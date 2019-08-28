Четверо пострадавших, в том числе ребенок: «легковушка» и пассажирский автобус столкнулись в Ижевске

28 августа в 16:30 на улице Выставочная в Ижевске столкнулись легковушка и пассажирский автобус. Пострадали обе машины, машине ВАЗ 2114 досталось больше, удар пришелся на пассажирскую сторону. У автобуса от столкновения треснуло лобовое стекло. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Фото: Ижевск Где Гай Стоят (ИГГС)

- Это жесть, сейчас мимо проезжала, 4 машины ДПС стоит, четырка вхлам, - пишут в группе Дорожные новости Ижевска. (Прим. ред. - пунктуация и орфография автора сохранены).

Фото: Дорожные Новости Ижевска (ДНИ)

- На обгон походу шёл, из за встречки повернул, - предположили очевидцы.

- На СХВ жуткая авария, рейсовый автобус въехал в ладу. Много полицейских и 4 машины скорой помощи. Только что проезжала мимо на машине, детали не рассмотрела, - также сообщают пользователи.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, около 16:15 часов напротив дома №2 по улице Выставочной Ижевска водитель автомобиля ВАЗ-2114 - мужчина 38 лет, выехал на «встречку», где врезался в пассажирский автобус ЛИАЗ под управлением 31-летнего мужчины. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2114 получил травмы, его отвезли в больницу. Четверо пассажиров автобуса, в том числе один ребенок, получили травмы, доставлены в больницу. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Причины автоаварии устанавливаются.

Напомним, что это уже второе ДТП с автобусом в Ижевске за последние несколько дней. Так, в пятницу, 23 августа, произошла авария на улице Новоажимова. Там автобус врезался в опору коммуникаций. По последним данным, семь человек находятся в больнице. О том, что происходило в салоне в момент столкновения, можете прочитать в нашем материале.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/728696" frameborder="0"></iframe> Последствия ДТП с автобусом в Ижевске.Видео: Таня Ситникова в ИГГС

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