Родники Удмуртии-2019: «Комсомолка» проверит природные источники

Удмуртия не зря гордо носит звание «родниковый край»: тысячи источников вырываются на волю тоненькой струйкой студеной воды. Местные жители охотно пользуются природными благами и пьют воду, не убедившись в ее безопасности. Мы решили это исправить и уже второй год подряд запускаем проект «Родники Удмуртии»! Результаты прошлой проверки можно узнать здесь.

Как подать заявку?

До 15 августа вы можете прислать заявку на почту kp@mgcentr.ru, указав координаты родника, в безопасности воды которого хотите убедиться. Сделать это можно и по номеру 94-50-94.

Где будут отражены результаты проверки?

Составив маршрут по заявленным точкам, экспедиция с 19 по 23 августа отправится в путешествие по Удмуртии и возьмет пробы. Их проанализируют квалифицированные специалисты в лаборатории. Результаты исследований будут отражены на карте проекта, на нашем сайте izh.kp.ru и в еженедельнике «Комсомольская правда»-Удмуртия».

ВАЖНО! В ходе проекта «Родники Удмуртии» мы проверим только химический состав воды. Санитарно-микробиологический контроль (проверка эпидемиологической безопасности) мы провести не можем, поскольку условия проекта не позволяют передавать пробы воды в лабораторию так быстро, как это требуется для такого анализа. Обратите внимание: состав воды может меняться в зависимости от погоды и времени года, вмешательства человека и животных и чистоты территории вокруг родника. Специалисты призывают перед использованием родниковой воды оценивать санитарное состояние источника и его окружения. И обязательно кипятить воду!

Присылайте информацию об источниках, которые вы хотели бы проверить, и помните: чем подробнее вы опишете их местонахождение, тем проще нам будет их найти!

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

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