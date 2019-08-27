Ижевчанка, похудевшая на 18 кило и принявшая участие в конкурсе «Фитнес-бикини»: «Дочь тоже хочет такую же накачанную попу»

История 41-летней Анастасии Путиловой похожа на десятки других: после рождения второго ребенка она сильно поправилась. Диета за диетой, срыв за срывом – ижевчанке никак не удавалось привести себя в форму. Но в итоге Настя не только смогла скинуть 18 кило, но принять участие в конкурсе «Фитнес бикини» в трех городах. Как ей это удалось – выяснила «Комсомолка».

ДОСЬЕ «КП»

Анастасия Путилова - 41 год

Любящая жена и мама двух дочек - 18 и 4 года

Домохозяйка

Рост 168 см, вес 55 кг

Максимальный вес 73 кг.

Началась эта история 4 года назад. Именно тогда, после рождения второго ребенка, вес Насти пополз вверх.

Фото: Архив героя публикации

- Заедать стресс, проблемы или депрессию – это не про меня, - вспоминает Анастасия. – Я ела, потому что думала, что это нужно, чтобы ребенок получал все нужные витамины и рос здоровым. Но привело это к тому, что я просто не могла смотреть на себя в зеркало. Еще до рождения дочери я пыталась сидеть на диетах, сбрасывала пару кило, а потом срывалась – и вес возвращался вновь…

ОТПРАВЛЯЛА ТРЕНЕРУ ФОТО ЕДЫ

Отчаявшись, Анастасия решила записаться в тренажерный зал.

- Я даже не знала, что делать в зале, - улыбается наша героиня. – Поэтому четко решила, что буду заниматься с наставником. Тренер - Руслан Воронцов, помог мне составить сбалансированное меню. Он же контролировал, чтобы Настя следовала намеченному плану.

На тренировки Настя всегда находила время, дочь оставляла или с бабушкой или со старшей дочерью. Ходила обычно утром.

- Перед тем, как начать есть, я делала фото и скидывала тренеру – в день я отправляла ему по 6 фотографий, чтобы отчитаться - что я ела и в каких количествах, - рассказывает Анастасия. – Если тренер видел, что еды слишком много он проводил беседы, наставления были. После этих разговор сразу все запоминаешь. Кроме того, я вела дневник питания – в тетради. Поначалу было тяжело, потому что надо было записывать в каком продукте сколько калорий. Но потом я привыкла, и мне даже в радость было его заполнять. А уже почти через год я вообще отказалась от этой идеи, потому что примерно понимала, сколько мне нужно, чтобы наесться и не переедать.

Несмотря на разнообразное меню, Насте приходилось готовить для детей отдельно, а для себя и мужа – так называемые пп-блюда (пп – правильное питание – прим. ред.). Чтобы побаловать себя десертом, пришлось осваивать ПП-рецепты.

- Так как сладкое на ПП желательно исключать, а иногда хочется себя побаловать, я начала экспериментировать с приготовлением правильных десертов. Не все получилось с первой попытки. Например, я готовила тирамису, шоколадные кексы с вишней, творожные булочки, попробовала и…больше никогда их не делала, - смеется девушка. – Потому что любой рецепт нужно подогнать под себя, чтобы и полезно и вкусно. Но все-таки один любимый рецепт у меня есть – это ПП печенье.

Фото: Архив

Фото: Архив

*Получается около 20 штук.

Кстати, с тренером девушка занималась всего один блок (10 занятий). После этого она занималась два месяца одна по программе, которую ей составил наставник.

- В среднем тренировка длилась около 1,5 часов. Каждый день я бежала в зал и думала, «А какие я сегодня буду упражнения делать? На ноги? Плечи? Пресс?» - было безумно интересно, при том, что Тренер тщательно готовился к каждому занятию и всегда отвечал на все мои вопросы, - делится героиня. - Потом я ушла в «свободное плавание» - заниматься с тренером было накладно. В этот период я получила травму – упала на лестнице на спину. Около месяца восстанавливалась, пришлось исключить любые нагрузки на спину. Но не было мыслей все бросить и не заниматься, - рассказывает Анастасия. – И месяца через два мы снова встретились с тренером. Он был так рад! Подбежал, говорит, давай я тебя сфотографирую. Тогда-то я и поняла, что результат – есть!

НОВЫЙ ВЫЗОВ

Анастасия решила вернуться к персональным тренировкам. На тот момент она скинула около шести килограммов. Тем более, что появился повод закрепить уже полученный результат.

- Тренер предложил мне: «А давай ты примешь участие в конкурсе «Фитнес-бикини»? Я, не думая, согласилась, - вспоминает ижевчанка. - Не боялась, потому что это был для меня вызов, который я приняла!, - говорит девушка.

Фото: Архив героя публикации

Началась долгая и кропотливая работа над собой: тренировки, корректировка питания и непосредственно подготовка к соревнованиям.

- Все было хорошо, мы начали работу. Помимо тренировок я брала уроки позирования в залах, смотрела видео с соревнований прошлых лет. А также встречалась с девушками, которые уже принимали участие в соревнованиях. При этом муж меня всегда поддерживал, мы даже купальник для выхода на сцену вместе выбирали. Ну и, конечно же, морально и материально, я ведь в то время уже не работала, - вспоминает Настя.

Фото: Архив героя публикации

Результат не заставил себя ждать! Анастасия успела побороться за звание «Фитнес-бикини» в трех городах, где были отмечены отличные показатели: Глазов 12 место из 16, Нижний Новгород 9 место из 16, Казань 9 место из 32.

