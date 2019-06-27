«Пора с ним кончать»: раскрыты детали жестокого убийства, которое произошло в центре удмуртского села

В суд передали уголовное дело в отношении четырех человек, которые причастны к смерти 24-летнего жителя села Малая Пурга. Это произошло почти год назад, но только сейчас стали известны подробности произошедшего.

БИЛИ НОГАМИ И РУКАМИ

2018 год для 24-летнего Ивана* выдался не лучшим. Он развелся со своей супругой, пришлось переехать к родителям в село Малая Пурга. Ребенок остался с бывшей женой. Еще и с работой не ладилось. На всей этой почве он начал выпивать. И в ночь на 7 июля это обернулось трагедией.

- На центральной площади села, около здания библиотеки, он познакомился с компанией. Молодые люди выпивали, сидя на лавочке. В какой-то момент между ними произошел конфликт, - рассказал следователь Завьяловского МСО СУ СК РФ по УР Кирилл Черных.

В самой компании было четыре человека: 15-летний Дима и 17-летний Боря - местные, 18-летний Саша и 19-летний Гриша – с Агрыза. Местные рассказывают, что, возможно, именно различное место жительство и стало поводом к ссоре между Иваном и Гришей.

Сама площадь, в 2018 году. Фото: Роман Меркушев

- В результате все обернулось тем, что Ивана завели за угол библиотеки, где стали избивать. Наносили удары кулаками, ногами по различным частям тела. В том числе использовали доску, - рассказал Кирилл Черных.

У молодого человека оказалось разбито лицо, сломаны ребра. Когда он уже не мог сопротивляться и просто валялся на земле, Дима и Саша ушли, остались только Боря и Гриша. «Пора с ним кончать», - решили они и достали нож-бабочку. Один из множества ударов попадает в сердце Ивана.

- После этого все обвиняемые скрылись с места преступления, - констатировал следователь.

Успели прихватить мобильный телефон, который потом выкинули в пруд, и серебряное кольцо «Спаси и сохрани».

ПОСТИРАЛИ ОДЕЖДУ И ПОМЫЛИ НОЖ

Тут же в село приехал целый «десант» сотрудников правоохранительных органов. Молодые люди это видели и стали переписываться друг с другом. Говорили, чтобы не выдавали себя и других, чтобы скрыли все следы преступления, постирали одежду и помыли нож. Тем не менее, благодаря оперативно-разыскным мероприятиям, всех участников установили и задержали.

Грише и Боре предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство»). Диме и Саше – только по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Обвинительное заключение уже утверждено заместителем прокурора Удмуртии и дело направили в Верховный суд республики.

- В данном случае действия обвиняемых были квалифицированы по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России. Это убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Согласно уголовно-процессуального законодательства, такая категория дел осуществляется Верховным судом. 24 июня уже было предварительное слушание, - сообщила старший прокурор отдела по надзору за следствием прокуратуры Удмуртии Мария Габдуллина.

Стоит сказать, что согласно законодательству, несовершеннолетним не могут назначить наказание, превышающее 10 лет лишения свободы. Что касается двух других обвиняемых, то максимальное наказание по статье – до 12 лет лишения свободы.

ОПАСНЫЙ ЦЕНТР

Ну а что с самим селом? Преступление произошло в центральной его части за стенами библиотеки. Рядом еще и администрация. А охраны, судя по всему, практически нет. Ведь дети свободно пили водку и пиво в общественном месте.

- Следствие выступило с представлением в адрес администрации и управления образования с требованием принять меры, - говорит Кирилл Черных.

В частности, уже установлены дополнительные видеокамеры, которые охватывают всю территорию площади. Установили освещение. В скором времени должны сделать ограждения.

*Все имена изменены

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– Мы созванивались вечером. Все было хорошо. Но уже через час его телефон был недоступен. Я не волновалась, подумала – он просто остался с ночевой и утром вернется, - рассказывала мама молодого человека. Но на следующий день к ней пришел участковый с фотографией сына. Его убили на центральной площади села Малая Пурга (продолжение).