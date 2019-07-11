Фишки за 10 тысяч, вход «для своих» и лампочка над входом: как работали подпольные казино в Ижевске

В 2009 году практически по всей России прикрыли игорный бизнес. Многочисленные казино, игровые автоматы и даже некоторые компьютерные залы оказались под запретом. «Комсомолка» решила вспомнить, как в Удмуртии велась борьба с подпольными клубами и какими были самые громкие задержания.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

В 2009 году в Удмуртии самым распространенным видом были игровые автоматы. Работали они просто: если на экране складывалась выигрышная комбинация, игрок получал деньги. Нет - проигрывал. К 2010 году на смену им пришли игровые клубы и терминалы (работающие через Интернет).

Несмотря на то, что работать приходилось тайно (запрет на них уже во всю действовал в республике), игровые заведения процветали. Площадки были продуманы до мелочей - в подвальные помещения провели вентиляцию, чтобы клиенты могли курить прямо у автоматов. Надежная звукоизоляция не позволяла шуму потревожить жильцов дома. Официанты разносили бесплатный алкоголь, напитки, снеки. Была даже смс-рассылка о ближайших акциях, массовых играх и подарках. Игрок, который привел с собой друга - нового клиента, - получал от заведений бонус. На выходные автоматы настраивали так, чтобы возможность выигрыша была больше, тем самым привлекая аудиторию. Система работала как часы.

- Основными «клиентами» были пенсионеры. Были случаи, когда бабушка только получила пенсию и шла в один из клубов, чтобы поиграть. Приходили и те, кто хотел быстрого заработка, в основном это люди до 30 лет, которые занимаются ручным трудом, - рассказывает заместитель начальника отдела №6 Управления экономической безопасности МВД по Удмуртии Сергей Бесогонов.

Попасть в казино было не так-то просто. Графика у входа конечно не было - понять, что клуб работает, можно было лишь по уличной лампочке, которая висела у дверей: если горит - значит гостям рады. Почти все входы были с массивной дверью, оборудованы системами видеонаблюдения. Клиентов внимательно изучали охранники - пропускали только знакомых.

Где можно играть?

Борьба с игровыми клубами велась несколько лет. Одним из самых громких закрытий произошло в 2014 году: тогда оперативники прикрыли сразу две крупных игорных сети. Организаторы (два предприимчивых молодых человека) держали 10-15 площадок. Они работали в подвалах жилых домов на Молодежной, Пушкинской, Красной, Ленина и других улицах города.

- 10 ноября 2014 года провели спецоперацию, с привлечением бойцов ОМОН и СОБР. Изъяли около 200 игровых автоматов, задержали организаторов, - рассказал Сергей Анатольевич. - Примерная прибыль одной точки в месяц составляла 1,5 миллиона рублей. Всего в двух сетях работали порядка 60 сотрудников.

СМЕНА АУДИТОРИИ

На смену игровым автоматам пришли компьютерные клубы. Организаторы снимали помещение, в которое устанавливали десяток компьютеров, объединяли их в сеть. Когда приходил клиент, передавал деньги, ему выдавали логин и пароль для входа в систему. Там он мог получить доступ к играм. Все манипуляции клиента прослеживались через основной компьютер администратора. Аудитория клубов помолодела: любители игровых автоматов-пенсионеры не доверяли современной технике и перестали посещать клубы. Несмотря на это, отрасль процветала.

ЭЛИТНЫЙ КЛУБ

Но были в Ижевске и по-настоящему элитные заведения. Так, в помещении около Центральной гостиницы работало настоящее казино - практически такое, каким мы привыкли его видеть в фильмах.

Внешне помещение походило на обычное кафе. Однако на входе гостей встречал охранник. Пропускал лишь «своих» - если гость вызывал у него сомнения, то он вежливо объяснял: «кафе закрыто на спецобслуживание». Попасть в «закрытый клуб» можно было, только если за вас лично поручится кто-то еще. При себе нужно было иметь паспорт.

Фото: пресс-служба МВД по УР

В пятницу и субботу оповещали постоянных членов клуба через смс о том, что планируется игра.

- Внутри было несколько залов с покерными столами, покрытыми зеленым сукном. Работали официанты, крупье. Все было сделано для комфортного пребывания гостей, даже кухня была, - рассказал Сергей Анатольевич.

Да и аудитория была совсем другая. Именно туда ходили представительные люди, с высоким уровнем заработка - предприниматели, бизнесмены, помощники депутатов. Минимальный размен на фишки - 10 тысяч рублей.

За новыми игроками администраторы наблюдали и даже брали расписки о том, что в этом заведении азартные игры на деньги якобы не проводятся. Таблички с таким же содержанием стояли на игровых столах. А у сотрудников казино были сканеры, которые обнаруживают скрытое видеонаблюдение.

