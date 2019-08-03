Яркий Меркурий и метеорный поток Персеиды: какие астрономические явления ижевчане увидят в августе?

Считается, что август – лучший месяц для наблюдения за чудесами ночного неба. «Комсомолка» выяснила, какие астрономические явления ижевчане смогут увидеть в ближайшее время.

ЗВЕЗДОПАД

Уже сегодня, 3 августа, запланированы первые мероприятия астрономического фестиваля ИЖАСТРОФЕСТ-2019. Желающие могут присоединиться к команде Ижевского астрономического общества (АНО «ИЖАСТРО» / ИЖАСТРО.РФ). Если погода позволит - планируются традиционные выездные наблюдения августовского звездопада в поселке Болгуры.

Фото: Ильяс Бекмансуров

ЯРКИЙ МЕРКУРИЙ

9 августа Меркурий пройдет точку максимальной западной элонгации и достигнет наибольшего углового удаления от Солнца (угол между Солнцем и Меркурием составит 19°). В это время планету будет лучше всего видно на небосводе, так как она займет максимально высокую позицию над горизонтом. Меркурий следует искать в восточной части неба утром, незадолго до восхода, период видимости составит не более часа, но учтите, что Меркурий находится низко на небе, поэтому горизонт в этом направлении не должны загораживать дома и деревья. Эта неуловимая планета наблюдается в виде неяркой, но хорошо видимой звезды белого или желтого цвета.

МЕТЕОРНЫЙ ПОТОК ПЕРСЕИДЫ

На 10-12 августа придется пик метеорного потока Персеиды. Активность потока будет небольшой, до 60 метеоров в час. Персеиды образуются в момент прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Сфифта-Таттля, которая пролетела в 1862. Частицы, попадая в земную атмосферу, сгорают, образуя «звездопад». Самой лучшей площадкой для просмотра небесного шоу окажется отдаленная от городских огней и многоэтажек местность, но стоит учесть, что в 2019 году пик активности Персеид совпадает с полнолунием, которое часто является помехой для наблюдений.

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