Концерт «Любэ», прилет «Русских витязей» и фейерверк: афиша на День оружейника 2019 в Ижевске

Приближается большой праздник не только для Ижевска, но и всей России – День оружейника. Он отмечается 19 сентября, однако мероприятия запланированы с 18 по 22 число. Одно из ключевых – форум оружейников России. Уже было известно, что на него пригласили министра обороны страны Сергея Шойгу.

А на что смогут посмотреть сами жители? Публикуем полную афишу на День оружейника 2019 в Ижевске.

18 – 22 сентября

10:00 – 20:00 - Выставка военной техники заводов Удмуртии и ретро автомобилей (набережная Ижевского пруда).

18 – 20 сентября

11:00 – 18:00 - Выставка продукции промышленных предприятий Удмуртии и России (павильон у ТЦ «Строй-Порт»).

19 сентября

9:00 – 9:30 - торжественное возложение цветов к бюстам Михаила Калашникова и Дмитрия Устинова (монумент боевой и трудовой славы в Сквере Победы);

15:00 – 18:00 - республиканский турнир по хоккею с шайбой имени Михаила Калашникова «Матч Мечты». Это хоккейный турнир среди детский дворовых команд (ЛД «Олимпиец»);

19:00 – 22:00 - праздничный концерт, посвященный Дню оружейника. Выступят Александр Маршал, группа «Любэ», Марина Хлебникова, Юлия Михальчик и Ясения. Открытие фонтана и лазерное шоу на водном экране фонтана (Центральная площадь);

22:15 – 22:20 - Праздничный фейерверк (акватория Ижевского пруда).

21 сентября

11:00 – «Калашников биатлон фест». Беговой биатлон, мастер-классы для всей семьи, интерактивные площадки, спортивно-развлекательные аттракционы, праздничный концерт. Победители получат специальные памятные призы. В 15:00 - праздничный концерт (стадион «Динамо»);

12:00 – 16:00 - городской конкурс по стрельбе из пневматики. Соревнования пройдут в трех возрастных категориях: от 10 до 17 лет, от 18 до 60 лет и от 60 лет и старше (музейно-выставочный комплекс имени Калашникова);

14:00 – 15:00 - полет пилотажной группы «Русские Витязи» (акватория Ижевского пруда).

21 – 22 сентября

13:30 – 18:00 - Всероссийские соревнования по практической стрельбе из карабина. Федерация практической стрельбы при поддержке министерства спорта Удмуртии проводит большой праздник для всех любителей практической стрельбы. Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки стрельбы в условиях максимально приближенных к реальности (СК «Солнечный»).

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