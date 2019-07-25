В России – снег, а в Ижевске – дожди: какая погода будет в выходные в столице Удмуртии

СЕГОДНЯ 06:26 2019-07-25T06:26:13+03:00

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Синоптики Гидрометцентра сообщили, что в ближайшие выходные (27,28 июля) в Европейской части России прогнозируются снегопады. При этом температура упадет до +5 градусов. Пока по предварительным данным, жители Ижевска этого не застанут.

Синоптики обещают, что в субботу в столице Удмуртии будет небольшой дождь весь день и +23…+25 градусов. К вечеру температура упадет до +17. В воскресенье (28 июля) опять же небольшой дождь, +17…+14 градусов.

А следующая рабочая неделя будет совсем не летней. Предварительные данные говорят о том, что ижевчанам стоит доставать теплую одежду – до +11 градусов, а по ночам температура будет опускаться до +7.

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ИСТОЧНИК KP.RU