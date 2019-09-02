«Таких зданий единицы»: в Ижевске обсудили судьбу театра имени Короленко

О том, что театр им. Короленко могут снести, стало известно еще несколько недель назад. Однако до сих пор множество вопросов остается без ответа. Мы попробовали ответить на некоторые из них.

ПОЧЕМУ ЗДАНИЕ РЕШИЛИ СНЕСТИ?

Здание театра, открытое более 70 лет назад, пустует с 2011 года. Два месяца назад здание было признано ветхим и подлежащим сносу. Так, согласно исследованиям, аварийный износ несущих конструкций составляет 67%.

Фото: Архив

Сегодня открыта лишь половина здания, которую занимает театр «Айкай». По словам директора коллектива Петра Данилова, содержание здания в год обходится примерно в 1 000 000 рублей (при том, что отапливается лишь используемая часть помещений).

- Больше десяти лет здание стоит и фактически рушится, несмотря на красивый фасад. Судьба этого здания обсуждалась очень давно. Чего только там не хотели строить - автовокзал, торговый центр. В следующем году мы будем отмечать 100-летие Удмуртской Республики. У меня есть личное мнение: я считаю, что если речь идет о Центре удмуртской культуры, то неправильно рассматривать его как ДК, это будет большой инновационный центр, на который требуется большое помещение, - отметила министр национальной политики Лариса Буранова.

Фото: Дмитрий Сурнин

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ РЕКОНСТРУИРОВАТЬ?

По словам Ларисы Бурновой, по данным сметы на реконструкцию объекта, полученной в 2018 году, расходы на ремонт превышают траты на строительство нового объекта. Так, если реконструкция 1 кв. м существующего здания обошлась бы в 130 тысяч рублей, строительство в новом объекте – 70 тысяч рублей.

ЧТО БУДЕТ НА МЕСТЕ ЗДАНИЯ?

Ранее сообщалось, что на месте театра может появиться Центр удмуртской культуры. Мы уже писали о том, что в 2018 году разработали планировочные решения - это набор помещений, который необходим в центре. Их согласовали с профильными министерствами республиками - Минкульт и Миннац. И по итогам проведенного аукциона питерская компания ООО «Группа А» при взаимодействии с дизайнерами республики создала проект Центра удмуртской культуры.

- Есть договоренность с министром культуры России, что он ждет проектную документацию, которая уже пройдет государственную экспертизу, до конца августа. Но немного не успеваем с этим. Дорешаем вопрос с общественностью, пройдем экспертизу. Это все в сентябре, октябре, ноябре. И останутся шансы попасть в федеральную программу, в 2020 году начать стройку и в 2021 - закончить, - рассказал руководитель КУ УР «УКС Правительства УР» Сергей Белослудцев.

Фото: Дмитрий Сурнин

ЕСТЬ МНЕНИЕ

27 августа в Ижевске состоялся круглый стол, посвященный судьбе театра Короленко и Центру удмуртской культуры. Инициатором встречи выступила Общественная палата Удмуртии. Участие в ней приняли общественники, власти, эксперты и историки.

Мнения их разделились.

Данил Шевкунов, член правления союза архитекторов Удмуртии:

- Таких зданий, которые помнят сразу несколько поколений, - единицы. Любому скажи «Театр Короленко», сразу появляется ассоциативный ряд. Здание необходимо сохранить. Необходимо рассмотреть другие площадки для строительство нового центра. Такое поручение нужно было бы дать администрации Ижевска и Министерству строительства Удмуртии.

Евгений Шумилов, ижевский историк, искусствовед, профессор:

- Ижевск - город классицизма. Здание театра очень гармонично смотрится. Я прежде всего за сохранение исторического облика города. Все наши классические здания, будь то Дом печати, цирк, типография, образуют единый ансамбль. Врезать в наш город что-то модернистское, эту гигантскую сковородку внедрять в человечную историческую среду - непрофессионально. Здание театра прогнило, затоплено и так далее - это дело житейское. Но я хочу предложить компромисс - метод брюсселизации - восстанавливают фасад, а начинку оставляют прежней.

Владимир Байметов, вице-президент всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш»:

- Имя «Короленко» притянуто к Русскому драматическому театру искусственно. Сколько произведений Короленко было поставлено на его сцене? Короленко вообще не драматург. Юридического лица «Русский драматический театр имени Короленко» уже не существует. Поэтому и разговоры об, например, установке бюста Короленко необоснованны. Насчет создания центра культуры, по привязке к месту мы никаких требований не выдвигали, а вопрос о сносе стоял уже долгие годы. Но мы и не возражаем, если Центр удмуртской культуры будет именно на месте старого здания театра. Мы должны действовать в правовом поле.

Алексей Загребин, депутат Госдумы России:

- Ижевску катастрофически не хватает столичности, которая выражается в тех зданиях, которые достались нам от предков. Я с болью взираю на историческое здание, находящееся на набережной, остальные места называть не буду, этот список можно продолжать долго. Нам есть чем заняться. Я ходил в детский сад №5, и всю мою сознательную жизнь у меня перед глазами будет старый цирк. Новый цирк - это хорошо, но он не вписался в наше архитектурное полотно города. Я окончил школу №25, и всю сознательную школьную жизнь на все мероприятия, кружки я ходил в театр Короленко. Если что, мне будет его не хватать, как не хватает здания старого цирка. Я удмурт и очень этим горжусь и хочу, чтобы у нас в столице Удмуртии был Центр удмуртской культуры. Благо, мест для строительства предостаточно.

Петр Данилов, директор театра «Айкай»:

- Сейчас мы начинаем тридцатый концертный сезон, и нам сказали собирать чемоданы в никуда. Я только за строительство Центра удмуртской культуры, но в другом месте.

Фото: Сергей Грачев

ЧТО ДАЛЬШЕ?

По итогам круглого стола будет составлена резолюция на предстоящем заседании совета Общественной палаты Удмуртии. И ее отправят главе республики Александру Бречалову.