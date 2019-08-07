После поездки в Ижевск индонезиец бросил пить и решил построить баню на острове

Белоснежная улыбка Алберта Винди Саилана ярко выделяется на его темнокожем лице. Еще недавно он жил на острове Тимор в Индонезии - ходил босиком, гонял на байке и строил бунгало из бамбука на берегу океана. А сейчас он живет в типовой многоэтажке Ижевска, ездит на трамвае и работает в супермаркете. Как свободолюбивый тиморец оказался в Удмуртии, что его удивляет в России и к чему сложнее всего было привыкнуть, расскажет «Комсомолка».

С первого взгляда

Все началось на Бали 7 лет назад. Молодой человек работал барменом в местном кафе и вдруг увидел белокурую красавицу. С первого взгляда Алберт Винди понял - девушка станет его женой. Незнакомкой оказалась Ирина, которая приехала на остров из Ижевска. Сокращенно девушка начала называть улыбчивого мужчину Алвин - по первым слогам имени.

ФОТО: Личный архив героя

Молодые люди подружились, дружба переросла в роман, который через 3 года закончился свадьбой (подробнее про историю любви семейства Саилана вы можете почитать в материале). Тогда же, в 2014 году, тиморец впервые побывал в Удмуртии.

ФОТО: Личный архив героя

- Мы приехали в Россию в конце августа, было около 12 градусов тепла. Алвин дышал паром и радовался, как ребенок, - смеется Ирина. - А вот первый снег случился через пару месяцев. Мы гуляли по ВДНХ в Москве и вдруг пошел легкий такой снежок. Алвин, не переставая улыбаться, трогал тающие снежинки на дредах. А когда мы отправились на поезде обратно в Ижевск, муж во все глаза смотрел за окно: он сиял, видя белое полотно полей. Приехав в Удмуртию, он первым делом бросился трогать снег на обочине.

ФОТО: Личный архив героя

После тиморских просторов Ижевск показался Алвину «каменными джунглями». Он то и дело восклицал: «Suka!» - с индонезийского это переводится как «Мне нравится!».

Год - на Тиморе, год - в Удмуртии

Первое путешествие в Россию длилось год. За это время Алвин успел влюбиться в Удмуртию: ему понравились природа и климат, местные достопримечательности и национальная кухня, угрюмые, но по-своему прекрасные местные жители.

- Он не привык, чтобы идущие навстречу люди не улыбались и не здоровались - в Индонезии это расценивается почти как знак агрессии, что мы можем не знать своих соседей, не ходить к ним в гости. Алвин же каждого прохожего встречает с белозубой улыбкой, хоть и знает, что взаимности он вряд ли дождется, - говорит Ирина. - Из блюд муж предпочитает перепечи с мясом, сервелат и пельмени, а вот от борща, селедки под шубой, холодца и «молочки» он, мягко говоря, остался не в восторге: заработал расстройство желудка.

Сейчас пара живет на две страны. Каждый приезд мужчина с удовольствием посещает зоопарк и парк Горького. Но в особом восторге Алвин остался от ледяных скульптур, которые устанавливают зимой на набережной и у Свято-Михайловского собора.

ФОТО: Личный архив героя

- Когда мы приезжаем на Тимор, он любит рассказывать друзьям о музее Калашникова, - делится Ирина. - Мечтает сходить пострелять в том тире. А когда на 9 мая мы прошли в рядах Бессмертного полка, Алвин, хоть и смущался, но был невероятно горд, повторяя, что Россия - великая страна.

Один день из жизни Алвина

До весны Алвин, Ирина и их 3-летний сын Кристиан будут жить в Ижевске. Алвин смог устроиться на работу - мерчендайзером в супермаркет.

Каждое утро около 07:30 Алвин садится в ижевский трамвай. Пассажиры успели привыкнуть к улыбающемуся темнокожему мужчине, поэтому, замечая его, уже не тычут пальцем, а улыбаются в ответ.

Через полчаса Саилана уже на месте. Несмотря на то что, что рабочий день начинается с 09:00, он предпочитает приходить заранее, чтобы настроиться на нужный лад. 12 часов Алвин проводит на работе - принимает продукты и раскладывает их в зале. Мужчина не любит отвлекаться от своих обязанностей и не ждет свободной минутки, чтобы перекурить или «поболтать» с коллегами.

- Этим он и нравится начальству, - говорит Ирина. - Потому что не бегает от работы и не надеется на авось. Алвина мы не видим 4 дня в неделю. Он уходит, когда мы еще спим, а приходит, когда мы уже спим. Несмотря на напряженный график, с лица мужа не сходит улыбка - на все настроен позитивно.

Выходные мужчина проводит с семьей: много гуляет, изучает город, ездит на дачу, поет национальные тиморские песни в гостях у друзей-музыкантов, ходит в баню и помогает жене Ирине с готовкой.

ФОТО: Личный архив героя

- «Sukaогород», - отвечает Алвин на вопрос о том, что ему больше всего нравится в Удмуртии, - рассказывает Ирина. - Это значит, что он всей душой любит дачу. Здесь ему больше всего нравится баня - за омолаживающие и отбеливающие свойства - за несколько походов в парную его кожа белеет на пару тонов. А на Тиморе белая кожа почитается, поэтому местные даже в жару ездят на байке в вязаных перчатках, шлемах с забралами и носках под тапки. Понятно, почему в выходные мы отправляемся отдыхать за город и обязательно топим баню? Алвин хочет построить парную на Тиморе, и я мечтаю о том же.

Деревня, сосед и водка

Не имея привычки напиваться, за время жизни в Удмуртии Алвин и вовсе успел попрощаться с алкоголем и табаком. В деревне, откуда родом родственники Ирины, он встретил колоритного местного по кличке Буржуй, который настоял на поддержании русской традиции. Мужчины направились в местное «кафе» - гараж, где волшебным образом появился граненый 200-граммовый стакан с горячительным напитком. Стол «ломился» от яств: из закуски скромно лежали зеленый лук и четвертинка груши…

ФОТО: Личный архив героя

Через 15 минут бутылка водки закончилась, как и терпение Ирины, которая все это время синхронно переводила мужу светскую беседу мужиков. Пара вышла на улицу, Алвин по привычке закурил и… захмелел еще больше.

- Последние шаги до кровати мужа я практически несла, - делится ижевчанка. - А дальше его выключило на весь день в одной позе. Как итог - алкогольное отравление и похмелье на несколько дней, хотя уже на следующее утро после «вечеринки» проснулся ужасно больной, но твердо решивший завязать мужчина, для которого с тех пор крепкий алкоголь и сигареты - табу.

ФОТО: Личный архив героя

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