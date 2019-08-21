Родниковая вода для глаз и обряды: как проходит экспедиция по родникам Удмуртии – 2019

«Комсомолка» отправилась в очередную экспедицию по родникам республики. Мы рассказываем о наших приключениях в экспедиции, изучаем легенды, связанные с родниками и проверяем воду в родниках на качество. Наши журналисты съездили уже в две экспедиции.

Первая экспедиция отправилась изучать родники Завьяловского и Малопургинского районов. Наши журналисты побывали в деревнях Курегово, Байкузино, Чекалкино и Чутожмон.

В деревне Чекалкино раньше проводили обряды, традиция сохранилась и по сей день. Фото: Лада Иванова

Раньше родник в деревне Чекалкино бил вверх примерно на метр. Фото: Лада Иванова

Некоторые жители верят в целебные свойства родниковой воды. Например, вода из родника в деревне Чутожмон, по слухам, полезна для глаз.

Батюшка несколько раз освещал родник в деревне Чутожмон. Фото: Лада Иванова

В деревне Байкузино даже сделали домик для родника. Фото: Лада Иванова

А в микрорайоне Солнечный Завьяловского района около родника даже стоит крест

Вода в роднике течет мутная. Фото: Лада Иванова

В селе Владимирское Воткинского района наши журналисты чуть не заблудились. Но в конечном итоге родник нашли.

Родник в селе Владимирское. Фото: Людмила Куликова

Также мы уже изучили родники Ижевска и пригорода. Журналисты побывали на роднике по улице Клубной, роднике Важнин ключ и у родника в Новом Чультеме.

Родник на улице Клубной. Фото: Людмила Куликова

Экспедиция проходит по живописным местам республики. Фото: Людмила Куликова

Родник в Новом Чультеме. Людмила Куликова

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О том, как прошли экспедиции в прошлом году, читайте здесь

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