Информация о покерном клубе попала в руки полиции в 2015 году.

- 29 апреля 2016 года благодаря поддержке бойцов СОБР были задержаны все фигуранты дела. Как выяснилось позже, организатор для прикрытия зарегистрировал в Минюсте автономную некоммерческую организацию «Клуб любителей покера города Ижевска». И те деньги, которые люди платили в казино, поступали на счета этой компании под видом добровольных взносов, - пояснил Сергей Анатольевич.

Фото: пресс-служба МВД по УР

Создателем казино был успешный предприниматель из Ижевска. К своему незаконному бизнесу он приобщил еще троих друзей. Все они регулярно получали зарплату за работу администраторами. Таким образом, он создал целую преступную группу.

По приговору Октябрьского районного суда его приговорили к штрафу в размере 700 тысяч рублей. Его трех «товарищей» - к штрафу по 250 тысяч рублей каждый.

ПОДПОЛЬНАЯ СЕТЬ

Активно игорный бизнес развивался и в других городах Удмуртии. Например, Сергей Петров* в 2016 году в Воткинске открыл компьютерный клуб. Дела шли прекрасно, и уже в скором времени были открыты точки в Глазове, Яру и Игре. Во всех местах были его люди.

- Сергей работал с компанией из Нижнего Новгорода, которая делала поддельные заключения о том, что у Сергея неигровое оборудование, - объяснил Сергей Анатольевич.

Клубы располагались либо в отдельно стоящих нежилых зданиях, либо в подвалах. В основном туда ходили студенты, неработающие, таксисты. А для прикрытия организатор объяснял, что продает интернет-время. Мол, пришел в клуб, заплатил 100 рублей и сиди во Всемирной сети.

А чтобы «отмыть» деньги, организатор вкладывал деньги в сельхозоборудование в Самарской области.

- В июле 2017 года прошла операция по задержанию фигурантов дела одновременно в четырех местах. Один из них оказал сопротивление - попытался скрыться на автомобиле, но врезался. При себе у него обнаружили наркотики, - рассказывал Сергей Анатольевич.

Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в Воткинском районном суде. На скамье подсудимых - семь человек.

Какие есть виды игр?

«ПОМОЩЬ» ИЗ МОСКВЫ

А что же с автоматами, которые были расставлены практически по всему Ижевску? Такие небольшие терминалы, чаще желтого цвета, которые прятались в углах торговых центров за столбами. Как выяснилось, в 2018 году удалось прикрыть две группы людей, которые и «держали» эти автоматы. Они были на Центральном рынке, в рюмочных, ночных кафе и других точках.

- Все терминалы покупали в Москве. Стоимость - от 60 до 80 тысяч рублей за автомат. При этом организаторы договаривались с подельником из столицы, который их курировал - собирал сами терминалы, брал деньги за подключение, - говорил Сергей Анатольевич.

Две сети буквально окутали город. Уже при обысках изъяли больше 40 штук терминалов. А суммарный доход от двух сетей превысил 13 миллионов рублей.

- Было задержано семь человек в Ижевске, их этапировали в Москву, где тоже задержали организатора. Возбуждено уголовное дело. Решением Чертановского районного суда они были арестованы. Сейчас находятся в следственном изоляторе «Матросская Тишина». Расследование продолжается, - рассказал Сергей Анатольевич.

Куда девается техника и деньги, после закрытия заведения?

САМЫЙ КРУПНЫЙ ОРГАНИЗАТОР ИГРОВОГО БИЗНЕСА

Свято место пусто не бывает. Вместо изъятых автоматов появились новые - на тех же точках. Вот только теперь их хозяином был другой. 33-летний Асад Алиев владел еще шестью компьютерными клубами, которые были на улице Автозаводской и 9 Января. И периодически снимал коттедж на проезде Чапаева, чтобы проводить там игры в покер.

Фото: пресс-служба МВД по УР

- В целом было установлено около 80 терминалов. И, можно говорить о том, что он стал самым крупным на сегодня организатором игорного бизнеса в Ижевске, - сказал Сергей Анатольевич.

Контингент, который посещал игры в покер, был проще, в основном это молодежь. С собой нужно было брать минимум 10 тысяч рублей. Во время игры раздавали бесплатный алкоголь, напитки и закуски.

Фото: пресс-служба МВД по УР

- 16 марта 2019 года провели спецоперацию. Было задействовано 160 человек, бойцы ОМОН и СОБР. Задержаны все участники этого бизнеса. На данный момент 20 человек привлекаются к ответственности, 15 из них находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - рассказал Сергей Анатольевич.

В г. Ижевске пресечена деятельность сети нелегальных игорных заведений.

