основателю Корпорации «Центр» Сергею Ощепкову. Кстати, знаю, что в начале мало кто верил, что на эти игры кто-то приедет - летом в каникулы. Сегодня Кубок собирает по 400 участников. Из самых разных уголков России. В этом году ребята приехали в Ижевск из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, есть гости из Тюмени.

Несмотря на то, что шахматы – игра терпеливых, эмоции временами били через крайФото: Ильяс Бекмансуров

- Спасибо, что выбираете шахматы, - обратился к участникам Роман Гайдуков, генеральный директор Корпорации «Центр». - Спасибо, что доказывайте своими успехами, насколько это интересный, увлекательный и полезный вид спорта. Многие успешные люди мира - отличные игроки в шахматы. И я искренне верю, что вас тоже ждет великое будущее. Приезжайте еще! Кубок продолжится и надеюсь, как минимум, отметит свое 20-летие.

Удмуртию на соревнованиях представляли почти 200 человекФото: Ильяс Бекмансуров

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯМ

- Я хотела выиграть, настраивалась на первое место. Для этого я много готовилась, занималась с тренером. Играть было не очень сложно. На турнире мне понравилось, только вот с кем играла, близко не познакомилась – во время партии нельзя разговаривать, такое правило, - поделилась Анастасия Грацкова, 8 лет, г. Краснотурьинск. 1 место среди девочек до 9 лет.

Анастасия Грацкова, г. КраснотурьинскФото: Ильяс Бекмансуров

- Я рассчитывал на второе место. Но у меня был небольшой шанс занять и первое. И я победил! Я уже приезжаю в Ижевск второй раз. Готовился много, участвовал в других соревнованиях, - рассказал Прохор Баталов, 8 лет, г. Пермь. 1 место среди мальчиков до 9 лет.

Прохор Баталов, г. ПермьФото: Ильяс Бекмансуров

- На самом деле я давно не выигрывала турниры, занимала большинство вторых мест. Для меня это первое место – большая радость! Если честно, было сложно. Зато впечатлений целая масса! Теперь я поеду в Новороссийск, на другой этап Кубка России по шахматам, - поделилась Богдана Шестакова, 12 лет, г. Пермь. 1 место среди девушек до 15 лет.

Богдана Шестакова, г. ПермьФото: Ильяс Бекмансуров

- Я вообще не ожидал, что даже в тройку призеров войду. Каждая партия была очень сложной и нужно было каждый раз готовится очень долго. Сам турнир получился очень тяжелый. Среди тех, с кем я играл, не было ни одного участника слабее меня! – говорит Владимир Третьяков, 13 лет, г. Ижевск. 1 место среди юношей до 15 лет.

Владимир Третьяков, г. ИжевскФото: Ильяс Бекмансуров

10 ФАКТОВ О «КУБКЕ КОРПОРАЦИИ «ЦЕНТР» - 2019:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Это увлечение на всю жизнь: истории ижевчан, которых шахматы привели к успеху (Подробнее)

Основателю Корпорации «Центр» Сергею Ощепкову присвоили звание «Почетный гражданин Ижевска» (Подробнее)

«Столица шахмат»: юбилейный турнир «Кубок Корпорации «Центр» собрал в Ижевске юных шахматистов со всей России (Подробнее)