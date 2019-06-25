Бывшему начальнику ижевской полиции Александру Никитину продлили арест
Бывшему начальнику ижевской полиции Александру Никитину продлили срок содержания под стражей.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии, мера пресечения в отношении экс-начальника УМВД России по Ижевску продлена на месяц и 18 суток – по 10 июля включительно.
Постановление о продлении меры пресечения было обжаловано. Верховный суд Удмуртии 4 июня оставил постановление Индустриального районного суда Ижевска без изменения.
Напомним, Александр Никитин обвиняется в пособничестве преступлению, предусмотренному ч.3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр» и ч.1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». По некоторым данным, он «закрывал глаза» на игорный бизнес в Ижевске.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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