Задержали и уже бывшего руководителя Управления МВД России по г. Ижевску. Он обвиняется в пособничестве преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр» и ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Фото: пресс-служба МВД по УР

- Используя свои служебные полномочия, вопреки интересам службы из корыстной или иной личной заинтересованности, умышленно оказывал покровительство по службе организованной группе, незаконно проводившей азартные игры с использованием игрового оборудования и сети Интернет в незаконных игорных заведениях, расположенных вне игорной зоны, - сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

Фото: пресс-служба МВД по УР

Выявлением фактов преступной деятельности экс-начальника занимались сотрудники УФСБ РФ по УР во взаимодействии с сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Удмуртии и СУ СК РФ по республике. На данный момент он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Все имена героев изменены – прим. ред.

Какие игры разрешены в Удмуртии?

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Каково это работать крупье в казино Ижевска?

Ася пришла работать в казино в 2000 году, когда была на четвертом курсе университета. По ее признанию, нужно было где-то подрабатывать, а на тот момент предлагали только два варианта: крупье в казино и дистрибьюция. Девушка выбрала первое и пришла на собеседование в развлекательный центр «Вавилон» - казино «Призма».

- На тот момент оно еще только готовилось к открытию и набирали персонал. Мне понравилась особенно то, что отношение было хорошее. Например, сразу сказали, что трудоустройство официальное, зарплата «белая». А когда потом произошла задержка с открытием, выплачивали все равно деньги, - рассказала Ася.

Около четырех месяцев происходило обучение. Объясняли, как вести себя с гостями, как работать на покере, рулетке, блэкджеке.

- Одни из основных критериев была моторика. Нужно быстро собирать фишки с огромного рулеточного стола и все правильно отсортировать, чтобы к моменту падения шарика все фишки были на месте. Второй критерий – умение считать в уме. Этому даже обучали. На экзамене наш менеджер давал десять примеров по типу: 2*7+5*35. И таких 10. Не у всех это получалось с первого раза. А пользоваться калькулятором во время игры – запрещено. Только если гость попросит пересчитать, - говорит Ася.

Кроме того, девушкам-крупье запрещали иметь длинные ногти, яркий маникюр и макияж, кольца (кроме обручальных), большие украшения. Волосы должны быть убраны, а челка такая, чтобы не закрывала глаза.

СХЕМА РАБОТЫ

График работы у крупье был 4 через 2. Но если происходили какие-то форс-мажоры, шли на уступки. Две смены: 9:00-21:00 и 21:00-9:00. Такой график был удобен для студентов. И, как отмечает Ася, почему-то было много медиков-студентов.

- Было два зала. Основной: 2 рулетки, 4 покерных стола и один блэкджек. Со временем поставили стол для клубного покера. Второй зал: один покер и рулетка. Там играл тот, кто хотел делать большие ставки. Такой, вип-зал. Конечно, была кухня и бар, - рассказывает девушка.

Каждый человек работал за столом 20 минут, потом происходила смена. Было и такое, что, если крупье много проигрывал (выигрывали посетители), то его сменяли раньше минут на 5-10. Но гости поняли схему и засекали время работы крупье. Случались и перерывы в работе, тогда можно было пересидеть в стафф-комнате.

- Не знаю почему, но во время таких перерывов начали вязать. Сначала одна девушка принесла набор и как-то все привязались к этому делу. Кто-то читал. Кто-то делал это все одновременно. Достаточно забавно складывались такие междусобойчики. Было такое, что после ночной смены шли в кино – «Дружба» была недалеко – на ранние сеансы. И считалось высшим пилотажем не заснуть на фильме, - говорит Ася.

КТО ПРИХОДИЛ?

Большая часть гостей – это люди от 30 и старше. Конечно, это бизнесмены, предприниматели. Например, даже заглядывали конкуренты – владельцы других казино.

- Помню, была одна семейная пара. Они приходили почти каждый день и было очень грустно за ними наблюдать – усталые, как будто замученные жизнью. Они делали всегда маленькие ставки и сидели по полночи. Вот по ним было видно, что есть зависимость от игры, - вспоминает Ася.

ШУЛЕРСТВО И КУТЕЖ

Казино всегда окутано историями про шулеров и приметы. «Призма» не была исключением.

- Гости просили, например, какого-то конкретного человека подснять карту, считая его удачливым. Периодически меняли колоду на новую, при гостях ее вскрывали, чтобы не было подвохов и крапленых карт. На самом деле не помню каких-то скандалов, связанных с шулерством. Да, было что ругались. Например, как-то прихожу на работу, а там охрана выносит какого-то бизнесмена, а он кричит без умолку, - вспоминает девушка.

А когда собирали фишки со стола, крупье поглаживали руки и показывали их ладонями вверх, чтобы показать гостям, что фишек не осталось.

- Стали даже потом сотрудниками меряться, у кого лучше получаются какие-либо манипуляции с фишкам. Кто какие финты умеет делать. Например, три фишки крутили в руках, пропуская одну посредине других, - говорит Ася.

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