2019-07-02T10:52:15+03:00
Общество

20 самых милых фото с третьего городского забега «Карапузы, на старт!»

Мы собрали репортаж с соревнований
Анастасия Волкова
Поделиться:
Если бы был приз зрительских симпатий, он точно достался бы этом милейшему домовенку! ФОТО: Амир ЗакировЕсли бы был приз зрительских симпатий, он точно достался бы этом милейшему домовенку! ФОТО: Амир Закиров
Изменить размер текста:

29 июня во Дворце детского (юношеского) спорта состоялся семейный праздник - забег «Карапузы, на старт!». Несколько сотен малышей от 7 месяцев до 2 лет «сразились» за звание самых шустрых малышей города. Мы собрали для вас 20 самых милых фотографий с соревнований.

Тон мероприятию задали гигантские мишки Гарри. ФОТО: Амир Закиров

Тон мероприятию задали гигантские мишки Гарри. ФОТО: Амир Закиров

Малыши с интересом наблюдали за действием: они не то чтобы испугались мишек, а остались от них в восторге! ФОТО: Амир Закиров

Малыши с интересом наблюдали за действием: они не то чтобы испугались мишек, а остались от них в восторге! ФОТО: Амир Закиров

100-% похожесть! Сразу видно, папа и малыш серьезно настроены на победу. ФОТО: Амир Закиров

100-% похожесть! Сразу видно, папа и малыш серьезно настроены на победу. ФОТО: Амир Закиров

Этой малышке явно невдомек, что хотят родители! Она ползла поперек дорожки, назад, к старту, а потом и вовсе уселась на середине дистанции. Но девочка нисколько не расстроилась! Вы только посмотрите на ее очаровательную улыбку! ФОТО: Амир Закиров

Этой малышке явно невдомек, что хотят родители! Она ползла поперек дорожки, назад, к старту, а потом и вовсе уселась на середине дистанции. Но девочка нисколько не расстроилась! Вы только посмотрите на ее очаровательную улыбку! ФОТО: Амир Закиров

А вот эта девочка так сильно расстроилась, что не смогла сдержать слез и отказалась от участия в забеге, сколько бы ни старалась мама ее уговорить! ФОТО: Амир Закиров

А вот эта девочка так сильно расстроилась, что не смогла сдержать слез и отказалась от участия в забеге, сколько бы ни старалась мама ее уговорить! ФОТО: Амир Закиров

Вы только посмотрите, как позирует эта малышка! В будущем ей гарантирована карьера модели. ФОТО: Амир Закиров

Вы только посмотрите, как позирует эта малышка! В будущем ей гарантирована карьера модели. ФОТО: Амир Закиров

Устал? Отдохни! Кажется, нам, взрослым, нужно поучиться у этого ребенка непосредственности. Он решил прилечь прямо посреди дистанции! ФОТО: Амир Закиров

Устал? Отдохни! Кажется, нам, взрослым, нужно поучиться у этого ребенка непосредственности. Он решил прилечь прямо посреди дистанции! ФОТО: Амир Закиров

Да, эта семья прекрасно продумала образ! Папа – Фрекен Бок, мама – малыш, а ребенок – Карлсон! Молодцы! ФОТО: Амир Закиров

Да, эта семья прекрасно продумала образ! Папа – Фрекен Бок, мама – малыш, а ребенок – Карлсон! Молодцы! ФОТО: Амир Закиров

На старте – семья Марио! ФОТО: Амир Закиров

На старте – семья Марио! ФОТО: Амир Закиров

Сосредоточенный мишка ползет за машиной с бочонком меда. ФОТО: Сергей Грачев

Сосредоточенный мишка ползет за машиной с бочонком меда. ФОТО: Сергей Грачев

Кажется, мы знаем, кто спасет этот мир! ФОТО: Сергей Грачев

Кажется, мы знаем, кто спасет этот мир! ФОТО: Сергей Грачев

А эта девочка абсолютно точно усердно тренировалась: на лбу спортивная травма – синяк! ФОТО: Сергей Грачев

А эта девочка абсолютно точно усердно тренировалась: на лбу спортивная травма – синяк! ФОТО: Сергей Грачев

План – успеть все: и дистанцию проползти, и фотографу попозировать. ФОТО: Сергей Грачев

План – успеть все: и дистанцию проползти, и фотографу попозировать. ФОТО: Сергей Грачев

Ой… Чуть не случилась авария. Мама вовремя перехватила нарушителя! ФОТО: Сергей Грачев

Ой… Чуть не случилась авария. Мама вовремя перехватила нарушителя! ФОТО: Сергей Грачев

Кто сказал, что фараоны не бегут? Бегут, еще как! Особенно, к маме. ФОТО: Сергей Грачев

Кто сказал, что фараоны не бегут? Бегут, еще как! Особенно, к маме. ФОТО: Сергей Грачев

Малыш явно рад призовому месту! ФОТО: Сергей Грачев

Малыш явно рад призовому месту! ФОТО: Сергей Грачев

Пицца на дистанции! Ммм… Как бы не съесть! ФОТО: Сергей Грачев

Пицца на дистанции! Ммм… Как бы не съесть! ФОТО: Сергей Грачев

Нужно ползти? А я возьму, и побегу! ФОТО: Сергей Грачев

Нужно ползти? А я возьму, и побегу! ФОТО: Сергей Грачев

Папа замер в ожидании. Беги доченька, беги! ФОТО: Сергей Грачев

Папа замер в ожидании. Беги доченька, беги! ФОТО: Сергей Грачев

Благодарим всех партнеров проекта за активное участие в подготовке третьего ижевского забега «Карапузы, на старт!».

.

.

Как проходили соревнования, читайте здесь.

ООО фирма «Ариго». Сроки проведения с 29 апреля по 29 июня 2019 года. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнайте по телефону 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама, 0+

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Роскачество проверило цельнозерновой хлеб: какой самый полезный
Самый любимый хлеб всех худеющих и придерживающихся ЗОЖ - мультизерновой с добавлением овсяной муки, отрубей, семян льна, тыквы, подсолнечника, орехов и так далее. Правда ли, что он более полезен, чем обычный, выясняли эксперты [5 мифов]
Новости 24
Удмуртию посетит уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова
Начальник Управления по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Ижевска рассказала о своей должности и личной жизни
Новые правила продажи молочных продуктов начали действовать в Ижевске
В Удмуртии приступили к ремонту самого протяженного участка дороги
Территория сквера на улице Петрова в Ижевске была разрушена с 2016 года
Подросток из Ижевска подозревается в угоне двух машин
Ижевчане, которые приняли участие в опросе, считают, что общественный транспорт нужно обновить
Водителя из Удмуртии отправили в колонию за езду в нетрезвом виде
Диспетчер ИжГЭТ помогла найти пропавшую ижевчанку
Житель Удмуртии подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью соседу
В Удмуртии разыскивают молодого человека
Ижевчанин, который ограбил ребенка с помощью газового баллончика, осужден
Ижевчанин лишился 650 000 рублей при попытке продать товар в Интернете
Ремонт кровель начнут в школах Ижевска на этой неделе
В Ижевске в микрорайоне Буммаш и на улицах 9 Января и Ворошилова отключат горячую воду