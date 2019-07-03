Утраченный символ: что будет с башней «Ижмаша», пострадавшей при пожаре год назад

3 июля 2018 года на башне Ижевского оружейного завода вспыхнул огонь. Не выдержав высоких температур, шпиль здания рухнул вниз. Что сейчас происходит с башней «Ижмаша», выяснила «Комсомолка».

МИЛЛИОНЫ НА РЕМОНТ

Фото: скриншот видео

«Башня Ижмаша горит!» - информация о том, что на одном из главных символов города разгорелся пожар, поступила в 13:56. Огонь ликвидировали спустя час. В качестве одной из возможных причин сотрудники МЧС назвали «неосторожное обращение с огнем» и вспыхнувший тополиный пух. К счастью, обошлось без пострадавших.

Вот только город лишился одного из своих главных символов - много лет башню «Ижмаша» изображали на открытках, значках, картинах… Посыпались предложения от горожан «скинуться всем миром» и восстановить шпиль. Однако сумма потребовалась немалая - год назад, по предварительным оценкам, на ремонт понадобилось бы минимум 150 млн рублей. Еще 40 млн - на составление проектно-сметной документации. Реконструкция же всех корпусов обошлась бы в астрономическую сумму - несколько миллиардов рублей.

КТО ХОЗЯИН?

Работы так и не провели. Остро встал вопрос финансирования. Напомним, что в 1995 году «Ижмашу» удалось добиться включения главного корпуса оружейного завода в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения.

В 2005 году работы по реконструкции здания были включены в Федеральную целевую программу «Культура России» на 2005-2009 годы по подпрограмме «Развитие культуры и сохранение культурного наследия».

Фото: Диля Ахмадишина

В 2006-2008 годах был проведен ряд восстановительных работ, которые финансировались из федерального, республиканского бюджетов и собственных средств «Ижмаша». Однако в 2009 году в связи с изменением законодательства финансирование из федерального бюджета прекратилось. Ремонт крови завершить так и не удалось.

НЕОБХОДИМЫ СРЕДСТВА

Однако башню (шпиль которой, кстати, хранится на цокольном этаже корпуса) все равно планируется восстановить. На данный момент необходимо выделить средства, чтобы провести исследование состояния главного корпуса оружейного завода в Ижевске. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+).

- Потом приступим к разработке проектно-сметной документации. Напомним, что президент России Владимир Путин поддержал нас в вопросе реконструкции. И проектно-сметная документация позволит нам претендовать на финансирование из федерального бюджета, - сообщил Александр Бречалов.

КАКИЕ ЕСТЬ ИДЕИ?

В настоящий момент проектом восстановления и развития главного корпуса Ижевского оружейного завода и прилегающих территорий занимается Центр развития дизайна и городской среды. Его специалисты предлагают создать в стенах бывшего завода выставочные и образовательные центры, конгресс-холлы для масштабных событий и многофункциональные городские площадки. В качестве примера они приводят дизайн-завод FLACON* в Москве, открытый на территории бывшего хрустально-стекольного завода, Digital Port - первый технологический центр в Перми, Нимфлот - площадка для новых форм бизнеса и гражданский инициатив, появившаяся в бывшем промышленном квартале в центре Иваново.

Внутренний двор корпуса. Еще до пожара. Фото: Эдуард Карипов

Как рассказал руководитель Центра Вячеслав Правдзинский, экспертизу, которая помогла бы установить в каком виде восстановят здание, на данный момент еще не провели.

- На предварительных обсуждениях уже звучали предложения поставить вместо колонны (которая сгорела) шпиль, а на него водрузить орла. Были и более кардинальные идеи - снести два этажа достроенных в прошлом веке и вернуть зданию вид, в котором оно представлено на сохранившихся гравюрах и дореволюционных фотографиях, - рассказал Вячеслав Правдзинский.

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ЧТО МОЖЕТ РАЗМЕСТИТЬСЯ В БАШНЕ?

В разные годы властями, общественниками, экспертами и простыми горожанами высказывалось очень много предложений, касательно судьбы оружейного корпуса и башни. Мы собрали лишь несколько из них - пишите в комментариях, какой вариант нравится вам больше всего и почему.

- Интерактивный музей

- Многофункциональный центр, объединяющий технопарк, музей науки и технологий

- Индустриальный парк

- Выставочный зал

- Детский технопарк

- Суворовское училище

- Кафе или ресторан

* Флекон, Диджитал Порт

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