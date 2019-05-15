2019-05-15T10:14:37+03:00
Общество

В Ижевске появится Центр культуры имени Короленко

Дешевле построить новое здание, чем отремонтировать старое
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Минкульта УдмуртииФото: пресс-служба Минкульта Удмуртии
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В Ижевске появится Центр культуры имени Короленко. Об этом на пресс-конференции сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

- В здании нового центра культуры поселят различные творческие площадки, репетиционные залы, студию звукозаписи и зрительный зал на 300 мест с кинооборудованием. Стоит отметить, стиль старого здания частично сохранится, - поделился с журналистами Владимир Соловьев.

Также он отметил, что ремонт старого здания обойдется дороже, чем строительство нового. Потому что две оценочные компании подтвердили, что здание не подлежит ремонту из-за старых деревянных перекрытий и наличия грибка.

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- Проект Центра удмуртской культуры, который будет на месте театра Короленко в Ижевске, уже готов.

- Министру финансов Удмуртии поручено изыскать возможности реконструкции театра Короленко. К 2020 году он должен принять новый функционал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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