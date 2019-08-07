Снести нельзя восстановить: что будет с театром Короленко в Ижевске?

Ни для кого не секрет, что театр Короленко, который располагается на улице Карла Маркса в Ижевске, скоро снесут. Но как это будет происходить? Что будет вместо него? И могут ли еще люди повлиять на судьбу здания? Разбиралась «Комсомолка».

ЧТО ГОВОРЯТ ЦИФРЫ?

Как сообщал министр культуры Удмуртии, госсовет региона уже согласовал списание затрат на снос здания.

- Сейчас готовится проект – я думаю, что он будет готов в ближайшие дни или недели. И тогда будет принято решение о сносе. Я знаю, что в бюджете Удмуртии на этот финансовый год заложены ресурсы на это, - рассказывал Владимир Соловьев.

Напомним, что экспертиза уже показала – восстанавливать объект выйдет значительно дороже, чем построить новый. По словам руководителя «Управления капитального строительства правительства Удмуртии», учитывая опыт восстановления похожих зданий (ДК «Ижмаш», ДК «Юбилейный»), это обходится в 130-140 тысяч рублей за квадратный метр. Построить новое – 70-80 тысяч за квадратный метр.

Состояние театра в 2014 году. Фото: Архив

- Современные нормативы не позволяют безопасно эксплуатировать здание. Даже если его отремонтировать, то есть большие проблемы из-за которых оно не пройдет проверки. Например, недопустимые расстояния на лестничных клетках. Если заходить с реконструкцией, то нужно убирать всю «внутрянку», оставить только несущие стены, - рассказывает руководитель КУ УР «УКС Правительства УР» Сергей Белослудцев.

ЦЕНТР УДМУРТСКОЙ КУЛЬТУРЫ

С учетом этого решения, уже определено, что на месте театра будет культурный центр имени Короленко – Центр удмуртской культуры. В 2018 году разработали планировочные решения – это набор помещений, который необходим в центре. Их согласовали с профильными министерствами республиками – минкульт и миннац. И по итогом проведенного аукциона, питерская компания ООО «Группа А», при взаимодействии с дизайнерами республики, создала проект Центра удмуртской культуры.

Проект здания. Фото: Дмитрий Сурнин

- Но мы не настаиваем, что именно в таком виде все будет. В конце мая собирались с общественностью, историками, архитекторами, обсуждали эту концепцию. Но еще раз будем выносить на обсуждение с жителями, чтобы все могли высказаться, и мы понимали, к чему идем, - рассказал Сергей Белослудцев.

Проект здания. Фото: Дмитрий Сурнин

И это будет решающим событием. Можно будет высказаться за существующий проект, либо предложить свои мысли по судьбе здания. Конечно, решать будет большинство.

- Есть договоренность с министром культуры России, что он ждет проектную документацию, которая уже пройдет государственную экспертизу, до конца августа. Но немного не успеваем с этим. Дорешаем вопрос с общественностью, пройдем экспертизу. Это все в сентябре, октябре, ноябре. И останутся шансы попасть в федеральную программу, в 2020 году начать стройку и в 2021 – закончить, - сообщил Сергей Белослудцев.

КАК БУДУТ СНОСИТЬ?

В существующем проекте, который еще будет согласовываться с жителями, есть раздел – проект реализации демонтажа. Получается, что в одних документах учли снос старого здания и строительство нового.

- Там все прописано – где будут ограждения, описан сам процесс, подъездные пути для техники и так далее, - поясняет Сергей Белослудцев.

Пока видится поэтапная разборка здания, без взрывов. Какую-то часть снесут методом обрушения, какаю-то будут разбирать, где-то с помощью экскаваторов. Главное сделать все аккуратно, так как рядом жилая застройка. По опыту прошлых лет на весь демонтаж уйдет 2-3 месяца.

- Не предполагаем, что в ближайшие два-три месяца будет снос. Пока люди не выскажутся на обсуждениях, и документы не пройдут экспертизу, демонтажа не будет, - сообщил Сергей Белослудцев.

Когда назначат дату обсуждений, об этом будет официально объявлено во всех СМИ.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

От общества по охране памятников истории и культуры Удмуртии поступила жалоба в прокуратуру республики. В пресс-службе ведомства сообщили, что сейчас проводится проверка Управлением по надзору за исполнением федерального законодательства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Говорит искусствовед и историк-краевед Евгений Шумилов

«Памятник имеет большую историческую ценность. Это последнее здание, которое построили в годы войны. Многих общественно-значимых памятников уже нет на улицах города, например, старого цирка, не хотелось бы терять и драмтеатр. Архитектурную ценность театра составляет его декорации и изящное построение. Между тем, после последнего регионального экспертного заседания ВООПИиК агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии написали в своей резолюции, что здание Короленко не имеет исторической ценности, так как архитекторов было несколько, здание изначально не строилось как театр и несколько раз перестраивалось».

ЕСТЬ ВОПРОС

А где бюст Владимира Короленко?

Фото: www.myudm.ru

Многие помнят, что около театра стоял и бюст известному писателю и журналисту Владимиру Короленко. В 2013 году, когда уже начались вопросы об аварийном состоянии объекта, его перенесли в национальный музей Удмуртии. Как рассказали сотрудники, там он некоторое время стоял во внутреннем дворе, потом бюст убрали в помещения, скрытые от глаз. До сих пор бюст стоит, за ним ухаживают и приглядывают. Сотрудники надеются, что когда-нибудь он займет свое прежнее место – у входа в театр.

СПРАВКА «КП»

Театр открыли 23 февраля 1946 года по проекту архитектора В. Тишина. Предусматривалось, что оно вмещает 760 зрителей. Ничего, что первое время к нему вместо тротуаров вели деревянные мостки - зрителей это не смущало. Они спешили познакомиться с премьерой - спектаклем по пьесе удмуртского драматурга И. Гаврилова «Азин». В 1961 году театру присвоено имя выдающегося писателя и общественного деятеля Владимира Короленко.

В 1970-1980-х годах на сцене театра ставились такие спектакли, как «Мария Стюарт», «Старомодная комедия», «Вечно живые», «Святая святых» и др. На рубеже 1980-1990-х годов шли «Диктатура совести» М. Шатрова, «Самоубийца», «Звёзды на утреннем небе», «Черный человек, или Я бедный Сосо Джугашвили». В 2000-х годах ставились «Гений и беспутство», «Театр», «Волки и овцы», «Медовый месяц длиною в жизнь», «Пока она умирала» и «Плачу вперед».

В 2011 году театр занял здание на улице Горького, где ранее располагался Дворец культуры «Ижмаш». Сейчас еще функционирует часть здания, в которой располагается театр «Айкай». В скором времени у них будет новое помещение.