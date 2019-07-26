К чему не может привыкнуть и.о. главного следователя Удмуртии, чего боится и о чем жалеет: Рустам Тугушев дал эксклюзивное интервью

Сегодня в России отмечают День сотрудника органов следствия. В преддверии праздника мы пообщались с и.о. руководителя СУ следственного комитета России по Удмуртии - 23 июля Рустам Тугушев побывал в гостях радио «Комсомольская правда»-Ижевск». Это его первое интервью с момента назначения на эту должность.

О ПЕРЕЕЗДЕ В ИЖЕВСК

- Вы в Ижевске с февраля. Удалось ли вам обустроиться на новом месте, привыкнуть?

Я практически полностью привык к новому месту жительства и службы. За те полгода, что я здесь нахожусь, чувствую себя достаточно комфортно в этом регионе. Думаю, что в Следственном управлении (далее СУ) в УР мы добьемся серьезных результатов следственной работы. Мы с семьей живем на съемной квартире, но думаю, что в ближайшее время этот вопрос решится либо в пользу служебного жилья, либо другого варианта.

- Как семья отнеслась к переезду из Пензы в Ижевск? Вы говорили, что перевезли семью, младшего сына - буквально вчера.

Действительно только вчера мы переехали всей семьей в Ижевск. Хочу сказать, что моя семья меня полностью поддержала - [родные] с пониманием отнеслись к этому событию. Если бы не поддержка семьи, мне было бы сложно решиться на этот шаг. Семья - моя опора, моя поддержка и тот период, что я прожил без семьи, я не чувствовал себя полноценным человеком. И теперь, когда семья находится рядом, мне будет проще и трудиться, и находиться на территории республики.

- О чем Вы больше всего скучали, когда ваша семья была в Пензе?

Мне не хватало общения. Семейные традиции таковы, что мы почти все время проводим вместе. Вместе [ходим] по магазинам, гуляем по городу. Во время отпуска все вместе садимся в машину и едем куда-нибудь отдыхать поближе к морю. Именно такого общения, близких людей рядом, конечно же, и не хватало.

- Чем различаются Пенза и Ижевск?

Регионы очень сопоставимы между собой. Во-первых, оба находятся в пределах Приволжского федерального округа. Республика более густо населена, чем Пензенская область, и преступлений совершается гораздо больше. Однако радует, что практически все они раскрыты благодаря профессиональной работе. Что касается людей, я чувствую к себе доброту. Например, когда я спрашиваю, как мне куда-нибудь пройти, мне не только укажут правильный путь, но и предложат альтернативные дороги, скажут «туда можно зайти, туда…» в Пензе так не происходит, все достаточно лаконично, сухо.

- Есть ли какое-то место, которое уже присмотрели для отдыха, может быть?

Мне много мест здесь понравилось. Ижевский пруд и его территория, парк Кирова, для друзей - музей Калашникова, музей П.И. Чайковского.

О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

- Выбор вашей профессии был как-то обусловлен семейными традициями? Шел ли кто-то из семьи по такому же пути?

Нет, никого. Сложилось так, что я первый в семье стал юристом и посвятил свою работу следствию. Моя мама фармацевт, а отец по образованию инженер, долгое время работал механиком в автоколонне.

- Период вашей учебы пришелся на 90-е годы, достаточно сложное время. С чем был связан такой выбор профессии?

Еще в школьные годы мне попала в руки книга «Комментарии к Уголовному кодексу», которую я с удовольствием прочитал. Она меня заинтересовала. Как правильно квалифицируются преступления, что такое «объективная» и «субъективная сторона». Когда пришло время выбирать свой путь, я подумал, что смогу стать юристом. Я поступил в Саратовскую академию права, закончил [учебу] в 1997 году и поступил на службу в органы прокуратуры Пензенской области следователем прокуратуры.

23 июля Рустам Тугушев побывал в гостях радио «Комсомольская правда» - Ижевск»Фото: Амир Закиров

- Вы когда-нибудь жалели о выбранном пути?

