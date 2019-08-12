«Добро пожаловать в Бойцовский клуб»: 20 фото с уличных боев в Ижевске
Начиная с июня 2019 года в Ижевске действуют уличные бои «Стрелка» (18+). Они уже зарекомендовали себя по всей России и в странах СНГ. В субботу, 10 августа, прошел уже третий турнир. «Комсомолка» собрала 20 самых эффектных фото.
Фото: Сергей Грачев
Участником боев может стать любой желающий, с 18 лет. По словам организаторов, в основном выходят на ринг мужчины до 40 лет. Были и старше 40.
Фото: Сергей Грачев
Есть даже девушка, которая уже три раза заявляется, но ей не могут найти соперницу.
Фото: Сергей Грачев
Интересно, что это на самом деле любые жители. Среди них повара, бизнесмены, сварщики, врачи, водители, студенты, кладовщики и так далее.
Фото: Сергей Грачев
Всех желающих распределяют по весовой категории и уровню навыков.
Фото: Сергей Грачев
Перед столкновением, каждому участнику дают инструктаж. Например, нельзя бить по спине, затылку.
Фото: Сергей Грачев
Нет ограниченного времени на каждый бой. Встреча заканчивается, как только судья видит, что боец уже не может сопротивляться или сдается.
Фото: Сергей Грачев
По словам Романа – организатора боев, максимум какие травмы получали – это перелом носа.
Фото: Сергей Грачев
- Мне кажется, что жители идут сюда в первую очередь, чтобы испытать эмоции. Выплеснуть энергию. Да и себя попробовать тоже интересно, - говорит Роман.
Фото: Сергей Грачев
За одно мероприятие может быть до 40 участников.
Фото: Сергей Грачев
«Стрелка» прошла уже в третий раз и, по словам организаторов, готовится четвертый турнир.
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
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ИСТОЧНИК KP.RU
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