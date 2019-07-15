Земляника, клубника, жимолость: где в Ижевске купить ягоды и сколько они стоят?

Лето-пора свежих овощей, фруктов и, конечно, ягод. «Комсомолка» прошлась по стихийным рынкам, пообщалась с продавцами и выяснила, сколько придется выложить за ягодки и откуда их привозят.

Рынок у магазина «Электротехника в быту»

"Электротехника в быту". Фото: Никита Киселев

Где: ул. Удмуртская, 263

На рынке около 15 торговых точек, из них на 8-10 можно найти ягоды, в основном, клубнику и жимолость.

- Из ягод сейчас продаю клубнику и жимолость, их выращиваем на садовом участке. Чуть попозже пойдет малина и земляника. За земляникой едем в лес, собираем обычно на 30 км Можгинского тракта. Собираем в июле, когда стоит ясная погода - +20…+27, - рассказывает ижевчанин Владимир, который продает ягоды на рынке.

"Электротехника в быту". Фото: Никита Киселев

Сколько стоит:

Клубника – 150 руб./за 0,5 л.

Жимолость – 200 руб./за 0,5 л.

«Северный рынок»

Где: ул. Дзержинского, 48

Больше 60 продавцов торгуют здесь урожаем со своего огорода, медом. Но продавцов ягод немного. Найти на рынке можно, помимо клубники или малины, чернику.

Северный рынок. Фото: Никита Киселев

Одна из продавцов, Валентина Сергеевна, выводит новые сорта ягод и занимается этим уже 35 лет! Её семья ест ягоду с горчинкой - она самая полезная. Излишки урожая продает. Продает с остающихся излишков. Она отмечает, что главный плюс жимолости-раннее созревание. Сейчас она продает ягоды с последнего сбора. Угощение обойдется покупателю в 300-350 рублей за литр.

- У меня малина и клубника, все выращено на огороде. Урожая получается больше, чем нужно к столу или на заготовки, поэтому излишки продаю. Покупают охотно, особенно нравится моя малина сорта «Глен Лион», она очень сладкая, - делится еще один продавец, Анатолий Сергеевич.

Северный рынок. Фото: Никита Киселев

Сколько стоит:

Жимолость – 300 – 350 руб./литр

Клубника – 270 руб./литр

Малина – 270 руб./литр.

Рынок на ул. Молодежная

Где: ул. Молодежная, 56

Торговцев ягодами во время нашего рейда было достаточно – 13-15 человек. Ижевчанам они предлагали, в основном, землянику, жимолость.

Улица Молодежная. Фото: Никита Киселев

- Землянику я собираю на 50 км Завьяловского тракта, у нее самая пора в июле. А жимолость выращиваю сама, сорт «Веретено». Попозже поспеет малина, ее излишки тоже буду продавать, - делится продавец Валентина Олеговна.

- Я земляникой торгую каждый год. За ягодой езжу в Юкаменский и Красногорский район. Ягод обычно достаточно, чтобы окупить потраченное время. Со своего огорода продаем малину, нынче немного, - посетовал Алексей Игоревич. – Возможно, сорт не подходит для нашего климата. Его семья больше предпочитает клубнику, поэтому почти вся малина идет на продажу. Купить можно только поллитра за 140 рублей.

Улица Молодежная. Фото: Никита Киселев

Сколько стоит:

Земляника – 150 - 170 руб./0,5 л., 300 руб./л

Жимолость – 250 руб./0.5 л, 300 руб./л.

Малина – 140 руб./0.5 л.

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