Я нисколько не жалел, я готовился к службе и знал, что будет нелегко, что придется посвящать службе все время, в том числе и личное. Поэтому и практику я сразу проходил в органах прокуратуры, в органах внутренних дел, суде. Когда пришло время заступать на службу, я уже стал работать самостоятельно. Думаю, нужно прислушиваться к самому себе, насколько профессия близка, тогда человек будет заниматься тем что ему нравится.

- Как организован ваш день? Сколько времени посвящаете работе?

День начинается довольно обычно: подъем в пять утра, делаю зарядку, совершаю пробежку - я бегаю каждое утро, стараюсь приобщать к этому сына. Прихожу на работу всегда раньше других сотрудников, это помогает распределить свой рабочий день, определить приоритеты, наметить планы. После разбираю почту. До начала рабочего дня мы проводим планерку (оперативку) на которой обязательно докладывается текущая оперативная обстановка, происшествия, и то, что должно быть на контроле. Дальше происходит работа с почтой, разбор документов. Какие-либо совещания, по конкретным делам. После рабочего времени мы, если необходимо, собираемся и обсуждаем итоги дня, ну и домой. Заканчиваю в восьмом часу.

О СЛОЖНЫХ РАССЛЕДОВАНИЯХ

- Расскажите о каком-нибудь деле из вашей практики.

Я помню практически каждое уголовное дело, которое расследовал самостоятельно. Все дела интересны и оставляют след в памяти, потому что за каждым делом стоят человеческие отношения, судьбы, не всегда хорошие. Наиболее значимое дело расследовалось следственной группой о преступлениях, совершенных криминальным сообществом во главе с Максименко - была такая группировка в Пензенской области. Спортсмены-олимпийцы совершили целую серию преступлений, в том числе убийства, причинение вреда здоровью, многие оставались нераскрытыми. Это были лихие 90-е. Нашей следственной группе удалось возбудить уголовное дело, раскрыть множество преступлений прошлых лет, работа данного преступного сообщества была полностью парализована.

- Как удалось «напасть на след»?

Мы давно разрабатывали эту группу, но не всегда находилось достаточно доказательств чтобы возбудить дело и привлечь к уголовной ответственности, собирали по крупицам.

О РАБОТЕ И НЕ ТОЛЬКО

- Были ли на службе ситуации, опасные для жизни?

Не сказал бы, что когда-нибудь для моей жизни была опасность. Гораздо сложнее тем сотрудникам, которые направляются в командировки в горячие точки. В отношении меня никаких противозаконных действий не было со стороны привлеченных и осужденных, многие из них понимают, что проблемы с законом у них возникают не просто так.

- Как вам удается абстрагироваться от жестокости, которую вы видите и с которой сталкиваетесь?

Профессиональная деформация заключается в том, что сострадание - это часть работы, и нужно выработать в себе определенную степень цинизма. Если ты будешь все время сидеть и переживать, никакой работы не получится. [При этом] необходимо проявлять сочувствие и вежливость к гражданам, нельзя быть черствым и сухим человеком. Несмотря на стаж, до сих пор бередит душу, когда выезжаешь на место происшествия, а там что-то произошло с ребенком. К этому привыкнуть невозможно.

Рустам Тугушев помнит практически каждое дело, которое расследовал самостоятельноФото: Амир Закиров

- Если бы была возможность вернуться на 10 лет назад, что бы вы изменили в своей жизни?

По службе - ничего, но я бы изменил отношения с окружающими меня людьми. В жизни были трагические моменты, когда уходили из жизни близкие друзья. Я считаю, что нужно больше времени уделять времени людям, которым ты дорог. Если моя помощь кому-то нужна, то сделаю все, чтобы помочь, иначе можно не успеть.

- Чего вы боитесь?

Боюсь совершать поступки, о которых могу пожалеть. Очень важно выбирать слова, потому что словом можно и ударить, и убить. Вся наша работа заключается в отношениях с людьми.

- Как вы представляете свое будущее через 20 лет?

Буду трудиться на благо родины, возможно, буду заниматься преподавательской и научной деятельностью.

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