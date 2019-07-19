Ижевчанки, станцевавшие откровенный танец на берегу пруда: «Стесняться абсолютно нечего»

В начале июля на берегу Ижевского пруда прошла откровенная фотосессия - несколько девушек решили станцевать на пилоне прямо под открытым небом. Оказалось, что большинству из них далеко до профессиональных спортсменок - красавицы работают юристами, инженерами и руководителями. Как они нашли необычное хобби, узнала «Комсомолка».

СИНЯКИ ДЕРЖАЛИСЬ НЕДЕЛЯМИ

Алена работает инженером в нефтяной компании

Алена, 38 лет, двое детей, ведущий инженер в нефтяной компании:

- Впервые в pole-dance пришла в 2013 году. Занималась примерно год, потом сделала перерыв. Ходила на кроссфит, но меня напрягала силовая часть тренировок в плане тягания штанги, отжиманий и подтягиваний. А пилон - это грация, изящество и отличный способ держать себя в форме. Вернулась в pole-dance, поначалу тренировки давались нелегко: синяки держались неделями, многие элементы не получались. В нашем деле очень важна физическая сила и гибкость.

Родные поддерживают меня в моем увлечении, с удовольствием смотрят фото и видео с тренировок. Но самое главное - это то, какое удовлетворение ты получаешь от тренировок и как заряжаешься энергией. Люблю, когда есть результат!

КУПИЛА СЕБЕ ДОМАШНИЙ ПИЛОН

Ульяна работает руководителем бьюти-студии

Ульяна, 35 лет, двое детей, руководитель бьюти-студии:

- В pole-dance я пришла 3 года назад, - вспоминает наша героиня. - Сначала занималась у своей клиентки, а потом увидела в сети профиль Димы (наш тренер) и начала тренироваться у него.

Конечно, муж сразу заявил, что это сложно и нереально, что я попу выше головы не подниму, но мое гимнастическое детство в сочетании с упорством дали результаты.

Мой папа долго не понимал, что я делаю на «этой странной палке», а сейчас с гордостью рассказывает всем.

Стыдиться, стесняться абсолютно нечего, по сути пилон - такой же турник, просто стоит вертикально. Для того, чтобы выполнять трюки, нужно быть физически сильным, иметь растяжку, поэтому у нас на тренировках всегда присутствует общая физическая подготовка. Пилон - это нескучный и эстетичный способ держать себя в форме. Я вдохновила двух подруг, они тоже теперь занимаются, это очень полезно.

А главное, pole-dance помогает побороть свои страхи, ведь это довольно рискованно, я не раз падала.

Кстати, на прошлый Новый год я приобрела домашний пилон, и теперь могу заниматься дома.

У МУЖА БЫЛ ШОК

Ксения работает тренером

Ксения, 32 года, воспитывает дочь, тренер:

- Пилоном занимаюсь два года, до этого была домохозяйкой. В детстве я профессионально занималась легкой атлетикой и художественной гимнастикой, так что у меня была хорошая база - уже через 4 месяца занятий я стала тренером.

Привыкать было сложно, не ожидала, что в pole-dance такая серьезная силовая нагрузка. Чтобы выполнять новые и интересные трюки, приходится постоянно работать над собой.

Сейчас pole-dance - это и работа, и хобби. Родные относятся к этому нормально, понимают, что это серьезно. А поначалу удивлялись. У мужа был шок, говорил, пошлятина.

КОСТЮМ - НЕ РАЗВРАТ

Анастасия работает юристом

Анастасия, 31 год, воспитывает дочь, юрист:

- Заниматься pole-dance я начала три года назад. Занятия в тренажерном зале не приносили духовного удовлетворения. В один из дней увидела, что моя подруга начала заниматься танцами на пилоне, и так вдохновилась, что решила тоже попробовать. И полностью ушла в танцы.

На самом деле, мне все еще тяжело даются занятия. Каждую тренировку ты растешь в своих глазах. Многие думают, мол, нет растяжки и силы, можно не пытаться. Но это не так! Все возможно, если очень захотеть и не жалеть себя.

Моя семья меня полностью поддерживает, у нас даже дома установлен пилон.

Но не все так прекрасно. Людям не объяснить, что наши открытые костюмы - не разврат, а средство сцепления с пилоном, ты буквально держишься кожей. А стрипы - это обувь, специально предназначенная для этих танцев.

Сейчас, даже когда ходишь по магазинам, в первую очередь обращаешь внимание на то, в чем можно тренироваться или устраивать фотосессии.

Хотелось бы больше времени уделять тренировкам, жаль, что в сутках всего двадцать четыре часа!

Фото: Вячеслав Ложкин

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