«ЗАЧЕМ МНЕ СЛАДКОЕ? ДАЙТЕ ЛУЧШЕ МЯСО!»

История с питанием это отдельная и большая тема для нашей героини, она легко перешла на ПП, а все потому, что правильно себя настроила. Как говорит сама Настя, это зависит от характера, потому что, если она поставит себе цель, то обязательно ее добьется. Но ведь вкусняшки не сдаются и появляются всегда и везде.

- Как вкусно на ПП! Как влюбляешься в ПП вновь после сушки, когда ты уже пропитан во весь рост огурцами, зелеными овощами, яичными белками и белой рыбой. Кашу, сыр вкушаешь потом как деликатесы. Была такая история, я очень люблю кофе, пью капучино, но при сушке, конечно же, нельзя. Только черный и без сахара. Было очень сложно принять черный кофе, все хотелось любимого капучино. Но я справилась! Представляете, сейчас я с удовольствием пью черный кофе - рассказала девушка.

- Признаюсь, иногда так сильно хотелось булок! Вот таких теплых, хрустящих… А сладкого нет, у меня нет тяги к нему. Зачем мне сладкое, дайте лучше мясо!, - смеется наша героиня.

«ОТНОШЕНИЯ С МУЖЕМ СТАЛИ КРЕПЧЕ»

Проблем с поддержкой семьи у нашей героини не было, потому что ее муж, глядя на то, как Анастасия стала преображаться, тоже записался в тренажерный зал, и так получилось, что они стали заниматься у одного тренера.

Фото: Архив героя публикации

- Мы стали единомышленниками! В некоторых семьях бывает так, что вторая половинка не поддерживает, говорит «зачем тебе это надо, пойдем, поедим». Мой муж начал вместе со мной правильно питаться. У нас даже отношения улучшились, мы могли поговорить о том, что было в зале, даже посмеяться. Но вместе не ходили на тренировки, потому что он не может тогда, когда я хожу, - рассказывает наша героиня.

Кстати, Анастасия стала идеалом для своей старшей дочери. Сейчас она тоже хочет записаться в тренажерный зал.

- Она мне говорит «мама, я тоже хочу накаченную попу». Я ей говорю ну ведь не бывает так, чтобы тренироваться только на одну группу мышц, надо развивать все тело, - смеется девушка. – Я даже

хотела сама ее тренировать, но сейчас она хочет в Санкт-Петербург переезжать, не знаю, как организуем работу, - поделилась Анастасия.

Блиц

Питание - не меньше пяти раз. Завтрак обязательно! Сложные углеводы - любые каши – (в приоритете овсяная) длительной варки, яйца. Фрукты только в первой половине дня и ограниченно. Например, зеленое яблоко. В следующие приёмы сложные углеводы (каши), мясо белое, мясо птицы, рыба, морепродукты (рыба, креветки, кальмары). Овощи обязательно, углеводы не позже 18:00. Ужин - белковые продукты - обезжиренный творог, белки яиц, белое мясо птицы, белое мясо рыб, молочные продукты жирностью не более 2,5. Изучаем состав на этикетках продуктов. Делаем акцент на белки животного происхождения, жиры растительные и жиры, содержащиеся в рыбе. Для девушек: жиры исключать нельзя полностью, от этого зависит наша гормональная система. Питание должно быть сбалансированное, потому и правильное питание. Углеводы только сложные (исключаем рис, оставляем только бурый, исключаем картофель, манную крупу). А также не меньше двух литров воды в день и отдых не менее 8 часов.

Стоимость – в среднем я тратила на тренировки 8-10 тысяч рублей, все зависит от уровня профессионализма тренера и места, где вы тренируетесь.

Тренировки – занималась три раза в неделю, по 1,5 часа. При этом все тренировки делятся на определённые группы мышц. И одна-две кардиотренировки в неделю, после каждой силовой.

Подсчет калорий – вела пищевой дневник, считала БЖУ (белки, жиры, углеводы – Прим. Ред.), калории, взвешивала продукты. Был ежедневный отчёт по питанию перед тренером - контроль и дисциплина!

Мотивация – мотивация всегда одна - совершенствоваться. Меняются только цели на пути. Похудение, набор массы, участие в фитнесс бикини. Аппетит приходит во время еды! На сегодня растём дальше - набираем массу. Преображение, прежде всего, было для себя. Для поднятия собственной самооценки, чтобы быть довольной собой, нравится близким, окружающим.

О чем жалеет – только об одном! Что не начала раньше вести этот образ жизни. Поэтому всем тем, кто только хочет или задумывается встать на этот путь, хочу сказать: не откладывайте на завтра то, что можете сделать сегодня! Здоровье, стройная фигура, отличное настроение, позитивные эмоции будут наградой за Ваш труд. Меняйтесь сегодня и сейчас!

Чего боялась – в самом начале боялась тренировки на ноги! Представляете! Я боялась, что тренер даст мне вес, который я не смогу поднять. Или не выдержу большого количества приседаний, или просто не выдержу… Боялась. Зато сейчас, тренировка на ноги моя любимая!

Что изменилось – я нашла себя, занятие и образ жизни, которые приносят удовольствие! Также появилось много единомышленников, и тех людей, которых я восхищаю. Так приятно быть мотиватором. Когда молодые девчонки подходят в зале спрашивают совет или как я питаюсь, это ли не счастье? А еще я уже подумываю выучиться на тренера и помогать другим людям находить себя.

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