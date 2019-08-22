2019-08-22T11:53:52+03:00
Общество

Поборы в школах: куда жаловаться ижевчанам и можно ли сделать это анонимно?

Прокуратура Удмуртии ответила на главные вопросы родителей о «добровольных» взносах и борьбе с ними
Дмитрий Бикин
Поделиться:
Фото: Архив редакцииФото: Архив редакции
Изменить размер текста:

В недавнем эфире радио «Комсомольская правда»-«Ижевск» (107,6) (12+) прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Анна Ващенко рассказала, как родителям защититься от поборов в школах и детских садах.

Она отметила, что учреждение не вправе заставлять родителей сдавать деньги, а пожертвование – это право, а не обязанность. Тем не менее, по словам прокурора, общее количество жалоб на поборы увеличивается. В 2018 году их было на 20% больше, чем в предыдущем.

ЗАСТАВЛЯЮТ СДАВАТЬ ДЕНЬГИ – ЧТО ДЕЛАТЬ?

Во-первых, помнить, что учреждение может предложить сделать пожертвование. Но если право становится обязанностью, а за отказом сдавать деньги следуют санкции – стоит писать жалобу. Например, в одной из школ Удмуртии выпускнице не выдавали аттестат из-за «задолженности» по отработке.

Помочь школе можно не только деньгами. Вы можете подарить тетради вместо того, чтобы сдавать на них деньги. Принимая только финансовую помощь, учреждение нарушает закон, отмечают специалисты.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Подать жалобу на поборы можно в Министерство образования и науки Удмуртии , а также в прокуратуру Оба ведомства обязаны рассмотреть обращение. По словам прокурора, вместе с жалобой стоит предоставить как можно больше доказательств – так проще начать проверку. Подтверждением поборов может служить что угодно – например, переписка в «Вайбере».

Фото: Гульназ Гырдымова

Фото: Гульназ Гырдымова

Я БОЮСЬ ЗА СВОЕГО РЕБЕНКА – ВДРУГ ЕГО НАКАЖУТ?

Прокуратура также рассматривает анонимные жалобы. Но, по словам Анны Ващенко, такие обращения часто не получают продолжения. В школу или детский сад приходят с проверкой – а там показывают все документы с подписями о добровольных взносах.

Прокурор порекомендовала вместо анонимных обращений указывать в конце письма, что вы запрещаете разглашать свои персональные данные. В таком случае у ведомства будет больше доказательств, а при проверке учреждение не узнает, от кого поступила жалоба.

В любом случае, попытки наказать ребенка за жалобу родителей – незаконны, за них администрация также будет нести ответственность.

Отметим, что все пожертвования должны зачисляться во внебюджетный фонд школы или детского сада. Вносить деньги нужно только через кассу или переводом на счет.

ЧТО БУДЕТ С ДИРЕКТОРОМ ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ? ЕГО УВОЛЯТ?

Нет. Решение об увольнении принимает работодатель, прокуратура на это никак не влияет. Но если в течение года факт поборов доказан несколько раз, прокуратура может обратиться в суд и добиться дисквалификации директора.

Ранее «Комсомолка» выяснила, сколько школ и детских садов республики уже наказали в этом году за поборы.

Анна Ващенко подчеркнула, что наиболее эффективными являются коллективные обращения родителей. Также она отметила, что важно собрать как можно больше доказательств. Прокурор призывает не бояться и сообщать о поборах, потому что следствие в подавляющем большинстве случаев остается на стороне родителей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

– «Ушла в отставку»: глава Ярского района Удмуртии написала заявление по собственному желанию (Подробности)

– Фестиваль спорта и молодежи пройдет в Ижевске (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Образование в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Путешествие по Русскому Северу - это бриллианты среди ухабов
Спецкоры «КП» Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов проехали тысячи километров по северным губерниям Руси, чтобы понять - можно ли здесь путешествовать и отдыхать так же, как в Крыму или на Северном Кавказе
Реставрация в Москве: Возвращение Георгия Победоносца и волшебного фонаря
В эфире Радио «Комсомольская правда» руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов рассказал о том, как в столице охраняются памятники, куда увозят найденные во время реконструкции улиц ценности и что будет с особняком Мельникова
Новости 24
Участок улицы Голублева в Ижевске закрыли до декабря
Ижевчанку задержали за организацию занятия проституцией
На трассе Удмуртии произошло ДТП с участием легковушки и грузовика
Бывший участник КВН и шоумен-должник сам сообщил о своем месте нахождения в Ижевске
Парк имени Кирова в Ижевске отпразднует юбилей
На улице Кирова в Ижевске завершились ремонтные работы
Назначили нового директора Государственного театра кукол Удмуртии
В эфире телеканала «Пятница» вышла программа «Адская кухня» с участием повара из Ижевска
Для ремонта дорог в Удмуртии могут нанять подрядчиков из Китая
В Удмуртии мошенник украл у матери погибшего Героя России его удостоверение
Гигантский российский триколор развернут в центре Ижевска
ФСИН выступала против досрочного освобождения приговоренного к смертной казни жителя Удмуртии
Фестиваль спорта и молодежи пройдет в Ижевске
Первая партия вакцины против гриппа поступила в Удмуртию
Подробности ДТП на перекресте Ленина и Воровского в Ижевске
Подростка из Ижевска задержали за угон иномарки
Монету 1758 года нашли во время строительных работ в Ижевске
Школьник из Ижевска занял призовое место на чемпионате мира по быстрым шахматам
Служебная собака помогла найти преступников в Удмуртии
«Ушла в отставку»: глава Ярского района Удмуртии написала заявление по собственному желанию
Хоккейный клуб «Ижсталь» опубликовал список хоккеистов, заявленных в «ВХЛ-Кубок Шелкового пути»
Достойны доверия: Ижевчане смогут выбрать лучшую клинику и народного врача
Заключительный день Ижевского кинофестиваля пройдет 21 августа
До 15 лет лишения свободы грозит жителю Удмуртии за убийство знакомого
Ремонт на двух участках улицы Горького в Ижевске завершен