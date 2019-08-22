ФСИН выступала против досрочного освобождения приговоренного к смертной казни жителя Удмуртии

СЕГОДНЯ 06:32 2019-08-22T06:32:59+03:00

А спустя три года «тихий сосед» попался за приставание к девочке

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Житель Удмуртии (города Глазов), приговоренный к смертной казни, в 2016 году подал ходатайство на условно-досрочное освобождение. На тот момент мужчина просидел уже 24 года в колонии. Однако, УФСИН было против.

– В характеристике указали, что он не имеет четких планов на жизнь, не поддерживает социально-полезные связи. И поведение осужденного требует контроля в исправительном учреждении, – сообщили в пресс-службе УФСИН России по Удмуртии.

Тем не менее, суд согласился выпустить мужчину. Спустя три года, 4 августа, его арестовали за покушение на ребенка. На данный момент известно, что обвиняемый в разные годы сидел в колонии за разбойное нападение, грабеж и убийство.

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Что на данный момент известно про личность обвиняемого? И за какие именно преступления ему грозила казнь? Разбиралась «Комсомолка».

ИСТОЧНИК KP.RU