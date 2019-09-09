В платежках ижевчан появится строка по страхованию жилья от потопов и наводнений?

В августе в силу вступил закон о том, что региональные власти могут принимать программы по добровольному страхованию имущества от чрезвычайных ситуаций. Нововведение уже коснулось жителей Москвы, Ленинградской, Свердловской и других областей. Ждать ли перемен ижевчанам?

Давайте разберемся

Суть нового закона в том, что в платежку включат строку за страхование жилья. Так, оплачивая взносы, собственник сможет получить компенсацию при чрезвычайной ситуации. Например, в случае пожара, потопа, землетрясения или наводнения. Оплачиваться страховка будет раз в месяц (и ровно на тот же месяц жилье и будет застраховано). Сумма будет фиксированной, а сами взносы - добровольные. Это значит, что жильцы смогут отказаться от платежей – однако в таком случае при ЧП в текущем месяце получить компенсацию они не смогут.

– Добровольное страхование жилья существует и сейчас. Но пользуются этими услугами единицы. Новый закон – нечто вроде пропаганды страхования жилья, ведь теперь заключение договора будет очень простым. Не нужно будет искать самому страховую организацию, – говорит Александр Евсеев, председатель «Объединения домов Удмуртии».

Кстати, жильцы ветхих и аварийных домов могут платить за страховку больше – риски в этих домах выше

КОГДА ПОЯВИТСЯ?

Как именно будет реализовываться закон, каждый регион должен будет решить самостоятельно. Так что какой будет сумма платежа - пока неясно. Однако в Ленинградской области жители оплачивают за страховку 3,75 руб. с помещения. Это покрывает ущерб в размере 30 тысяч рублей.

- Принуждать платить страховки никого не будут, – отмечает Александр Евсеев. – Пока постановления нет. Думаю, что принято оно будет в начале 2020 года.

Ждать постановления правительства не обязательно - жители уже сейчас могут воспользоваться новым законом. Для этого собственники должны проголосовать «за» нововведение на общедомовом собрании. Сумма ежемесячного взноса, предельная сумма выплат и страховая компания будут выбираться по договору со страховой организацией.

БУДУТ ЛИ ИЖЕВЧАНЕ ПЛАТИТЬ ЗА СТРАХОВКУ?

Да - 4%

Нет - 79%

Зависит от суммы - 17%

*Опрос проводился 9 сентября в группе "Я люблю Ижевск". В нем приняли участие 311 человек

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