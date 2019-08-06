Молодая ижевчанка на коляске летает на вейкборде и работает в Молодежном парламенте

В ноябре 2013 года жизнь 18-летней ижевчанки Камилы Габдрахмановой повернулась на 180 градусов. Она только поступила в Санкт-Петербургский государственный университет. Но, переходя дорогу по пешеходному переходу, попала под машину. Водитель, нарушая все правила, ехал со скоростью 120 км/час. Он попытался затормозить, но в гололед автомобиль развернуло и вынесло на встречку, где и была Камила.

Девушка очнулась в реанимации. Рядом – папа, который срочно приехал из Ижевска. Он ухаживал за Камилой, которая не могла пошевелить даже рукой. Постоянные капельницы, которые хоть ненадолго спасали ее от болей, друзья из университета, которые подбадривали ее и украшали палату к Новому году - свой новый 2014 год Камила встретила в реанимации вместе с папой.

Когда девушка попала в аварию, ей было 18 лет

УЧИЛАСЬ ЗАНОВО ДЕРЖАТЬ ЛОЖКУ

А потом начался долгий период реабилитации. В 18 лет она снова превратилась в беспомощного младенца – она лежала, ее кормили из ложки.

- Мне казалось, что вот чуть-чуть, месяца два-три, и я встану на ноги, вернусь к прежней жизни. Мой мозг «будто не работал», я не воспринимала происходящее, просто автоматически делала то, что мне говорили, - вспоминает Камила.

Через 2 месяца после операции ее увезли в центр реабилитации в город Сестрорецк. Инструктор сказал, что нужно тренироваться, чтобы не остаться овощем на всю жизнь. Преодолевая страшные боли, Камила по 5-6 часов в день училась ползать, стоять на коленях. А потом ее увезли в Ижевск, купили частный дом, чтобы ей было удобно ездить на коляске.

Девушка тренировалась по 5-6 часов в сутки

- У меня началась новая жизнь. Конечно, были моменты, когда хотелось откинуть эту ненавистную коляску куда подальше, забить на нее. Я падала на пол и ползала, - говорит Камила.

Все поменялось в городе Саки в Крыму, куда на реабилитацию съезжается люди со спинномозговыми травмами со всей России:

- Тут ты просто учишься принимать себя таким, каким ты являешься. Без этого невозможно двигаться дальше. Любое развитие происходит только в гармонии с самим собой! Да, коляска неудобная, не везде проезжает, но она позволяет не сидеть на месте, она дает возможность двигаться.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ

И Камила начала двигаться. Она поступила за заочное отделение юридического факультета в УдГУ, научилась водить машину.

- В этот момент самое главное – это осознание того, что если ты будешь сидеть на попе ровно, то ничего не изменится. Для того, чтобы твоя жизнь улучшилась, необходимо что-то сделать самому для этого. Я решила очистить свой разум от негативных мыслей. Обижаться на жизнь, думать, а как сложилась бы твоя судьба, если бы не авария, смысла нет. Это убивает и мешает двигаться дальше, - уверена Камила.

Камила училась ездить на машине с ручным управлением, в обычной автошколе «Формула». Теорию проходила онлайн.

Шаг за шагом Камила возвращалась к обычной жизни. Однажды она увидела объявление о наборе кандидатов в Молодежный парламент Ижевска. Подготовила необходимые документы, с помощью друзей собрала подписи, разработала проект и защитила его. Сейчас девушка состоит в комиссии по социальной поддержке населения. В новом учебном году начнется реализация ее проекта «Давай знакомиться», который поможет школьникам 9-11 классов понимать людей с ограниченными возможностями.

- Мне хочется, чтобы родители гордились мной. Мне хочется как-то повлиять на мировоззрение других людей, чтобы они не видели во всем сплошные проблемы. Хочу, чтобы они поняли: все проблемы решаемы, - рассказывает Камила. – Я, наверное, маленький ребеночек, который смотрит на этот мир сквозь розовые очки. Но я верю, что надо научится находить в каждом моменте что-то положительное. Не стоит никогда отчаиваться, нужно радоваться и улыбаться, дарить лучики позитива, добра окружающим людям.

Полетать на вейборде Камила попробовала в Крыму

ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ДЕПУТАТОМ И ПОБЕДИТЬ В КОНКУРСЕ КРАСОТЫ

Камиле не сидится на месте. Она сама водит машину, играет на фортепиано, пишет стихи, изучает психологию, танцует в студии «Бродвей-инклюзив». Недавно в Крыму попробовала полетать на вейкборде.

- Это был фестиваль адаптивного вейкбординга. Приезжали ребята из Санкт Петербурга, которые занимаются этим в масштабе России. Это непередаваемые ощущения, когда ныряешь в воду из-за того, что не знаешь, как правильно все делать, а потом ты пытаешься заново. На вейкборде важна координация. До аварии я каталась на сноуборде, было легче, - смеется Камила.

Девушка входит в Молодежный парламент

Уже в сентябре Камила примет участие в конкурсе для девушек на инвалидных колясках «Невская краса» в Санкт-Петербурге. Ей предстоит защитить свой проект, снять видео-визитку об Ижевске, сшить красивое платье.

Камила хочет поехать путешествовать в Европу. Хочет состояться в этой жизни: стать депутатом Гордумы, придумывать и воплощать в жизнь проекты, помогать людям в юридических вопросах.

- У меня есть дикое желание менять этот мир к лучшему. И я так или иначе сделаю это! - заключает Камила.

Фото: из личного архива героини, primechaniya.ru, vk.com/molparlamentizh

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