Бывшему начальнику ижевской полиции Александру Никитину продлили арест

СЕГОДНЯ 11:27 2019-06-25T13:09:46+03:00

Он обвиняется в должностном преступлении

Изменить размер текста: A A

Бывшему начальнику ижевской полиции Александру Никитину продлили срок содержания под стражей.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии, мера пресечения в отношении экс-начальника УМВД России по Ижевску продлена на месяц и 18 суток – по 10 июля включительно.

Постановление о продлении меры пресечения было обжаловано. Верховный суд Удмуртии 4 июня оставил постановление Индустриального районного суда Ижевска без изменения.

Напомним, Александр Никитин обвиняется в пособничестве преступлению, предусмотренному ч.3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр» и ч.1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». По некоторым данным, он «закрывал глаза» на игорный бизнес в Ижевске.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Какие дороги в Ижевске переделывал подрядчик за свои деньги? И к каким участкам еще остались претензии.

- Полицейские в Ижевске нашли потерявшегося 10-летнего мальчика.

- Две новые деревни появятся в Удмуртии.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU