«Чтобы вернуть газ, чуть не вскрыли соседскую дверь!»: жители дома на Школьной в Ижевске решились на крайние меры

Наши читатели часто звонят в редакцию с жалобами на отключение газа. Читатели с Гагарина жалуются, что остались без газа из-за соседа – он не захотел пускать проверяющих в квартиру.

- На улице Пушкинской нет газа около месяца! В одной из квартир постоянно перекрывают вентиль из-за всяких неполадок, - сообщает Виктор.

МЕСЯЦ БЕЗ ГАЗА

Подобный звонок поступил не так давно с улицы Школьной.

- Месяц назад у нас проводили проверку газа. У меня проверили, у соседей. Все было хорошо. А потом раз – и газа нет! Оказалось, в одной из квартир не застали хозяина, и отключили весь стояк, - рассказывает Валентина, жительница дома. – Каждый день звонили в управляющую компанию, в полицию… Собственника найти нереально: он там не живет. А нам что, голодом сидеть?

Жильцы дома пошли на радикальные меры и обратились к участковому с требованием вскрыть дверь. Тот уже согласился на это, как вдруг собственник объявился.

- В итоге, проверку в той квартире провели, и газ нам вернули, - продолжает Валентина. – Но вопрос у меня остался: неужели можно вскрыть дверь в ту квартиру, куда не могли попасть газовики? Или участковый просто посочувствовал нам?

КАК ВЕРНУТЬ ГАЗ ПО ЗАКОНУ

Как выяснилось, вскрыть дверь соседа, чтобы вам вернули газ, действительно, можно! Но для этого нужно решение суда, пояснили в пресс-службе «Газпром – газораспределение Ижевск».

- Причиной приостановления подачи газа в многоквартирных домах, как правило, является не отсутствие одного из жильцов, а негерметичность газового стояка. Для определения места возможной утечки необходимо 100% попадание в квартиры, - добавили в пресс-службе.

По их словам, УК или ТСЖ обязаны принять меры по поиску собственника. Если это сделать не удается, «управляйка» подает в суд с требованием взломать квартиру.

- Как только решение суда получено, его передают судебным приставам. Именно они вскрывают дверь, чтобы можно было провести проверку оборудования, - поясняет председатель «Объединения советов домов Удмуртии» Александр Евсеев.

ВРЕД СОБСТВЕННИКУ ВОЗМЕСТЯТ?

Вернуться домой и обнаружить выломанным замок – явление не самое приятное. Но, как поясняют специалисты, с точки зрения закона собственник сам виноват в том, что не предупредил проверяющих об отъезде. Следовательно, компенсировать его неудобства ему никто не будет. Более того, из-за него страдают другие жильцы, и они могут потребовать компенсацию уже с собственника.

ЗНАЙ

- Как надолго могут отключить газ?

- Предельного срока нет, голубое топливо не вернут, пока не устранят нарушения, из-за которых газ отключили.

- Должен ли собственник вызывать кого-то для проверки газовых счетчиков?

- Счетчики проверяют аккредитованные организации. Срок межпроверочного интервала указан в паспорте на счетчик. Организовать проверку должен собственник газового оборудования.

Кстати! Штраф за не предоставление доступа в квартиру – 1000-2000 рублей

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