Новый поворот в деле двух сестер из Ижевска, которые оказались в сексуальном рабстве

В 2014 году эта трагедия потрясла почти всю Россию. Две юных ижевчанки - 15 и 18 лет - попали в сексуальное рабство. Над ними издевались целых два года. Как получилось, что скромные, умные, спортивные девочки оказались в беде и что стало с их мучителями? «Комсомолка» расскажет о продолжении громкой истории.

ИСКАЛИ СПАСЕНИЕ В «ГРУППАХ СМЕРТИ»

Летом 2014 года 15-летняя Анжелика и 18-летняя Анастасия (имена изменены. - Прим. ред.) познакомились с новой подругой, которая привела их в ночной клуб. Там они разговорились с тремя мужчинами, которые после бурного вечера увезли их на квартиру и издевались над девочками на протяжении нескольких часов.

Утром девочки вернулись домой. О том, что случилось, они никому не сказали - испугались, что молодые люди сольют в сеть снятое ими непристойное видео. Два года мужчины шантажировали девушек, заставляя их слушаться. И лишь в 2016 году Анжелика и Настя решились пойти в полицию. К тому моменту они были морально подавлены настолько, что искали спасение в «группах смерти».

СКРЫВАЛИСЬ ОКОЛО ДВУХ ЛЕТ

Следствию удалось установить всех насильников, которые воспользовались сестрами еще тогда, в клубе. Одного из них осудили в марте 2018 года сначала на три года лишения свободы, но суд апелляционной инстанции изменил приговор - пять лет лишения свободы. Двое других мужчин сбежали из страны и их объявили в международный розыск.

Долгое время расследование находилось именно на этой точке. История получила продолжение лишь недавно.

- Удалось установить местонахождение двух мужчин, - сообщил «Комсомольской правде» - Ижевск» и.о. руководителя СУ СК России по Удмуртии Рустам Тугушев. - Более того, мы направили это уголовное дело через Генеральную Прокуратуру России в страну нахождения этих мужчин.

В нашем случае, согласно международным нормам, их уголовное дело можно передать в ту страну, где они находятся, чтобы там уже продолжили расследование. (По просьбе следствия мы не будем раскрывать страну нахождения мужчин - расследование еще продолжается. - Прим. ред.).

- Мы знаем, что им уже предъявили обвинение и дело в дальнейшем направят в суд. Отмечу, что во всей этой работе нам помогали сотрудники органов внутренних дел, - сообщил Рустам Тугушев.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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