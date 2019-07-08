«Девушка была вся в крови»: подробности массового ДТП на объездной Ижевска

В воскресенье, 7 июля, на объездной города Ижевска произошло массовое ДТП - столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, скончались два человека, четверых доставили в больницу, двое получили травмы. Подробности происшествия выяснила «Комсомолка».

«ПУЛЬС ЕЩЕ ЧУВСТВОВАЛСЯ»

Все произошло на перекрестке объездной дороги, около деревни Курегово, примерно в 20:00.

- Мы ехали по трассе, как услышали сзади нас визг тормозов и удар. Муж сразу же остановился и выбежал из автомобиля. Заметили столб дыма, который шел от машин. Сначала подумали, что начался пожар и нужно было срочно что-то делать, - рассказывает очевидица последствий аварии Алена.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

На самой дороге всмятку было три машины: ВАЗ-2114 (цвет белый), «Тойота Хайлюкс» (цвет черный) и «Шевроле Авео» (цвет оранжевый). В этот момент уже стали останавливаться другие, выходили из автомобилей, чтобы хоть как-то помочь пострадавшим.

- В «Шевроле» было четыре человека. Водителя получилось быстро вытащить, но он все время стонал от боли. Видимо, что-то произошло с коленом. Его пассажирка - девушка - тоже была вся в крови, однако явных травм не заметили. Она, когда смогла выбраться, тут же стала просить телефон, чтобы позвонить мужу, - рассказывает Алена.

Еще два пассажира, которые были на задних сиденьях, тоже были в сознании. Предполагают, что у них травмы грудной клетки.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

- И собака бегала по заднему сиденью. Хорошая такая дворняжка. Я ее все на руках держала. Оказалось, что это собачка водителя. Он попросил нас отвезти ее в Ягул, где и живет, - рассказала очевидица.

В этот же момент пытались оказать помощь другим пострадавшим. В ВАЗе было двое мужчин. И их настолько сильно зажало в железе, что было совсем не подступиться. Одного пострадавшего поначалу даже не заметили.

- Проверили пульс у водителя, он был без сознания. Сказали, что слабый, но был. Но через 10 минут он уже был мертв… Его пассажир совсем не подавал признаков жизни, - говорит Алена.

В «Тойоте» были мужчина и женщина. Судя по всему, они несильно пострадали. После столкновения самостоятельно вышли из автомобиля. Тем не менее их увезли со всеми на скорой помощи.

ОФИЦИАЛЬНО

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

По данным от 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, 40-летний водитель ВАЗа был пьян и при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении тем, кто ехал по главной. В результате столкнулся с автомобилями «Тойота Хайлюкс» и «Шевроле Авео».

- Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2114 - мужчина 1982 года рождения - получили смертельные травмы; водитель автомобиля «Шевроле Авео» и его пассажиры - женщина 1988 года рождения, мужчины 1983 года рождения и 1964 года рождения - получили травмы, госпитализированы; водитель и пассажир автомобиля «Тойота Хайлюкс» - женщина 1983 года рождения - получили травмы, - сообщили в 1 отделе.

По итогам шести месяцев 2019 года на дорогах Удмуртии по вине пьяных водителей уже произошло 77 ДТП, в результате которых 10 человек погибли, еще 104 - получили травмы различной степени тяжести.