20 самых милых фото с третьего городского забега «Карапузы, на старт!»

29 июня во Дворце детского (юношеского) спорта состоялся семейный праздник - забег «Карапузы, на старт!». Несколько сотен малышей от 7 месяцев до 2 лет «сразились» за звание самых шустрых малышей города. Мы собрали для вас 20 самых милых фотографий с соревнований.

Тон мероприятию задали гигантские мишки Гарри. ФОТО: Амир Закиров

Малыши с интересом наблюдали за действием: они не то чтобы испугались мишек, а остались от них в восторге! ФОТО: Амир Закиров

100-% похожесть! Сразу видно, папа и малыш серьезно настроены на победу. ФОТО: Амир Закиров

Этой малышке явно невдомек, что хотят родители! Она ползла поперек дорожки, назад, к старту, а потом и вовсе уселась на середине дистанции. Но девочка нисколько не расстроилась! Вы только посмотрите на ее очаровательную улыбку! ФОТО: Амир Закиров

А вот эта девочка так сильно расстроилась, что не смогла сдержать слез и отказалась от участия в забеге, сколько бы ни старалась мама ее уговорить! ФОТО: Амир Закиров

Вы только посмотрите, как позирует эта малышка! В будущем ей гарантирована карьера модели. ФОТО: Амир Закиров

Устал? Отдохни! Кажется, нам, взрослым, нужно поучиться у этого ребенка непосредственности. Он решил прилечь прямо посреди дистанции! ФОТО: Амир Закиров

Да, эта семья прекрасно продумала образ! Папа – Фрекен Бок, мама – малыш, а ребенок – Карлсон! Молодцы! ФОТО: Амир Закиров

На старте – семья Марио! ФОТО: Амир Закиров

Сосредоточенный мишка ползет за машиной с бочонком меда. ФОТО: Сергей Грачев

Кажется, мы знаем, кто спасет этот мир! ФОТО: Сергей Грачев

А эта девочка абсолютно точно усердно тренировалась: на лбу спортивная травма – синяк! ФОТО: Сергей Грачев

План – успеть все: и дистанцию проползти, и фотографу попозировать. ФОТО: Сергей Грачев

Ой… Чуть не случилась авария. Мама вовремя перехватила нарушителя! ФОТО: Сергей Грачев

Кто сказал, что фараоны не бегут? Бегут, еще как! Особенно, к маме. ФОТО: Сергей Грачев

Малыш явно рад призовому месту! ФОТО: Сергей Грачев

Пицца на дистанции! Ммм… Как бы не съесть! ФОТО: Сергей Грачев

Нужно ползти? А я возьму, и побегу! ФОТО: Сергей Грачев

Папа замер в ожидании. Беги доченька, беги! ФОТО: Сергей Грачев

Благодарим всех партнеров проекта за активное участие в подготовке третьего ижевского забега «Карапузы, на старт!».

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Как проходили соревнования, читайте здесь.

ООО фирма «Ариго». Сроки проведения с 29 апреля по 29 июня 2019 года. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнайте по телефону 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама, 0+