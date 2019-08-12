2019-08-12T10:58:23+03:00
Общество

«Добро пожаловать в Бойцовский клуб»: 20 фото с уличных боев в Ижевске

Здесь не спросят про социальный статус и доход. Просто выставят на ринг
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев

Начиная с июня 2019 года в Ижевске действуют уличные бои «Стрелка» (18+). Они уже зарекомендовали себя по всей России и в странах СНГ. В субботу, 10 августа, прошел уже третий турнир. «Комсомолка» собрала 20 самых эффектных фото.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Участником боев может стать любой желающий, с 18 лет. По словам организаторов, в основном выходят на ринг мужчины до 40 лет. Были и старше 40.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Есть даже девушка, которая уже три раза заявляется, но ей не могут найти соперницу.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Интересно, что это на самом деле любые жители. Среди них повара, бизнесмены, сварщики, врачи, водители, студенты, кладовщики и так далее.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Всех желающих распределяют по весовой категории и уровню навыков.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Перед столкновением, каждому участнику дают инструктаж. Например, нельзя бить по спине, затылку.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Нет ограниченного времени на каждый бой. Встреча заканчивается, как только судья видит, что боец уже не может сопротивляться или сдается.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

По словам Романа – организатора боев, максимум какие травмы получали – это перелом носа.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

- Мне кажется, что жители идут сюда в первую очередь, чтобы испытать эмоции. Выплеснуть энергию. Да и себя попробовать тоже интересно, - говорит Роман.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

За одно мероприятие может быть до 40 участников.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

«Стрелка» прошла уже в третий раз и, по словам организаторов, готовится четвертый турнир.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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