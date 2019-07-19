Львы смогут блеснуть на работе, а Рыб ждет семейная гармония: гороскоп на неделю для ижевчан

Овен

Вы сейчас на волне удачи. Ваш авторитет растет, а силы пребывают. На фоне общего благоприятного периода не забывайте о предусмотрительности. Избегайте на этой неделе ненужных трат и будьте аккуратнее со словами, особенно представители знака, рожденные в апреле.

Телец

Вы можете почувствовать упадок сил и желание пожалеть себя. Все правильно, доверьтесь ощущениям – сейчас не нужно активно действовать. А вот во время отдыха к вам могут прийти свежие, оригинальные идеи. Ловите творческий импульс!

Близнецы

Благоприятный момент для времяпровождения в кругу близких и друзей. Не затрагивайте стратегических моментов, возможно некоторое недопонимание. Не стоит сейчас делать поспешных выводов, велика возможность заблуждений. Скоро все прояснится само собой и встанет не свои места.

Рак

Побалуйте себя чем-нибудь вкусненьким или купите себе что-нибудь приятное. Можно и нужно заняться своим внешним видом, сейчас это будет наиболее продуктивно. Придержите негативные эмоции в начале недели, напряжение окажется мнимым. Не накручивайте себя.

Лев

У вас все получается, потому что вы излучаете на окружающих тепло и оптимизм. Сейчас вы можете блеснуть на работе и в спорте. А активный отдых в выходные добавит энтузиазма и принесет массу удовольствия.

Дева

Вы много и продуктивно работаете, впрочем, как и всегда. На вас всегда можно положиться. Пришло время и вам рассчитывать на помощь и дружеский совет от коллег. Не забывайте про отдых и развлечения - держите баланс.

Весы

Хорошее время для обучения и общения с различными экспертами. Все на этой неделе зависит от вас - не отпускайте вожжи. Возможно вам захочется расслабиться, но лучше использовать широкие возможности в карьере.

Скорпион

Используйте для анализа ситуации свою мощную интуицию. Не ищите пока союзников и партнеров, особенно через интернет. Возможно сейчас не время для активных действий. Затаитесь и уделите больше внимания себе.

Стрелец

Вы на коне! Продолжайте в том же духе, обстоятельства благоприятствуют, окружающие в восторге. Ваша активность приветствуется. Даже выходные лучше провести вне дома. Остерегайтесь только критиковать кого-либо.

Козерог

Вы привыкли полагаться только на себя, и в работе, и по жизни. Но сейчас можно получить хорошие подсказки от Вселенной. Вас ждет небывалое обострение интуиции. Это поможет в повышении вашего авторитета.

Водолей

Держите настроение ровно. В середине недели некоторые противоречия поможет решить именно ваш мирный и конструктивный настрой. Не самое продуктивное время для внешней деятельности, его можно использовать для саморазвития.

Рыбы

Гармония и уют в семье полностью компенсирует вам затраты энергии вне дома. Возможно вас потянет на размышления о высоком, это точно пойдет вам на пользу. Если почувствуете вдохновение, постарайтесь реализовать его на практике.

ЗНАЙ!

Астропсихолог Эльза Абзалова

Составление и анализ вашего личного гороскопа. Вопросы отношений и самореализации. Прогнозы.

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