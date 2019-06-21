Два года после прямой линии с Путиным: как сейчас живет ижевчанка, которую переселили из барака на Чапаева

В четверг, 20 июня, прошла очередная прямая линия с Владимиром Путиным. На этот раз жителям Удмуртии не удалось задать вопрос Президенту России. Последней счастливицей стала Анастасия Вотинцева в 2017 году. Решилась ли ее проблема? И как она сейчас живет? Выяснила «Комсомолка».

ТОЛЬКО СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Анастасия признается, что сейчас ее жизнь вошла в спокойное русло. Она живет в новой квартире и счастлива настолько, что даже не задумывалась вновь обратиться к Владимиру Владимировичу.

- Даже передачу не смотрела - у меня работа. А так, в целом все отлично, все утряслось. Тот год, да, был суматошный. И важные встречи, и люди постоянно писали, спрашивали совета относительно того, как можно обратиться к президенту, - рассказывает Анастасия.

15 июня 2017 года Анастасия дозвонилась на «Прямую линию» с Президентом и пожаловалась на условия жизни в аварийном бараке Фото: скриншот

Новая квартира на улице Совхозной полностью ее устраивает и про тот барак напоминает только пустырь.

- Его снесли в том же году. Были поначалу некоторые проблемы с одной семьей – они не хотели переезжать, что-то их постоянно не устраивало. Что касается меня и моей семьи, то мы были очень рады новой жилплощади, - говорит Анастасия.

И это было действительно знаменательное событие. Спустя два года Анастасия периодически вспоминает эти моменты, но не спешит вновь обращаться к президенту.

- Если бы и выдался шанс вновь поговорить с ним, то я бы только поблагодарила. Сказала бы спасибо за то, что сделал для нас. Это была самая насущная проблема, поэтому только слова благодарности, - говорит ижевчанка.

В августе 2017 года Анастасия встретилась с Владимиром Путиным во время отдыха в Сочи Фото: kremlin.ru

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

15 июня 2017 года на прямую линию к Владимиру Путину поступил вопрос от жителей барка на улице Чапаева в Ижевске. Анастасия Вотинцева в эфире рассказала о том, что дом признали аварийным, но переселять их будут только в 2029 году. На что Президент ответил: «Я к вам заеду». Так и произошло. 27 июня Владимир Владимирович лично посетил тот самый барак. Правда, здание тщательно готовили к визиту, и оно слегка стало лучше выглядеть.

В результате, не только переселили из того дома 11 семей, но и Анастасии вручили путевку в санаторий в Сочи. И именно там она второй раз встретилась с Владимиром Владимировичем. Они выпили чай в резиденции Президента.

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