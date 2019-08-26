Ижевчанин бросил работу и делает кукол, которые увидел во сне

Михаилу Снигиреву 27 лет. 10 лет ижевчанин не выпускал из рук сварочного аппарата. А год назад задвинул работу на второй план и увлекся куклами. Для чего парню такое, казалось бы, не мужское хобби, он рассказал «Комсомолке».

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Кости – из спичек, кожа – из пластилина

- В детстве игры в машинки мне казались скучными, - начинает Михаил. - Вместо этого я увлекался рисованием. Моим проводником в мир изобразительного искусства стала мама. В юношестве она рисовала портреты, хотя сама работала массажистом. Когда подрос, пытался рисовать комиксы, но персонажи на бумаге выглядели несуразно и непропорционально. Тогда я начал делать объемные фигурки из пластилина, чтобы было проще понять, как они будут выглядеть на бумаге, – рассказывает Михаил.

Так живопись переросла в скульптуру. Первую свою куклу он создал еще в школьные годы. Изучив анатомию человека, сначала сделал кости из спичек, вылепил для них мышцы и сухожилия из пластилина, дальше – нацепил кожу, одежду и доспехи. Кукла получилась, но была статичной. Мастеру же хотелось, чтобы придуманный персонаж не отличался от живого. Но к моменту когда появились шарнирные куклы, у Михаила в приоритете была работа.

«Еще мальчиком я не понимал, почему другие дети рисуют тела круглыми, а руки - палками. Уже тогда вместо каракулей я пытался по-своему повторять анатомию человеческого тела, например, вырисовывал толстые пальцы». Фото: Амир Закиров

- Подрабатывать начал еще в школе, чтобы были деньги на хобби. Сначала торговал на рынке обувью, потом был разнорабочим. А дальше устроился сварщиком (занимался аргоновой сваркой) и так и остался в профессии, даже в вуз не пошел. Особой любви я к этому не испытывал, но дело приносило мне хорошие деньги, - делится ижевчанин. - Но когда лимит творчества закончился, и занятие превратилась в механическую штамповку, я снова вспомнил о куклах. В какой-то момент работа просто «выключилась» – заказы перестали поступать. Тогда я понял, сама жизнь подталкивает к тому, чтобы осуществить свою мечту.

Куклу увидел во сне

Инструментов, чтобы начать работу, у Михаила не было, но ему повезло: друзья позволили поработать в программе, создающей 3D модели.

- В такой же родились фантастические твари из одноименного фильма и мир «Властелина колец». За пользование ею пришлось бы платить 500 000 рублей в год, но мне она досталась бесплатно. – улыбается парень. - Тут же появилась возможность купить планшет, 3D принтер взял в аренду, материалы – у знакомых. А в мастерской, где я работал сварщиком, мне позволили творить.

«Кукла забрала у меня все время, я даже перестал видится с женой!» Фото: Амир Закиров

Сначала Михаил рисовал эскиз на бумаге, потом пытался вылепить из пластилина – и всякий раз кукла получалась несовершенной. Образ претерпел 6 переделок с нуля. А спустя полгода таких безрезультатных попыток, кукла мастеру приснилась сама!

- Удивительно, но после того сна я попытался повторить увиденный образ и все получилось! Я увлекаюсь культурой Востока, мы с супругой не раз объехали Индию на скутере, поэтому куклу я назвал НарАяна – в ведической мифологии это имя разума, который пропитывает все. Это мое представление, как разум мог бы выглядеть в форме человека. Он вышел именно таким, каким мне приснился! – продолжает ижевчанин.

Если полиуретан прольется на руки, то приходится ходить с пластмассовыми "перчатками" дня два. Фото: Амир Закиров

«Не понимаю тех, кто это покупает»

Свое творение Михаил показал друзьям, им мальчик-разум понравился. Тогда мастер задумался, что его куклы могут быть интересны другим.

- Я нашел человека, который увлекается шарнирными куклами в Ижевске и спросил, какая самая дешевая цена на авторскую куклу. Он назвал 7 500 рублей. Это как раз оказалось ее себестоимостью. Я сделал пост в соцсетях и уже за неделю нашел 8 покупателей. Если честно, не совсем понимаю людей, которые это покупают. Скорее всего, мою работу используют как базу для дальнейшей трансформации: куклу раскрашивают, наряжают... Но я и не против, меня интересует именно процесс создания новых кукол и только в нем. Некоторые спрашивали, могу ли я делать портретные куклы. Был даже человек, который просил смастерить куклу для кукольного театра. Но я не хочу этим заниматься, иначе это опять превратиться в механическое действие, которое делать не хочется.

Пока перфекционизм Михаила не дал ему разойтись вширь, но в планах есть идея увеличить «ассортимент». Сейчас мастер продумывает образ подруги для мальчика. Планирует сделать ее за следующие полгода. А после создаст божество со слоновьей головой – Ганешу. С этими тремя куклами собирается поехать международную выставку «Салон кукол» в Москве. Надеется, его эксперимент оценят и другие мастера.

Как рождается кукла

1. Создание образа в 3D программе. Чтобы не ошибиться в пропорциях, проще всего смотреть в зеркало на самого себя.

Фото: Амир Закиров

2. Куклу распечатывают на 3D принтере и шкурят, чтобы убрать недочеты, которые становится видно только вживую.

Фото: Амир Закиров

3. Дальше основу покрывают грунтовкой и заливают силиконом.

Фото: Амир Закиров

4. Силиконовые заготовки заполняют полиуретаном. Их хватает всего на несколько прототипов и работа начинается с начала.

Фото: Амир Закиров

5. Все составные части держатся вместе за счет спрятанных внутри резиновых шнуров.

Фото: Амир Закиров

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