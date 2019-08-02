«Никто не ожидал обнаружить его там»: в Удмуртии нашли тело подростка, пропавшего полгода назад

В Можгинском районе найдено тело 14-летнего подростка, пропавшего в конце зимы. По данным следствия, он ушел с дискотеки в два часа ночи 16 февраля 2019 года. Поисковики и волонтеры искали юношу почти шесть месяцев.

Страшная находка

Тело подростка обнаружили 1 августа. Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике, скелетированный труп был найден в лесном массиве на расстоянии 1,5 км от деревни Залесный Можгинского района. Нашли его не поисковики, а случайные прохожие.

- Никто не ожидал обнаружить его в этом месте, - пояснил Роман Широбоков, руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Удмуртской Республике. – Во время поисков мы обращали внимание на другие направления, куда он мог пойти по складу своей жизни. Но тут его поведение логике не поддается. С друзами он расстался в Можге, но пошел не к дому и не от дома, а в совершенно другом направлении. Пока его передвижение расценивается как хаотичное.

В этом лесу обнаружили тело мальчика. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по УР

По предварительной версии, подросток находился в состоянии алкогольного опьянения – об этом можно судить по его поведению, запечатленному видеокамерами в городе. Тем не менее, точный ответ сможет дать только анализ тканей.

Расследование уголовного дела продолжается. На данный момент погибшего уже опознали родственники – все личные вещи, имевшиеся у подростка в ту роковую ночь, были найдены при нем. Тем не менее, окончательно развеять все сомнения сможет только молекулярно-генетическая экспертиза. Из-за природных условий тело плохо сохранилось.

Причина смерти подростка тоже станет известна только после экспертизы, которая продлится больше месяца.

За несколько часов до трагедии

Напомним, незадолго до исчезновения погибший отпросился у мамы на ночевку к другу. Как позже выяснилось, ребята собрались компанией и отправились в одно из ночных заведений Можги. Несовершеннолетних не должны были туда пускать, но по словам местных жителей, в этом баре дети появлялись постоянно.

Зимой поисковики объезжали местность на снегоходах Фото: pixabay.com

Известно, что в разгар веселья пропавший подросток повздорил с неким молодым человеком из-за внимания девушки. После этого компания друзей покинула дискотеку. По дороге другие ребята пытались успокоить товарища, но он рассердился на них и ушел.

В последний раз его видели в районе железнодорожного вокзала, оттуда и начались поиски, к которым подключились волонтеры – ежедневно выходило до 30 человек. Но никаких следов так и не нашли.

Немного статистики

В прошлом году в органы внутренних дел Удмуртии поступило около 1000 заявлений о пропавших несовершеннолетних. За этот год, по данным СУ СК России по Удмуртской Республике, в республике приняли 380 сообщений. Стоит отметить, что реальное количество потерявшихся детей и подростков было меньше, так как многие из них убегали из дома по несколько раз. О пропаже детей в этом году было возбуждено три уголовных дела. На сегодняшний день все ребята найдены. К сожалению, двое – мертвыми.

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