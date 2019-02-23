В Удмуртии продолжают искать 14-летнего подростка
Уже неделю в Можгинском районе Удмуртии ищут 14-летнего Степана Кушаева. Подросток вечером ушел из дома в городе Можга и больше не появлялся, на связь с родными не выходил. Отряд волонтеров и сотрудников полиции ежедневно выходят на поиски.
Сегодня появилась информация о возможном местонахождении пропавшего.
- К нам поступила информация, что Степан расстроен семейными отношениями. У него обида. Скорее всего, он где-то скрывается. Один из самых вероятных вариантов – это заброшенный дом (баня) в городе или где-то недалеко от его дома, - сообщил в социальных сетях Павел Авдюков.
Мужчина обратился к жителям Можги с просьбой осмотреть заброшенные дома и бани в округе.
БЫЛ ОДЕТ: спортивная вязаная шапка с помпоном черного цвета, куртка темно-синего цвета длиной чуть выше колена, серые спортивные штаны, кофта синяя с капюшоном, кроссовки зимние черного цвета.
Убедительная просьба ко всем! Если вам что-то известно о местонахождении Степана, звоните по телефонам: 8-999-362-06-17 или позвоните в полицию 02 (сот. 102), 3-15-11.
Отметим, ранее сообщалось, что молодой человек ушел из дома без телефона. Замечен был в два часа ночи около кафе, потом появился на камерах на железнодорожном вокзале. После половины четвертого утра его следов нет. (подробнее)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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