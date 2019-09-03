2019-09-03T10:24:49+03:00
Политика

Министра обороны России Сергея Шойгу пригласили в Ижевск на День оружейника

Предполагается, что он примет участие в Форуме оружейников
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Министерство обороны РФФото: Министерство обороны РФ
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Во вторник, 3 сентября, первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин сообщил о том, что в республику пригласили министра обороны России Сергея Шойгу. Планируется, что он примет участие в Форуме оружейников, который пройдет 19 сентября в театре оперы и балета республики.

Кроме того, заявлены министр экономического развития России Максим Орешкин и генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев.

Отметим, что факт приглашения гостей не означает, что они примут участие в мероприятии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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