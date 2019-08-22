Поборы в школах: куда жаловаться ижевчанам и можно ли сделать это анонимно?

В недавнем эфире радио «Комсомольская правда»-«Ижевск» (107,6) (12+) прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Анна Ващенко рассказала, как родителям защититься от поборов в школах и детских садах.

Она отметила, что учреждение не вправе заставлять родителей сдавать деньги, а пожертвование – это право, а не обязанность. Тем не менее, по словам прокурора, общее количество жалоб на поборы увеличивается. В 2018 году их было на 20% больше, чем в предыдущем.

ЗАСТАВЛЯЮТ СДАВАТЬ ДЕНЬГИ – ЧТО ДЕЛАТЬ?

Во-первых, помнить, что учреждение может предложить сделать пожертвование. Но если право становится обязанностью, а за отказом сдавать деньги следуют санкции – стоит писать жалобу. Например, в одной из школ Удмуртии выпускнице не выдавали аттестат из-за «задолженности» по отработке.

Помочь школе можно не только деньгами. Вы можете подарить тетради вместо того, чтобы сдавать на них деньги. Принимая только финансовую помощь, учреждение нарушает закон, отмечают специалисты.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Подать жалобу на поборы можно в Министерство образования и науки Удмуртии , а также в прокуратуру Оба ведомства обязаны рассмотреть обращение. По словам прокурора, вместе с жалобой стоит предоставить как можно больше доказательств – так проще начать проверку. Подтверждением поборов может служить что угодно – например, переписка в «Вайбере».

Фото: Гульназ Гырдымова

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Прокуратура также рассматривает анонимные жалобы. Но, по словам Анны Ващенко, такие обращения часто не получают продолжения. В школу или детский сад приходят с проверкой – а там показывают все документы с подписями о добровольных взносах.

Прокурор порекомендовала вместо анонимных обращений указывать в конце письма, что вы запрещаете разглашать свои персональные данные. В таком случае у ведомства будет больше доказательств, а при проверке учреждение не узнает, от кого поступила жалоба.

В любом случае, попытки наказать ребенка за жалобу родителей – незаконны, за них администрация также будет нести ответственность.

Отметим, что все пожертвования должны зачисляться во внебюджетный фонд школы или детского сада. Вносить деньги нужно только через кассу или переводом на счет.

ЧТО БУДЕТ С ДИРЕКТОРОМ ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ? ЕГО УВОЛЯТ?

Нет. Решение об увольнении принимает работодатель, прокуратура на это никак не влияет. Но если в течение года факт поборов доказан несколько раз, прокуратура может обратиться в суд и добиться дисквалификации директора.

Ранее «Комсомолка» выяснила, сколько школ и детских садов республики уже наказали в этом году за поборы.

Анна Ващенко подчеркнула, что наиболее эффективными являются коллективные обращения родителей. Также она отметила, что важно собрать как можно больше доказательств. Прокурор призывает не бояться и сообщать о поборах, потому что следствие в подавляющем большинстве случаев остается на стороне родителей.

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